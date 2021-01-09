Apple
Apple Watch ve iPhone: 3 2 1 Kayıt !
Apple Watch, iPhone ile video çekerken vlog vizörü olarak sizlere yardımcı olabilir. Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğrafta Apple Watch’ın vlog vizörü olarak kullanılabileceğini bizlere gösterdi. Apple Watch lansmanında bu cihazın uzaktan kumandalı kamera işlevi olduğu belirtilmişti ama bu özellik henüz ortaya çıkmışa benziyor.
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Apple Watch ve bir iPhone, video için gereken her şeye sahipsiniz!
Ortaya çıkan bu özelliği kullanmak oldukça kolay. Saatinizde “kamera kontrol” uygulamasına gitmeniz yeterli. Bu sayede kamera uygulamanız açılacak. Video moduna geçirerek kurulumu tamamlayabilir ve kayıda başlayabilirsiniz. Saatiniz bileğinizdeyken kamera tamamen çalışır durumda olacaktır.
iPhone kameralarının gelişmesi ve kullanıcıların bu kameralar yardımıyla vlog ya da diğer türde videolar çekmesi aslında bazı sorunları beraberinde getiriyor. Arka kamera kalitesinden faydalanmak isterken kendimizi görebilmemiz mümkün olmuyor. Bunun için bazı çözümler mümkün olsa da muhtemelen en akılcı olanı Apple Watch’ı cihazınızın vlog vizörü olarak kullanmak. Çerçeveyi doğru ayarlayıp ayarlayamadığınız ve nasıl göründüğünüz rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Bu kurulumun iPhone cihazları için oldukça ünlü olan FiLMiC Pro uygulaması ile de çalışması ayrı bir avantaj yaratıyor.
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Bu özellik yalnızca Apple Watch ve Apple ekosistemi cihazları için geçerli değil. Wear Os cihazları Pixel telefonlara bağlandığında kamera vizörü görevi görebilir. Yani Android kullanıcıları da bu özellikten mahrum kalmayacak.
Bir vlog kurulumu oluşturmayı düşünüyorsanız elbette en mantıklı yol Apple Watch’tan geçmiyor olabilir. En ucuza alabileceğiniz Watch modelinin yarı fiyatına küçük bir kamera monitörü almanız mümkün. Halihazırda Watch ve iPhone cihazlarına sahip olan kullanıcılar için böyle bir kolaylığa yol açmış durumda.
Apple
TikTok, LiDAR kullanan AR efektlerini yayınlıyor!
TikTok, iPhone 12 Pro cihazlarında bulunan LiDAR teknolojisini kullanmak için ilk artırılmış gerçeklik efektini kullanıma sundu.
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TikTok LiDAR’dan faydalanıyor
TikTok’un resmi Twitter hesabında paylaşılan efekt, Yeni Yılı çevredeki gerçek nesnelerin varlığına tepki veren altın balonlar ve konfeti patlamalarıyla kutluyor.
İlk olarak Mart 2020’de iPad Pro’da tanıtılan ve geçtiğimiz yıl iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’e de getirilen LiDAR Tarayıcı, çevredeki nesnelere olan mesafeyi beş metreye kadar ölçmek için 3D algılama kullanan küçük bir sensörden ibaret.
Geliştiriciler, teknolojinin API’lerini kullanarak gelişmiş artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturabiliyor ve uygulamalarında, bir kişinin boyunu anında ölçebilme gibi benzersiz yetenekleri kullanabiliyor.
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To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta
— TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021
TikTok’un yeni AR efektindeki sanal konfeti, kişinin kollarına ve etrafındaki mobilyalara oldukça uyumlu yerleştiğinden, sanki gerçekten oradaymış gibi görünmesini sağlıyor. TikTok, AR filtresinin birkaç ülke dışında küresel olarak piyasaya sürüldüğünü ve bunun, bu yıl gelecek “daha yenilikçi efektlerin” sadece ilki olduğunu söylüyor.
Bilindiği üzere Snapchat, AR (artırılmış gerçeklik) için iPhone 12 Pro LiDAR Tarayıcısını kullanan ilk uygulamalardan biriydi. Yakın tarihli bir tedarik zinciri raporuna göre, Apple’ın LiDAR Tarayıcısını yalnızca Pro ve Pro Max modelleri yerine 2021 yılında tüm iPhone 13 serisine getirmesi bekleniyor.
Apple
App Store mağazasına harcanan ücretler rekor kırdı!
Yeni raporlara göre, Apple cihazı kullanıcıları 2020’de App Store mağazasında bir önceki yıla göre uygulama harcamalarında %30 artışla 72 milyar dolarlık rekor bir harcamaya imza attı.
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App Store kendi rekorunu kırdı
Oyunların yanı sıra, App Store’daki kullanıcı harcamaları yıllık %29,3 artışla 5,3 milyar dolara çıkarak Eğlence kategorisine odaklandı. TikTok, 2020’de App Store’da küresel olarak en fazla geliri sağlayan oyun dışı uygulama oldu ve yıllık %600’den fazla artışla 1,2 milyar dolara ulaştı.
İlk kez yüklemeler de 2020’de yeni bir rekora imza attı. App Store ve Google Play toplamında yükleme sayısı 2019’da yaklaşık 115,5 milyar iken %23,7 artışla 143 milyara ulaştı. Bu rakam yıllık büyümeden yaklaşık %14 daha yüksek.
Oyun kategorisi de yeni rekorlara imza attı ve geçen yıl küresel anlamda her iki uygulama mağazasına 79.5 milyar dolar kazandırdı. Raporda, bunun 2019’da toplam 63 milyar dolar olan tüm uygulama içi harcamalarının %26 artarak %71.7’e yükseldiği belirtildi.
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Açıklanan 3. parti verilere göre, 2020’de iOS oyunlarına kullanıcılar yaklaşık 47,6 milyar dolar harcadı, bu 2019’a nazaran %25 artış olduğunu gösteriyor. Oyunlar, App Store gelirlerinin tümünün %66’sını oluştururken, iOS’te en yüksek hasılat yapan oyun Tencent’s Honor of Kings oldu.
Raporda, küresel sağlık krizinin tüketici ihtiyaçlarını ve davranışlarını önemli ölçüde değiştirdiği ve bunun tüketici alışkanlıklarında kalıcı bir değişikliğe neden olarak mobil pazarın 2020’de “benzeri görülmemiş bir büyüme” yaşadığı belirtildi.
Apple
Apple AR gözlüğü için yeni gelişme!
Sızıntı kaynaklarının açıkladığı raporlara göre Apple, AR (artırılmış gerçeklik) gözlüğü prototipinin “ikinci geliştirme aşamasına” girmek üzere.
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Haziran 2020’de Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın hem bir AR/VR başlığı hem de yalnızca AR özellikli gözlükleri geliştirdiğini bildirmişti. Gurman, Apple’ın kulaklık prototiplerinin Facebook’un Oculus Quest’in daha küçük bir versiyonuna benzediğini, gözlüklerin ise daha şık ve hafif olacağını belirtmişti. Apple’ın kendi içinde yaptığı bir toplantıda, bu kulaklığın 2021’de duyurulabileceğini ve 2022’de piyasaya sürülebileceğini, gözlüklerin ise en erken 2023’te tanıtılabileceğini söylediği iddia edildi.
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Gurman, Apple’ın gözlüklerinin kullanıcının gözlerinin önüne metin mesajları ve haritalar gibi bilgileri yerleştireceğini iddia etti ve ayrıca kullanıcıların Siri ile gözlükleri kontrol edebileceklerini söyledi. Raporunda, Apple’ın AR/VR başlığı için ayrı bir App Store planladığını, ancak platformun gözlükleri de kapsayıp kapsamayacağının belirli olmadığından da bahsetti. Yani Apple, çıkaracağı cihazların uygulama altyapısını da beraberinde oluşturmaya başlamış durumda.
Bu haftanın başlarında, ünlü analist Ming-Chi Kuo da Apple tedarikçilerinin 2021’de belirtilmemiş bir artırılmış gerçeklik cihazı için hazırlanacağını söyledi. Kuo ayrıca Apple’ın uzun süredir beklenen AirTags öğe izleyicileri, yeni AirPods, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin de yakın zamanda tanıtılmasını bekliyor. Silikon ve Mini-LED ekranlı bir iPad Pro’nun ise bu yıl içinde tanıtılması öngörülüyor.
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