Apple, 12 Eylül’de özel bir basın etkinliği düzenleyeceği haberleriyle gündemde. Bu etkinlikte iPhone 15 ve Apple Watch Series 9’un yanı sıra yeni aksesuarların da tanıtılması bekleniyor. Ancak ilginç bir iddia, bu yeni ürünlerin etkinlikten hemen sonra perakende mağazalarında yer alabileceği yönünde. Apple bu yıl vakit kaybetmeden satışlara başlamak istiyor!

Apple Bu Yıl Etkinlikten Hemen Sonra Yeni Ürünlerini Satışa Sunabilir!

Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre, Apple cephesi etkinliği takriben 12 Eylül akşamı perakende mağazalarında güncellemeler yapacak. Genellikle yeni ürünlerin satışına etkinlikten sonraki hafta başlanırken, bu durum bazı yeni ürünlerin hızla piyasaya sürülebileceğini düşündürüyor.

Gurman, “Apple perakende mağazaları etkinlikten sonra 12 Eylül gecesi güncellemeler yapacak. Bu da bazı yeni ürünlerin hemen piyasaya sürülebileceği ya da yeni pazarlama materyallerinin hızlı bir şekilde piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.” ifadeleriyle durumu aktarıyor.

Hangi ürünlerin etkinlikten sonraki gün mağazalarda satışa sunulabileceği henüz net değil. Apple genellikle yeni iPhone’ların ön siparişlerini başlatmak için Cuma gününe kadar bekliyor ve ardından cihazlar bir hafta sonra perakende mağazalarında satışa sunuluyor. Ancak geçen yıl, yeni Apple Watch için ön siparişler çevrimiçi etkinliğin bitiminden hemen sonra başlamıştı.

Apple’ın bazı yeni aksesuarları iPhone’lar ve Apple Watch’lar gibi yeni ürünlerden önce satmaya başlayabileceğini söylemek mümkün. Özellikle AirPods Pro için USB-C bağlantı noktasına sahip yeni bir şarj kutusu piyasaya sürülecekse, bu ürünün etkinlik sonrası hızla raflarda olabileceği düşünülüyor. Apple’ın önümüzdeki hafta bazı yeni Apple Watch kayışlarını da piyasaya süreceği gelen bilgiler arasında.

Etkinlik 12 Eylül Salı günü Apple Park’ta basının katılımıyla önceden kaydedilmiş bir şekilde yayınlanacak. 12 Eylül Apple hayranları için heyecanlı bir gün olacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple cephesi ürünleri tanıtımdan hemen sonra satışa sunar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!