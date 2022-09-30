Büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri perşembe günü ağır kayıplar yaşadı. Bank of America analistlerinin Apple’ın hisse notunu düşürmesinin ardından diğer birçok ABD hissesini de aşağı çekti.

Yatırımcılar daha yüksek faiz oranlarıyla başa çıkmak ve olası bir durgunluğun önüne geçmek için daha savunmacı varlıklara akın ettikçe, teknoloji hisseleri tüm yıl boyunca düştü.

Nasdaq salı ve çarşamba günleri yükseldi. Ancak satın alma, pandeminin başlangıcından bu yana en kötü iki haftanın ardından geldi. Şimdi ise düşüş eğilimi geri döndü. Nasdaq perşembe günü %2.8 düştü. Bu,13 Eylül’den bu yana en büyük günlük gerileme oldu. S&P 500 endeksi ise %2.1 düştü.

Apple hisseleri, Bank of America analistlerinin, FactSet tarafından yapılan ankete katılan analistlerin çoğunluğunun sahip olduğu satın alma pozisyonundan saparak notlarını satın alma konumundan nötr olarak değiştirmesiyle yaklaşık %5 düştü.

Analistler, Apple’ın bu ay piyasaya sürdüğü iPhone 14 ile ilişkili daha zayıf bir satın alma döngüsü de dahil olmak üzere çeşitli risklere dikkat çekti. Bir gün önce, bir rapor Apple’ın iPhone üretimini yılın ikinci yarısında 6 milyon adet artırma planını rafa kaldırdığını söyledi.

Apple hissesi şimdi 2021’in sonunda olduğundan %20 daha az değere sahipken, Nasdaq aynı dönemde %31 düştü.

En büyük piyasa değerlemelerine sahip teknoloji şirketlerinden Microsoft en hafif darbeyi aldı. Perşembe günkü işlem seansını yaklaşık %1.5 düşüşle bitirdi. Bu hala 52 haftanın en düşük seviyesiydi. Alphabet de %2.6 düşüşle 52 haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Meta hisseleri %3,7, Amazon %2,7 ve Tesla %6,8 düştü.

Daha küçük büyüme odaklı teknoloji şirketleri de zarar gördü ve Coinbase, Wells Fargo’nun düşük ağırlıklı bir derecelendirme ile kapsama başlatmasının ardından yaklaşık %8 düştü. Shopify %8.45, Rivian %7.9 ve Roblox %7 düştü.