Apple yeni iPad Pro’yu tanıttı!

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Apple bugün yaptığı lansman ile MacBooklarda kullandığı M1 çip, 5G desteği ve 12,9 inç Liquid Retina XDR ekrana sahip yeni iPad Pro’yu tanıttı.

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M1 Çip, iPad Pro’ya Geliyor

M1 çipi, iPad Pro’nun performansını tamamen yeni bir düzeye taşıyor. 8 çekirdekli CPU tasarımı, dünyanın en hızlı düşük güçlü silikon çekirdeklerini içeriyor. Ayrıca bir önceki nesil iPad Pro’da olan A12Z Bionic’e göre yüzde 50’ye kadar daha hızlı CPU performansı sunuyor. Ek olarak 8 çekirdekli GPU, yüzde 40’a kadar daha hızlı GPU performansı sağlıyor. iPad Pro’daki bu CPU ve grafik performansı kombinasyonu, tablet sektöründeki en hızlı aygıtı olarak liderliğini sürdürüyor. Yeni nesil 16 çekirdekli Apple Neural Engine, gelişmiş bir görüntü sinyali işlemcisi (ISP), 16 GB RAM, 2 kat daha hızlı depolama ve 2 TB‘a kadar kapasiteye sahip birleşik, yüksek bant genişliğine sahip bir bellek mimarisi gibi güçlü özel teknolojiler, iPad Pro’yu şuan olduğundan daha iyi bir hale getiriyor. M1’in güç verimliliği, iPad Pro’nun ince ve hafif tasarımında tüm bu performansın yanı sıra tüm gün pil ömrü sağlıyor. M1, A serisi yongaların aynı temel mimarisini paylaştığı için iPadOS, basit gezinmeden en zorlu iş akışlarına kadar her şeyi kolayca idare etmek için M1’deki güçlü teknolojilerden tam olarak yararlanıyor.

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12,9 inç modelde Liquid Retina XDR Ekran

Apple Pro Display XDR performansını 12.9 inç iPad Pro’ya taşıyor. Ekranın tamamında 10.000’den fazla LED kullanan yeni, son teknoloji mini LED tasarımıyla tasarlanan Liquid Retina XDR ekran, 1000 nit tam ekran parlaklığı, 1600 nit maksimum parlaklık ve yaratıcı iş akışlarını geliştirmek için milyonda 1 kontrast oranı sunuyor. Böylece, en karanlık görüntülerde bile en parlak vurguları ve en ince ayrıntıları yakalayarak gerçek dünyada görülebilenleri yansıtan bir görsel deneyim yaşatıyor. Apple “Artık fotoğrafçılar, kameramanlar ve film yapımcıları dahil olmak üzere yaratıcı profesyoneller, her yere götürebilecekleri geniş bir ekranda gerçeğe yakın HDR içeriği görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.” mottosunu kullanıyor. Yeni Liquid Retina XDR ekran, HDR ve Dolby Vision içeriği için bir mobil sinema izleme deneyimi sunan ProMotion, True Tone ve P3 geniş renk desteği dahil olmak üzere 11 inç iPad Pro’da da bulunabilen diğer gelişmiş teknolojileri içeriyor.

5G ile Daha Yüksek Hız

Apple’a göre iPad Pro’da bulunan 5G ile, hareket halindeki müşteriler daha iyi performansla daha fazlasını yapabilir ve yeni nesil indirme ve yükleme hızlarına erişebilir. Kullanıcılar 5G bağlantısıyla beraber güvenli ve hızlı bir bağlantı kullanarak yaratıcı ve üretken kalabilir ve halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarına bağlanma ihtiyacını da azaltabilir. 5G bandına sahip olan iPad Pro, dünya çapında en geniş 5G kapsamını sunuyor. ABD’deki iPad Pro modelleri, 5G’nin daha yüksek frekanslı versiyonu olan milimetre dalgayı destekleyerek iPad Pro’nun 4 Gbps’ye kadar hızlara ulaşmasını sağlıyor. iPad Pro aynı zamanda eSIM desteği sunarak anında bir ağ bulmayı ve 5G veri planına kaydolmayı kolaylaştırıyor.

Thunderbolt, iPad Pro’ya Geliyor

Thunderbolt ve USB 4 desteği, iPad Pro’daki USB-C bağlantı noktasını, kablolu bağlantılar için önceki iPad Pro’ya göre 40 Gbps’ye kadar 4 kat daha fazla bant genişliğiyle şimdiye kadarki en hızlı, en çok yönlü bağlantı noktası haline getiriyor. Thunderbolt, 10Gbps Ethernet’i destekler ve tümü yüksek performanslı kablolar ve yuvalar kullanılarak bağlanan tam 6K çözünürlükte Pro Display XDR dahil olmak üzere daha hızlı harici depolama ve hatta daha yüksek çözünürlüklü harici ekranlar gibi devasa bir yüksek performanslı aksesuar ekosistemine olanak tanıyor. Daha fazla çevre birimi desteğiyle iPad Pro artık iş akışlarına daha da sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor.

Kamera tarafındaki yenilikler

iPad Pro’daki TrueDepth kamera sistemi, video görüşmeleri için yeni bir deneyim olan Center Stage’i etkinleştiren, iPad için özel olarak tasarlanmış bir 12MP Ultra Geniş ön kameraya sahip. Center Stage, kullanıcıları çerçevede tanımak ve merkezde tutmak için yeni ön kameradaki çok daha geniş görüş alanını ve M1’in makine öğrenimi yeteneklerini kullanıyor. Kullanıcılar hareket ettikçe, Center Stage onları çekimde tutmak için otomatik olarak pan yapıyor. Başkaları katıldığında, kamera onları da algılar ve herkesi görünüme sığdırmak ve konuşmanın bir parçası olduklarından emin olmak için sorunsuz bir şekilde uzaklaştırıyor. Arka taraftaki kamera kurulumu ise bir önceki nesildeki ile aynı olarak gözüküyor.

Yeni Magic Keyboard Folio Rengi

Siyah renkli klavyeden farklı olarak Apple bu modellerle beraber beyaz renkli Magic Keyboard Folio’yu da satışa sunuyor.

Yeni iPad Pro Türkiye Fiyatları:

11 inç + Wifi 128 GB8599₺ 256 GB9699₺ 512 GB11899₺ 1 TB16299₺ 2 TB20699₺

11 inç + Cellular 128 GB10199₺ 256 GB11299₺ 512 GB13499₺ 1 TB17899₺ 2 TB22299₺