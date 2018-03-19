Apple’dan eğlenceli iPhone X reklamı

Apple, en yeni akıllı telefonu iPhone X için reklam çalışmalarına devam ediyor. Şirketin yayınlanan yeni reklam filmi, eğlenceli bir anlatımla iPhone X’un yüz tanıma özelliğine vurgu yapıyor.

Apple’dan yeni iPhone X reklamı

iPhone X modeli bildiğiniz gibi ön yüzündeki sensörler sayesinde gelişmiş bir yüz tanıma sistemine sahip. Bu sayede yüzünüzün binlerce noktası taranarak, sadece telefona baktığınızda kilidi açabiliyor ve gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Apple da yeni reklam filminde buna odaklanmış ve “ya baktığınız her şeyin kilidini açsaydınız?” temalı eğlenceli bir video hazırlamış.

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Şimdilik sadece iPhone X modelinde bulunan yüz tanıma özelliğinin yakın zamanda tanıtılması beklenen iPhone SE2 ve yeni iPad Pro modellerinde de olması bekleniyor.