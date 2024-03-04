Apple, bu hafta yeni ürünleriyle ilgili heyecan verici duyurular yapmaya hazırlanıyor. MacRumors ve Bloomberg’in raporlarına göre, şirketin yeni ürünlerinin özellikleri henüz tam olarak açıklanmış değil ancak bazı ipuçları ortaya çıkmış durumda. Bloomberg’den Mark Gurman’ın tahminlerine göre, Apple’ın bu yeni ürünler arasında iPad Pro, iPad Air ve MacBook Air modellerinin yanı sıra belirli iPad modelleri için tasarlanmış yeni Magic Keyboard ve Pencil aksesuarlarını duyurması bekleniyor.

Gurman’ın raporlarına göre, Cupertinolu teknoloji devi bu kez geleneksel büyük etkinliklerden ziyade daha sessiz bir lansman tercih edebilir. Muhtemelen web sitesi aracılığıyla ve Mart veya Nisan aylarında çevrimiçi videolar ve pazarlama kampanyaları eşliğinde yeni ürünlerini tanıtabilir.

İlginizi Çekebilir: Apple Türkiye iPhone tamiri yüzünden icralık oldu

Yeni iPad Pro modelleri, M3 çipi, OLED ekranlar, daha ince tasarım ve MagSafe kablosuz şarj gibi özelliklerle donatılmış olabilir. Yeni iPad Air modelleri ise ilk kez 12,9 inçlik bir seçeneği içerebilirken M2 çipiyle güçlendirilmiş olabilir.

Aksesuarlar konusunda ise, daha büyük bir izleme dörtgenine ve güncellenmiş Pencil’a sahip, yeniden tasarlanmış bir Magic Keyboard gibi özelliklerle donatılmış yeni aksesuarlar bekleniyor.

Yeni MacBook Air modelleri de M3 çipi, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi özelliklerle donatılmış olabilir. Bunların dışında, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus için yeni renk seçenekleri, iPhone kılıfları ve Apple Watch kordonları gibi ek aksesuarlar da duyurulabilir. Ancak, yeni bir Apple TV, ekranlı HomePod ve dördüncü nesil iPhone SE gibi ürünler hakkında belirsizlikler devam ediyor.

Gurman’ın raporlarına göre, yeni donanımı destekleyecek iOS 17.4’ün özel bir sürümünün Mart veya Nisan ayının sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Özellikle AB’deki App Store’da önemli değişiklikler getirecek olan bu güncelleme, Dijital Pazarlar Yasası uyumlu olacak ve son tarih 6 Mart olarak belirlenmiş durumda.