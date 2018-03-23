Apple’dan bir iPhone X reklamı daha

Geçtiğimiz günlerde iPhone X için yayınlanan reklam filmini sizlere aktarmıştık. Cihazın üzerindeki yüz tanıma sistemi sayesinde hızlı kilit açma özelliğine odaklanan bu reklamdan sonra, benzer bir diğer reklam daha yayınlandı. Bu sefer yüz tanımanın Apple Pay ile olan entegrasyonunu görüyoruz.

iPhone X için yeni reklam

Aşağıdan izleyebileceğiniz reklam filminde karakterimizin yüz tanıma güvenlik seçeneğini kullanarak Apple Pay üzerinden bir şapka aldığını görüyoruz. Daha sonra ise önceki reklamda olduğu gibi işler hızlanıyor.