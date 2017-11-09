Apple’ın Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü ve Özel İşletim Sistemi Geliyor!

Apple’ın iPhone 8 ve iPhone X’da kullandığı Artırılmış Gerçeklik sistemi 2019’da yeni bir gözlük ve yeni işletim sistemi ile geliyor.

Apple, yeni telefonları iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’u tanıtırken aynı zamanda artırılmış gerçeklik için de bazı çalışmalar yapmıştı. iPhone kamerası ile çektiğiniz görüntüye farklı sanal canlılar ve objeler ekleyebildiğiniz bu sistem 2019 yılında daha gelişmiş ve özel bir biçimde karşımıza çıkacak.

Söylentilere göre rOS adında artırılmış gerçeklik platformu için özel bir işletim sistemi geliştirmekte olan Apple, aynı zamanda yeni bir AR gözlüğünü de 2019 yılı lansmanında duyuracak. rOS sistemi tamamen yeni bir sistem olmak yerine watchOS ve tvOS gibi cihaza göre optimize edilmiş bir iOS olacağını söylemiş olalım.

Raporlara göre VR gözlükleri gibi olmak yerine Google’ın yıllar önce üzerinde çalıştığı ama tam olarak nihai sonuca varamadığı Google Glass gibi bir gözlük olacağı, aynı zamanda Siri ile de tam uyumlu olarak kullanıcılara fazlasıyla yardımcı olabilecek bir artırılmış gerçeklik gözlüğü olacağı konuşuluyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz.