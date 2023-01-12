Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple’ın ünlü akıllı saat serisi Apple Watch Series 6 modelleri yeni bir patent kriziyle karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri’nde açılan son davaya göre Apple, kandaki oksijen seviyesini ölçen ürünlerin patentini izinsiz olarak kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC), davacı Masimo firmasını haklı bulursa, Apple Watch Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanabilir.

Olayların başlangıcı bir ABD yargıcının Apple Watch’un Masimo isimli şirketin nabız oksimetresi patentini ihlal ettiğine dair kararından sonra başladı. Apple’ın ışık tabanlı nabız oksimetresi işlevine ve bileşenlerine sahip belirli Apple Watch’ları ithal ederek ve satarak Masimo Corp’un nabız oksimetresi patentlerinden birini ihlal ettiğine karar verdi. Söz konusu karardan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) ise Apple Watch’lara ithalat yasağı uygulanıp uygulanmayacağını değerlendirecek.

Apple Patent Davası Sebebi İle ABD’de Watch Ürünlerini Satamayabilir

Bir tıbbi cihaz üreticisi olan Masimo, Apple’ın kendi patentlerini izinsiz kullandığını iddia ediyor. Apple, karara saygıyla katılmadıklarını ve Komisyon tarafından tam bir inceleme yapılmasını beklediklerini söyledi. Bilmeyenler için, şirketin Apple Watch Series 6 ve sonraki modellerde bulunan nabız oksimetresi özelliği, kullanıcının kanındaki oksijen seviyesini takip etmesini sağlıyor.

Masimo yapılan açıklamaya rağmen Apple’ın kendi patentlerini izinsiz kullandığı konusunda ısrarcı. İki şirket şu anda Watch Series 6 ve sonraki modeller konusunda yasal bir anlaşmazlık içinde. Masimo, Apple’ı nabız oksimetresiyle ilgili patentlerini çalmakla suçladı ve teknoloji devine karşı yasal işlem başlattı. USITC’de görülen davada yargıç, Apple’ın Masimo’nun patentlerinden birini ihlal ettiğine hükmetti.

USITC, kandaki oksijen seviyelerini takip eden Apple Watch modellerinin ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağına henüz karar vermedi. Ancak Masimo CEO’su Joe Kiani, bu kararın piyasada adaletin yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağını belirtti. Kiani ayrıca Apple’ı diğer şirketlerden yenilikleri çalan ve kâr elde eden bir şirket olarak nitelendirdi.

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Apple henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da davayı temyize götürmeyi planladıkları bildiriliyor. Watch Series 6 ve diğer modellerin henüz yasaklanmadığını tekrardan belirtmekte fayda var. Watch ürünlerindeki oksijen seviyesi sensörünün koyu tenli kişilerde etkili olmadığına dair yeni bir iddia da ortaya atıldı. Davadaki iddiaya göre, bu tür cihazlar uzun süredir ten rengine göre kandaki oksijen seviyesini ölçmekte zorluklarla karşılaşıyor.