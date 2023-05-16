Sürekli davalarla gündeme gelen Apple, yeniden bir dava dosyasıyla gündeme geldi. Şirket, ürün eskitme iddiaları nedeniyle Fransa’daki düzenleyicilerin yeni bir soruşturmasıyla karşı karşıya. Fransız haber kuruluşları tarafından paylaşılan bilgilere göre, Aralık 2022’de başlayan soruşturma Apple’ın onarım parçalarının seri numaralarını iPhone, iPad ve Mac’lerin seri numarasına bağlama uygulamasıyla ilgili. Apple tamir konusunda sınıfta kaldı!

Planlı Eskitme ve Yanıltıcı Reklam İddiaları Öne Çıkıyor!

Soruşturma, HOP derneği olarak anılan “Planlı Eskitmeyi Durdurma” derneğinin şikayeti üzerine başlatıldı. Dernek, şikayetinde Apple’ın seri numaralandırılmış onarım politikasını hedef alıyor ve şirketin yedek parçaların seri numaralarını bir akıllı telefonunkilerle eşleştirdiğini söylüyor.

Fransa’da Paris savcılığından bir sözcü yaptığı açıklamada adli soruşturmayı doğruladı ve soruşturmanın HOP derneğinin şikayeti üzerine başlatıldığını teyit etti. Savcı, “Şikayetin ardından Aralık 2022’de aldatıcı pazarlama uygulamaları ve programlı eskitme konusunda bir soruşturma açıldı.” dedi.

HOP, web sitesinde yayınlanan şikayette onarım parçalarının serileştirilmesi uygulamasıyla ilgili sorunlarını şu şekilde özetledi:

“Bu yeni şikayet, [Apple tarafından] giderek yaygınlaştırılan bir uygulamayı hedef almaktadır: bir ürünün bileşenlerinin ve çevre birimlerinin seri numaralarının, özellikle mikroçipler aracılığıyla iPhone’unki ile ilişkilendirilmesinden oluşan serileştirme (“eşleştirme” olarak da bilinir). Bu uygulama son zamanlarda en sık arızaya maruz kalan parçaları (ekranlar, batarya, kamera…) etkilemiştir.

Üreticinin, özellikle onaylanmamış tamirciler için onarım olanaklarını sınırlamasına olanak sağlamaktadır. Şikayette belgelenen birçok durumda, cihazın Apple yazılımı tarafından yetkilendirilmemiş (aynı ve orijinal bile olsa) bir parça ile tamir edildiği durumlarda arızalar tespit edilmiştir. Bunlar bir güncelleme sırasında da tetiklenebilmektedir (iOS 16 güncellemesinden sonra kullanılamaz hale gelen bir iPhone XR’de onarılan dokunmatik ekran örneğinde olduğu gibi). Basitçe iOS 15’e dönüş bu arızayı düzeltirken, Apple buna izin vermeyerek “dokunmatik sorununa neden olan orijinal olmayan bir Apple ekranını” suçlamayı tercih ediyor.

Bu uygulamalar yalnızca onarım hakkını ihlal etmekle kalmamakta, aynı zamanda yeniden dolaşıma sokulan cihazların mevcut veya gelecekteki arızalara maruz kalabileceği ölçüde akıllı telefon yenilemesinin gelişimini de ihlal etmektedir.”

HOP’un bu iddiaları oldukça yerinde iddialar diyebiliriz. Apple’ın parça onarımlarında Apple tarafından onaylanmamış parçaların kullanılmasını yasaklaması cihazların çalışmasında yaşanabilecek sorunların önüne geçse de, tüketicilerin cihazları üzerinde istediği kişiye istediği tamiri yaptırma hakkının önüne geçiyor. Apple bunu yaparak cihazlarını sorunsuz kullanmak isteyen kişilerin Apple servisleri dışındaki tamircilere gitmelerini resmen engelliyor.

Apple’ın geçtiğimiz Aralık ayında Fransa’da başlattığı Self Servis Onarım programı, müşterilerin parça satın alacakları iPhone’un seri numarasını girmelerini gerektiriyor. Apple’dan iade parça kredisi alabilmek için girilen seri numarasının iade edilen parçanın seri numarasıyla eşleşmesi gerekiyor.

Apple’ın Self Servis Onarım programı doğru yönde atılmış bir adım olarak görülse de, firmanın onarımlarda müşterileri kendine bağımlı hale getirmesi kullanıcılar tarafından pek de hoş karşılanmamış görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple onarımlarda müşterileri kendine bağımlı hale mi getiriyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!