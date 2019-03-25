Apple oyun abonelik servisi Apple Arcade’i duyurdu!

Apple; mobil, masaüstü ve oturma odası için dünyanın ilk oyun aboneliği servisi Apple Arcade’i duyurdu.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 100 Watt’lık Hızlı Şarj Geliştirdi!

Reklam olmayacak!

Apple bugün, yeni oyun aboneliği servisi Apple Arcade’i duyurdu. 100’den fazla yeni ve özel oyun içerecek serviste Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright ve daha birçok ünlü yapımcıya ait orijinal oyunlar yer alacak. Apple Arcade oyunları, her yaştan oyuncunun ilgisini çekecek orijinallik, kalite, yaratıcılık ve eğlence kriterlerine göre özel olarak derlenecek. Kullanıcı gizliliğine önem veren bir platform olan Apple Arcade, müşterilerine özel olarak seçilmiş oyun koleksiyonunda diledikleri oyunu deneme özgürlüğü sunacak. Tamamı oynanabilir bir şekilde sunulacak olan oyunlarda, reklam veya reklam takibi olmayacak ve hiçbir ek satın alım yapılması gerekmeyecek.

Ücretli ve ücretsiz yaklaşık 300.000 oyun içeren App Store, dünyanın en başarılı ve canlı oyun platformu. Reklam veya uygulama içi satın alımlarla desteklenen ücretsiz oyunlar, dünyanın dört bir tarafında milyonlarca kullanıcı tarafından oynanıyor. Ücretli oyunlar genellikle bu oyunları oynayanlar tarafından beğeniyle karşılanıyor ve seviliyor. Ancak ücretsiz oyunlarla rekabet etmeleri zor olduğu için en iyi ücretli oyunlar bile sadece küçük bir kitleyle sınırlı kalıyor. Apple Arcade, tek bir aboneliğe sahip olmanın getirdiği kolaylık sayesinde, App Store’un bir milyardan fazla oyun müşterisini bu oyunlarla buluşturacak. Apple Arcade, App Store’da bulunan zaten son derece popüler olan ücretsiz oyun kataloğunu mükemmel bir biçimde tamamlayacak ve iOS’u her yaştan oyuncu için birincil oyun platformu haline getirecek.

Apple, Apple Arcade’de yer alacak oyunları özel olarak seçmekle kalmıyor, aynı zamanda geliştirme maliyetlerine de katkıda bulunuyor ve oyunları hayata geçirmek için yapımcılarla yakından iş birliği yapıyor. Dünyanın en beğenilen oyun geliştiricilerinden bazıları tarafından geliştirilen Apple Arcade oyunları, müşterileri son derece eğlenceli oyun mekanikleri ve sürükleyici hikayeleriyle eğlendirecek, orijinal görselleri ve müzikleriyle de hayal güçlerini harekete geçirecek. Servis; Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo ve daha onlarca geliştiricinin oyunlarını içerecek.

“Apple Arcade çok seveceksiniz”

“App Store, dünyanın en büyük ve en başarılı oyun platformu. Şimdi mobil, masaüstü ve oturma odası için dünyanın ilk oyun aboneliği servisi Apple Arcade ile oyunları yepyeni bir boyuta taşıyoruz.” diyen Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller sözlerini şöyle sürdürdü: “iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’de oynanabilen yepyeni orijinal oyunlar yaratmak için dünyanın en inovatif oyun geliştiricilerinden bazılarıyla birlikte çalışıyoruz. Aileler için harika oyunlar sunacak olan Apple Arcade, kullanıcıların gizliliğine saygı duyacak, hiçbir reklam içermeyecek ve ek satın alımlar gerektirmeyecek. Her yaştan oyuncunun Apple Arcade’i çok seveceğini düşünüyoruz.”

Apple Arcade; diğer mobil platformların ve abonelik servislerinin hiçbirinde yer almayacak yepyeni bir oyun koleksiyonuna erişmenin inovatif bir yolunu sağlıyor. Oyuncular, her oyun için, oynamaya başlamadan önce ödeme yapmak yerine Apple Arcade aboneliği sayesinde, hiçbir risk almadan servis kapsamında istedikleri oyunu deneme fırsatına sahip olacaklar. Her oyun; tüm oyun özellikleri, içerik ve güncellemeler dahil, oyun deneyiminin tamamına erişim sunacağı için hiçbir ek satın alım da gerekmeyecek. Oyunların tümü offline olarak da oynanabilecek, ayrıca çoğu, oyun kumandalarını da destekleyecek. Aboneler Apple Arcade oyunlarını iPhone, iPad, Mac ve Apple TV’lerinde oynayabilecekleri için, aygıt değiştirseler bile oyuna kaldıkları yerden devam edebilecekler. Servise düzenli olarak yeni oyunlar eklenecek.

Apple Arcade, 2019 sonbaharında 150’den fazla ülkede iOS, macOS ve tvOS’taki App Store’da yeni bir sekme olarak sunulacak. Apple Arcade’de yer almak isteyen geliştiriciler developer.apple.com/apple-arcade adresini ziyaret edebilirler.