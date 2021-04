Apple yeni iPad Pro’yu tanıttı!

reklam

Bildiğiniz üzere Apple son bir kaç senedir yılda 2 lansman yaparak ürünlerini tanıtıyor. Yılın ilk yarısında Nisan ayında ve, yılın ikinci yarısında Eylül ayında bir lansman yapıyor. Bunun dışında da WWDC adı altında geliştiriciler ile yaptığı bir oturum mevcut. Her yeni iOS serisini de burada tanıtırlar.

Bakmakta fayda var: Apple’ın etkinlik resimleri, yeni cihazlar için duvar kağıtlarına işaret ediyor!

Apple genelde yılın ilk yarısında yaptığı lansmanlarla yeni nesil iPadleri, kulaklıklarını, yeni iMac serilerini ve servislerini tanıtıyor. Geçen sene yapılan lansmanda uzun zamandır beklenen iPhone serisi olan iPhone SE 2o2o tanıtılmıştı. Bunun yanında yeni nesil iPad’ler de vardı. Bu sene yeni bir iPhone tanıtımı beklenmese de iPad tarafında yapılan yenilikler. Macbook ve iMaclere gelen yeni özellikler ve yeni işlemcisinden güç alacak yeni modellerin tanıtılması bekleniyor. Apple ürün sızdırmama konusunda en iyi markalardan birisi diyebiliriz. Çünkü neredeyse hiçbir ürününün tanıtımı yapılmadan özellikleri kesinleşti diyemiyoruz. Ancak Apple’a yakın olan kaynaklardan (applehub, appledsign) birkaçı duyum da olsa bilgiler, render fotoğraflar ya da özellik listesi gibi sızdırmaları yapabiliyorlar. Bizde bu duyumlara dayanarak yarın tanıtılacak olan ürünlerin birkaçına göz atalım istedik.

Apple Silicon iMac

Apple’ın elindeki en güçlü kozlardan birisi iMac’ler. Çünkü bu all in one bilgisayarlar birçok sektörde kullanılmakta ve tercih edilmekte. Yeni nesil iMacler’de en çok dikkat çeken nokta ise farklı renk seçenekleri oluyor. Baharın gelişine uygun olarak birçok farklı renk tonunu Apple iMac’te görebiliriz. Bunun yanında 23 inçlik bir ekranda bizlerle birlikte olacak. Ayrıca Apple’ın son zamanlarda kendinden sıkça söz ettirdiği M1 işlemcisinin güncellenmiş ve güçlenmiş hali M1X ile de gelebilir. Ek olarak tasarım kısmında da iPad ve iPhone 12 ailesi gibi köşeli hatları olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.

Yeni nesil Apple iPad Pro

2018 yılıdaki iPad Pro ve geçen seneki iPad Air köşeli tasarımları ve tuşsuz tam ekran formlarıyla dikkat çekmişti. 2020 model iPad Pro’da görece eski diyebileceğimiz A12Z işlemcisi varken iPad Air’de A14 Bionic işlemcisi vardı. Hatta A14 Bionic işlemcisini ilk kullanan cihaz iPad Air olmuştu. Bu sene işlemci kısmında Apple, iPhone ve iPad Air de kullandığı A14 Bionic işlemcisinin güncellenmiş ve güçlendirilmiş hali olan A14X ile karşımıza çıkması bekleniyor. Bunun yanında artık iPad’lerde IPS LCD yerine Mini-LED yer alması olası. ProMotion 120Hz ekran özelliği de devam edecek. ARka taraftaki çift kamera ve Lidar sensöründe bir takım yeniliklerle beraber yerini korumasu bekleniyor. Ek olarak Gümüş ve Kurşun Gri renklerinin yanında iPhone 12 ailesinde olan farklı renkleri de görebiliriz.

Apple AirTags

Apple daha önce görmediğimiz bir ürünle karşımıza çıkabilir. iPhone 12 ailesiyle birlikte gelen MagSafe özelliği ile çalışan ürünlerine yenisini ekleyebilir gibi gözüküyor. Bildiğiniz gibi MagSafe özelliği iPhone’ların arkasına mıknatıslar vasıtasıyla yapışıp çalışan ürünleri kapsıyor. Bunların en iyi örnekleri MagSafe cüzdan ve MagSafe kılıfları. Bunlara ek olarak tanıtılması en olası olanda Apple AirTags. AirTags sayesinde daha doğru konum verisi sağlanabilir. GPS takibi sayesinde konum doğruluğu arttırılacak. Farklı renklerde de olması beklenen AirTags MagSafe kılıfın üzerinden çalışabileceği konuşulanlar arasında.

Yeni Apple iPhone Kılıfları

Apple ek olarak iPhone ailesi için yeni aksesuarlarını tanıtabilir. Bunlardan bazıları deri kılıfları, etkinliğin olacağını gösteren logodaki renklerden oluşan renkli kılıflar olabilir. Ek olarak MagSafe özelliğine sahip şarjlı kılıfta gelmesi olası.

Bunların dışında Apple yeni iOS sürümü olacak olan iOS 15 hakkında da bilgi verebilir. Pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle lansmanlarını katılımcılar ile yapamayan Apple son 3 lansmanını da Youtube ve apple.com üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile gerçekleştiriyor. Biz de her zamanki gibi HWP Youtube kanalımızdan Apple canlı yayınında olacağız ve sizlerle yeni ürünleri ve Apple’ı konuşacağız. Sizce Apple bu senenin ilk yarısında yapacağı lansman ile neleri tanıtacak?