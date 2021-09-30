Apple’ın En Son iPhone Güncellemesiyle Fotoğraflardan Metin Kopyalamak Artık Mümkün

iPhone işletim sisteminin en son sürümü olan iOS 15, bir fotoğraftaki içeriği analiz etmek için yapay zekâ kullanan birkaç yeni özelliğe sahip. Nesne tanıma bir süredir ortalarda olsa da Apple, uygulamasının bulut sunucusu yerine cihazda gerçekleştiği için farklı olduğunu söylüyor. Ayrıca, işletim sisteminde yerleşik olarak geliyor.

Bu yeni teknolojinin en kullanışlı uygulamalarından biri, bir fotoğraftan metin kopyalayıp yapıştırma yeteneği. Örneğin, kullanıcılar bir kitaptaki bir sayfanın fotoğrafını çekebilir ve ardından bu metni alıp bir belgeye veya bir nota yapıştırabilir. Ayrıca, bir kartvizitte olduğu gibi, yazılan telefon numaralarını ve e-posta adreslerini tanıyarak kullanıcıların daha kolay arama veya e-posta göndermesine olanak tanıyor.

El yazısı metinle de çalışıyor. Apple’ın haziran ayında bu özelliği duyurduğu örnek, beyaz tahtadaki karalamaları notlara dönüştürmekti.

Nasıl çalışıyor?

Bir fotoğraftan metin kopyalama

Belgeye kopyalamak istediğiniz metni içeren bir fotoğraf çekin. Bu örnek için, bir yemek kitabından bir tarif kullanıyoruz.

Fotoğraflar uygulamasına gidin ve kopyalamak istediğiniz metni içeren fotoğrafı seçin. Bu özellik aynı zamanda kamera uygulamasının içindeki galeriden de çalışır.

Parmağınızla kopyalamak istediğiniz metne, bir Apple Note veya kısa mesajda yaptığınız gibi basın. Fotoğrafta iki metin seçici noktası görünmelidir.

Kopyalamak istediğiniz tüm metni kapsayacak şekilde metin seçim imleçlerini uzatın. “Kopyala”ya basın.

Seçtiğiniz kelime işlemciye gidin, metin alanına dokunun ve yapıştırın.

Metnin fotoğrafını çekme ve doğrudan Notes uygulamasına ekleme

Ekrana dokunun ve açılır pencerede kare kutu içinde üç satırlık metin gibi görünen simgeyi seçin. Bu, ‘Canlı Metin’ simgesidir.

Ekranın alt yarısında bir kamera penceresi getirecektir. Metne doğrultun ve yazılım otomatik olarak tanıyacaktır.

Apple’ın yazılımı, uygulamaya eklemek istediği metni fotoğraf penceresinin içinde vurgulayacaktır.

Yazılım doğru metin parçasını seçtiğinde mavi “Ekle” düğmesine basın.

Metni doğrudan iPhone kamerasından taratma