Apple’ın bu yıl içerisinde muhtemelen Haziran ayındaki WWDC 23‘te artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik özellikli bir cihaz olan karma gerçeklik kaskını piyasaya süreceği söyleniyordu. Ancak Financial Times bu hafta sonu, şimdi gönderme kararının şirket içinde bölücü olduğunu belirtiyor.

Raporda, Jeff Williams liderliğindeki operasyon ekibinin, cihaz hantal ve pahalı olsa bile, teknolojik olarak gelişmiş bir kaskı mümkün olan en kısa sürede göndermek istediği belirtiliyor. Ancak tasarım ekibinin üyeleri, hafif AR kask mümkün olana kadar beklemek istediği için Tim Cook ile aynı fikirde değil.

İnce ve hafif AR kask fikri kulağa çekici gelse de, bugün teknolojik olarak pratik değil ve hala birkaç yıl daha olabilir. Rapora göre, Cook ve Williams pazarın durumunu kabul ediyor. Ayrıca 1. nesil kaskın pahalı ve tüketiciler için sınırlı bir çekicilik olsa bile, şimdi kavgaya girmenin mantıklı olduğuna inanıyor. Buradaki fikir, zamanla yinelemek ve geliştirmek.

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Çift 4K OLED ekranlar ve gelişmiş göz ve el izleme sensörleri gibi en son teknolojinin dahil edilmesi nedeniyle birinci nesil kaskın pahalı olduğuna inanılıyor. Cihazın ayrıca nispeten hantal olduğuna ve kısa pil ömrüne sahip olduğuna inanılıyor. Seans başına yaklaşık 2 saat dayanabilir. Şirket ilk yılda yaklaşık bir milyon adet satmayı bekliyor.

Apple’ın operasyon ekibi, kullanıcıların sürükleyici 3D videoları izlemesine, etkileşimli egzersizler yapmasına veya yenilenmiş bir FaceTime aracılığıyla gerçekçi avatarlarla sohbet etmesine olanak tanıyan kayak gözlüğü benzeri bir kask olan sürüm 1’i geliştirmek istedi. Ancak Apple’ın ünlü endüstriyel tasarım ekibi, AR gözlüklerinin daha hafif bir versiyonu teknik olarak mümkün hale gelene kadar ertelemek isteleyerek sabır konusunda uyardı. Teknoloji endüstrisindeki çoğu, bunun birkaç yıl daha sürmesini bekliyor.