Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından Twitter’da paylaşılan en son bilgilere göre, Apple iPad Mini’nin yepyeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor ve toplu sevkiyatların 2023’ün sonuna doğru ya da 2024’ün ilk yarısında başlaması muhtemel olduğunu açıkladı.

Kuo Twitter’da paylaştığı bir mesajda, daha yeni bir işlemci ya da çipin bir sonraki iPad Mini’nin temel satış noktası olacağını belirterek, cihazın yalnızca teknik özelliklerinde bir artış olacağını ima etti. Ayrıca Apple’ın ilk katlanabilir telefonunun neden Mini’nin yerini almayacağını da açıklıyor.

(2/3)

I think it's unlikely Apple will replace the iPad mini with a foldable iPad in 2025, which may be contrary to what some media previously predicted. It's because a foldable iPad will have a markedly higher price than an iPad mini, so such a replacement is not reasonable.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022