Apple yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz aylarda iPhone 14 serisinin tanıtan dünyanın en büyük şirketlerinden Apple 14 Plus modelinin üretimini durduruyor. Durdurulmasının sebebini ise tüketicilerin bu modele çok fazla talebinin olmaması. Peki şimdi ne olacak?

Bakmakta fayda var: iPhone Sadece Avrupa’da USB-Type C Kullanacak

Sadece bununla da kalmayıp Apple’ın Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, AB’nin Lightning gibi tescilli konektörleri ortadan kaldırarak USB Type-C bağlantı noktalarına sahip akıllı telefonlar gönderme konusundaki yaklaşan gereksinimi hakkında yorum yaptı. Wall Street Journal’dan Joanna Stern ile konuşan Joswiak, Apple’ın buna uymak zorunda kalacağını belirterek, bu konuda başka seçeneği olmadığını da sözlerine ekledi.

AB’nin USB Type-C’yi benimseme yükümlülüğü 2024’ün sonlarında yürürlüğe girecek. Ayrıca, yalnızca Euro Bölgesi’nde geçerli olacak ve şirketleri diğer pazarlarda tescilli konektörleri kullanmaya açık bırakacak. Bununla birlikte, yasağın ardından satılan cihazlar, Apple’ın iPhone 13 ve iPhone 13 mini’yi sunmaya devam ettiği için iPhone 15 serisini de içerebilecek şekilde uyumlu olmalı Bu nedenle, Apple’ın gelecek yıl iPhone serisinde USB Type-C’ye geçeceğine dair söylentiler var.

Ne yazık ki Joswiak, Apple’ın USB Type-C bağlantı noktalarına sahip iPhone’ları küresel olarak mı yoksa yalnızca AB’de mi satacağını doğrulamadı. Bunu söylerken, AB’nin eyleminin gereksiz e-atıkla sonuçlanacağını ve değiştirilebilir kabloların zaten standardizasyon sorununu çözeceğini ima etti. İronik olarak, Apple’ın mevcut karar verme süreci, bir iPhone ve iPad’i şarj etmek isteyen kişilerin en az iki kablo taşımasını gerektiriyor. Bir de Mac PC’lerin konektörlü şarj kablosunu da ekleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlara bekliyoruz.

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