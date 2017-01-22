Apple Yeni iPhone’da Touch ID’yi Değiştirmenin Yollarını Arıyor Olabilir

Bu sene iPhone’un onuncu yılı ve bu sebepten dolayı herkes çıkacak yeni modelden haklı olarak Apple’dan olan beklentisini yükseltmiş durumda.

Apple’ın yeni iPhone modelinde bazı yapısal değişikliklere gitmesi beklenenler arasında. Ayrıca yeni modelde yeni biometrik kimlik teknolojilerinden bazı örnekler görebiliriz. Şirket büyük bir ihtimalle 3D Touch özelliğini de geliştirecek ve daha kullanışlı bir hale getirecek.

Telefon hakkında en çok konuşulan söylentilerden birisi de Xiaomi’nin Mi Mix modelinde olduğu gibi çerçevesiz olacağı. Şirket ayrıca bu yıl LCD’yi arkasında bırakıp OLED ekran kullanmayı tercih edebilir. Şirketin patent için başvurduğu bio-tanıma teknolojilerine bakacak olursak iris taramasından daha çok yüz tanıma sistemi yer alacak gibi duruyor. Ancak bu sistemin kendi içerisinde bazı zorlukları var.

Yeni iPhone hakkında ne çok söylenen şeylerden birisi de Home tuşu. iPhone 7 ile beraber Home tuşu fiziksel olarak aramızdan ayrılmıştı. Ancak yerinde taptic engine ile çalışan bir yüzey yer alıyordu. Yeni iPhone’da ise Home tuşunun ekrana yerleştirileceği. Ancak iOS’un geçmişten günümüze kadar kullandığı tasarıma bakacak olursak ekranda yer alacak olan Home tuşu biraz zor gibi geliyor.