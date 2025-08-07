Apple, Eylül ayında tanıtılması beklenen Apple Watch Ultra 3 modeliyle giyilebilir teknoloji dünyasını bir kez daha sarsmaya hazırlanıyor. Peki Apple Watch Ultra 3 ile bizleri neler bekliyor? Watch Ultra 3 ekranı gerçekten büyüyor mu?

Apple Watch Ultra 3 Ekranı Çerçeveleri İnceltip Büyüyor!

Apple Watch Ultra 3, ekran boyutunda ufak ama hissedilir bir değişiklikle geliyor. iOS 26’nın geliştirici beta sürümünde ortaya çıkan verilere göre, yeni Watch Ultra 3 modeli 422 x 514 piksel (335 ppi) çözünürlüğünde bir ekran ile donatılacak.

Bu çözünürlük, önceki model olan Apple Watch Ultra 2’nin 410 x 502 piksel değerinin üzerinde. Yani Apple, çerçeveleri incelterek ekran boyutunu 1.93 inçten 1.98 inç seviyesine çıkaracak.

Apple Watch Ultra 3 ekranı büyümesi, saatin kasa boyutunu değiştirmeden daha geniş bir görüntü alanı sağlama hedefini taşıyor. Türkiye’de kullanıcıların büyük ekranlı saatlere olan ilgisini düşündüğümüzde, bu detay oldukça dikkat çekici olabilir.

Watch Ultra 3 özellikleri yalnızca ekranla sınırlı kalmıyor. Yeni modelde uydu üzerinden mesajlaşma desteği sunulması bekleniyor. Bu özellik, hücresel veya Wi-Fi bağlantısına gerek kalmadan, özellikle kapsama alanı dışında kalan bölgelerde iletişim imkânı sağlayacak.

Dağcılık, kampçılık gibi doğa sporlarıyla ilgilenenler için bu detay adeta can kurtarıcı olabilir. Apple’ın yeni nesil LTPO3 ekran teknolojisi de Watch Ultra 3 modelinde yer alabilir. Bu teknoloji sayesinde cihaz hem daha geniş bir görüş açısı sunacak hem de enerji verimliliğinde ciddi iyileştirmeler sağlayacak.

Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla tasarımda radikal bir değişiklik beklenmiyor. Ancak çerçeve inceltme ile birlikte daha şık ve modern bir görünüm kazanacak olan Apple Watch Ultra 3, özellikle ekran büyüklüğüyle dikkat çekecek. Tasarım detaylarında Apple’ın AirPods Pro ve iPhone serisinden ilham almaya devam ettiği gözlemleniyor.

Peki siz Watch Ultra 3 modelinde beklenen bu yeni özellikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle ekran büyümesi ve özellikleri sizin için yeterli mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın, Watch Ultra 3 ile ilgili en güncel haberler için bizi takipte kalın!