Apple’ın sağlık özellikleri ile rakiplerine karşı öne çıkan akıllı saati Apple Watch hayat kurtarmaya devam ediyor. Bugün Reddit’teki bir kullanıcı, Apple Watch’un annelerinin hayatını kurtarmaya nasıl yardımcı olduğuna dair inanılmaz bir hikaye paylaştı. Reddit kullanıcısı Xanderpy’ye göre, anneleri bir iş gezisindeydi ve bir otelde kalıyordu ki göğsünde ağrı hissetmeye başladı. Aynı otelde bulunan bir arkadaşına mesaj attı ve kısa bir süre sonra önce yüzüstü yere yığıldı.

Kullanıcının aktardığına göre; Annem başka bir eyalette iş gezisindeydi ve bir otelde kalıyordu. Göğsünde bir ağrı hissetmeye başladı ve endişelendi. Yine otelde olan arkadaşına mesaj attı ve odasına gelmesini istedi (acil bir durum olduğunu ima etmedi). Bunun hemen ardından önce yüzüstü yere yığıldı.

Arkadaşı odaya geldiğinde, onu yere yığılmış halde buldu ve hemen 911’i aradı. Sevk görevlilerinin ona bir ambulansın çoktan yolda olduğunu söylemesi onu şaşırttı. Reddit kullanıcısının annesi düştüğünde, Apple Watch’un düşme algılama özelliği onun adına acil servisleri aramak için devreye girdi.

Apple Watch’ın 911’i araması ile arkadaşın gelmesi arasındaki bu ekstra dakikaların çok önemli olduğu ortaya çıktı. Reddit kullanıcısının annesi hastaneye geldiğinde, doktorlar onun aortasında yırtık olduğunu ve tedavinin anahtarlarından birinin acilen hastaneye nakledilmek olduğunu söyledi.

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Birkaç dakika sonra arkadaşı odasına geldi, onu yere yığılmış halde buldu ve 911’i aradı. Bunu yaparken ambulansın yolda olduğunu söylediler. Annemin aortunun yırtıldığı ortaya çıktı ve durum o kadar kötüydü ki, hastaneye inanılmaz hızlı ulaşım da dahil olmak üzere, atlatması için bir dizi çılgınca koşul gerekti.

Birkaç gün sonra ameliyattan uyandığında ve bayılmadan önce 911’i arayıp aramadığını sorduk. O yapmadı. Saatinin aslında düşüşten sonra 911’i aradığını ve hareket algılamadığını öğrendik.

Durum üzerine düşünen Reddit kullanıcısı, Apple Watch’ın sağlık özelliklerine yeni bir saygı duyduklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı; “Bazen bunun gibi hikayeler görüyorum ve bunların tanıtım için abartıldığını veya muhtemelen uydurulduğunu düşünüyorum. Açıkçası artık bunu düşünmüyorum. Apple teknolojisi beni ve tüm ailemi şimdiden sıkı bir şekilde etkisi altına aldı ama bu… bu başka bir şeydi. Bu beni ömür boyu Apple kullanıcısı yaptı ve bunun gibi bir teknolojinin gerçekten hayat kurtarabileceğini gösterdi.”