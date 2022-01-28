Apple’ın iOS 15.4 Beta Sürümüyle Gelen Yeni Emojiler

Apple Insider , Unicode 14’ün piyasaya sürülmesinin ardından Apple’ın 15.4 geliştirici beta sürümüyle iOS’ta yeni emojileri eklemeye başlayacağını bildirdi. Mevcut yeni emojilerden bazıları “kalp eller”, “trol”, “dudak ısıran” ve “eriyen yüz”. Pandemi ve diğer çekişmeler sürerken yüzünüz tam anlamıyla erirken gülümseyerek, sıkıntılı zamanlardan geçtiğimizi göstermek için güzel bir ifade olabilir.

Unicode 14’ün son sürümü, ironik bir şekilde farklı ten tonları için değiştiremeyeceğiniz tek karakter olan el sıkışma emojisinin birden çok ten tonu varyasyonunu da içermekte. Unicode Konsorsiyumu iki yıl kadar sürdü , ancak sonunda 25’e kadar farklı cilt tonu kombinasyonuyla kullanılabilen yeni bir el sıkışma karakterini ortaya çıkardılar. Unicode 14.0, artık çoğu büyük akıllı telefon markasına gelen Android 12 güncellemesinde de yerini alacak. Apple’da ise yalnızca en son 15.4 geliştirici beta sürümüne sahip Apple’ın iOS cihazlarında kullanılabilirler. Sürüm bu yıl beta sürümünden çıktığı zaman bu emojilerin daha geniş bir alana yayılması bekleniyor.