Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından Twitter’da paylaşılan en son bilgilere göre, Apple iPad Mini’nin yepyeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor ve toplu sevkiyatların 2023’ün sonuna doğru ya da 2024’ün ilk yarısında başlaması muhtemel olduğunu açıkladı.

Kuo Twitter’da paylaştığı bir mesajda, daha yeni bir işlemci ya da çipin bir sonraki iPad Mini’nin temel satış noktası olacağını belirterek, cihazın yalnızca teknik özelliklerinde bir artış olacağını ima etti. Ayrıca Apple’ın ilk katlanabilir telefonunun neden Mini’nin yerini almayacağını da açıklıyor.

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I think it's unlikely Apple will replace the iPad mini with a foldable iPad in 2025, which may be contrary to what some media previously predicted. It's because a foldable iPad will have a markedly higher price than an iPad mini, so such a replacement is not reasonable. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022

Nisan ayında Kuo, Apple’ın ilk katlanabilir cihazının 2024 yılında gelebileceğini belirtmişti, ancak şimdi bu tahminin değişebileceği görülüyor. Kuo, katlanabilir bir iPad ya da iPhone/iPad varyantı için tarihi 2025’ten önce olmayacak şekilde revize etti.

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Açıklığa kavuşturmak gerekirse, bugünkü tahmin Apple’ın katlanabilir cihazların olası 2025 çıkışını kaçıracağı anlamına gelmiyor. Aksine, Apple’ın en küçük tabletinin değiştirilmeyeceğini öngörüyor çünkü ona göre ilk katlanabilir cihaz “iPad Mini’den belirgin bir şekilde daha yüksek bir fiyata” sahip olacak.

Yeniden tasarlanan iPad Mini 6’nın halefi söz konusu olduğunda Kuo, “2023’ün sonunda veya 1Y24’te satışa sunulmasının beklendiğine” inanıyor. Bu da 2023’te sonbahar lansmanı ya da tatil alışveriş sezonu için zamanında gelmeyebileceğini gösteriyor.

Hatırlanacağı üzere Apple, Eylül 2021’de 8,3 inç Liquid Retina ekrana, A15 Bionic çipe ve 5G desteğine sahip iPad Mini’yi (6. Nesil) tanıtmıştı.