Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarını domine eden Apple, geçtiğimiz yılın sonlarında Apple Watch Ultra ile karşımıza çıkmıştı. 3 gün dayanan şarjı, daha büyük ekranı ve ekstra özellikleri ile ana seriye göre daha iyi bir deneyim sunan bu modelin bu yıl yenilenmeyeceği ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre Cupertinolu teknoloji devi Apple, Watch Ultra akıllı saatlerini microLED ekranlara geçirecek. Ancak bu yakın gelecekte gerçekleşmeyecek. DigiTimes‘a göre böyle bir akıllı saat 2025 yılında piyasaya çıkabilir. iPhone üreticisi şu anda aktif olarak çeşitli ürünlerinde microLED ekran kullanma olasılığını araştırıyor. Ancak saatin bu tür ilk cihaz olup olmayacağı belirsiz.

Ayrıca, Apple’ın yeni iPad’leri ve MacBook’ları için OLED ekranları düşündüğü gerçeği etrafında dönen birçok söylenti var. Bu nedenle şirketin sonunda hangi teknolojiye geçeceği hala tamamen belirsiz. DigiTimes şimdiden Osram’ın yeni Watch Ultra için microLED panellerin ana tedarikçisi olacağını iddia ediyor. Yeni modelin ekranının 2,1 inç kadar büyüyeceği ve çerçevelerin inceleceği de aktarılıyor.

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Bazı ara Watch Ultra modellerinin microLED modelinin piyasaya sürülmesinden önce piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor. Muhtemelen Apple bu yıl yeni Ultra modelini tanıtmayacak. Bu yüzden Apple Watch Ultra 2 modelini 2024 yılında görebiliriz. Türkiye’de 27.000 TL’ye satılan bu akıllı saat herkesin erişebileceği bir akıllı saat değil. Dağcılar ve doğa yürüyüşleri yapanlar için alternatifi olmayan Apple Watch Ultra’nın yeni modeli muhtemelen daha pahalı olacak.