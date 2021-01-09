Apple Watch ve iPhone: 3 2 1 Kayıt !

Apple Watch, iPhone ile video çekerken vlog vizörü olarak sizlere yardımcı olabilir. Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğrafta Apple Watch’ın vlog vizörü olarak kullanılabileceğini bizlere gösterdi. Apple Watch lansmanında bu cihazın uzaktan kumandalı kamera işlevi olduğu belirtilmişti ama bu özellik henüz ortaya çıkmışa benziyor.

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Apple Watch ve bir iPhone, video için gereken her şeye sahipsiniz!

Ortaya çıkan bu özelliği kullanmak oldukça kolay. Saatinizde “kamera kontrol” uygulamasına gitmeniz yeterli. Bu sayede kamera uygulamanız açılacak. Video moduna geçirerek kurulumu tamamlayabilir ve kayıda başlayabilirsiniz. Saatiniz bileğinizdeyken kamera tamamen çalışır durumda olacaktır.

iPhone kameralarının gelişmesi ve kullanıcıların bu kameralar yardımıyla vlog ya da diğer türde videolar çekmesi aslında bazı sorunları beraberinde getiriyor. Arka kamera kalitesinden faydalanmak isterken kendimizi görebilmemiz mümkün olmuyor. Bunun için bazı çözümler mümkün olsa da muhtemelen en akılcı olanı Apple Watch’ı cihazınızın vlog vizörü olarak kullanmak. Çerçeveyi doğru ayarlayıp ayarlayamadığınız ve nasıl göründüğünüz rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Bu kurulumun iPhone cihazları için oldukça ünlü olan FiLMiC Pro uygulaması ile de çalışması ayrı bir avantaj yaratıyor.

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Bu özellik yalnızca Apple Watch ve Apple ekosistemi cihazları için geçerli değil. Wear Os cihazları Pixel telefonlara bağlandığında kamera vizörü görevi görebilir. Yani Android kullanıcıları da bu özellikten mahrum kalmayacak.

Bir vlog kurulumu oluşturmayı düşünüyorsanız elbette en mantıklı yol Apple Watch’tan geçmiyor olabilir. En ucuza alabileceğiniz Watch modelinin yarı fiyatına küçük bir kamera monitörü almanız mümkün. Halihazırda Watch ve iPhone cihazlarına sahip olan kullanıcılar için böyle bir kolaylığa yol açmış durumda.