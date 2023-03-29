Apple bugün 34. yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansının 5 Haziran Pazartesi – 9 Haziran Cuma tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. WWDC 2020, 2021 ve 2022’de olduğu gibi WWDC 2023 de çoğunlukla çevrimiçi bir etkinlik olacak ve tüm geliştiricileri hiçbir ücret ödemeden kapsayacak.

Apple, geliştiricilerin WWDC’de duyurulacak yeni özellikler ve yazılımlar hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak çevrimiçi oturumlar ve laboratuvarlar sunacak. Apple’ın 19 Nisan’a kadar başvuruları kabul edeceği geleneksel bir Swift Öğrenci Yarışması da olacak.

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WWDC 2023 bir kez daha çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olsa da Apple, seçkin geliştiriciler ve öğrenciler için 5 Haziran’da Apple Park kampüsünde tüm gün sürecek özel bir etkinlik planlıyor. Katılımcılar açılış konuşması ve Birliğin Durumu videolarını izleyebilecek, bazı Apple çalışanlarıyla tanışabilecek ve Apple Tasarım Ödülleri’ne katılabilecekler.

Apple, 5 Haziran Pazartesi günü düzenleyeceği açılış etkinliğinde iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 ve macOS 14’ü tanıtacak, ayrıca yeni donanım duyuruları da yapacak. Bu yılki etkinliğin Apple’ın geliştirmekte olduğu AR/VR başlığına odaklanması bekleniyor ve ayrıca Mac Pro ve 15 inç MacBook Air’i de görebiliriz.

Apple, WWDC 2023 öncesinde geliştiricilere e-posta, Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi aracılığıyla ek bilgi sağlamayı planlıyor.