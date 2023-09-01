Bloomberg’in haberine göre, Apple şu anda Apple Watch Series 9 modellerinin çelik kasaları için 3D baskı teknolojisini test ediyor. Ancak burada akla gelen, basit ev kullanımı ürünlerinin ötesinde bir uygulama düşünülmekte. Apple, üretim süreçlerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla uzun süredir Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Endüstriyel 3D çelik yazıcılar, Apple’ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümlerden biri olabilir. Hatta analist Mark Gurman, iPhone 15 etkinliğinde tanıtılacak olan Apple Watch Series 9’un üretiminde bu teknolojinin kullanılabileceğini öne sürmüştü.

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Apple, geleneksel olarak çelik Watch modellerini dövme adı verilen bir yöntemle üretmekteydi. Ancak 3D baskı teknolojisi, ısı ve basınç kullanarak “toz halindeki bir maddeyi” istenilen şekle getirerek daha yakın bir sonuç elde ediyor. Bu teknoloji sayesinde elde edilen çelik kasa, çelik gibi hissettiriyor ve son dokunuşlar için ek frezeleme işlemlerine ihtiyaç duyuyor.

Ancak, son raporlara göre, Apple’ın 3D baskı teknolojisini Apple Watch üretiminde kullanma konusunda henüz erken aşamada olduğu belirtiliyor. Bu yöntemin nihai ürünlerde ne kadar kullanılacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Apple’ın daha az atık üretimi ve daha hızlı üretim süreleri gibi avantajlarını dikkate aldığı raporda ifade ediliyor.

3D baskının akıllı saat üretiminde kullanılması konusunda sadece Apple’ın ilgilenmediğini de belirtmek önemlidir. Samsung ve Fossil gibi diğer şirketler de akıllı saatler için 3D baskı tekniklerini geliştiriyor. Hangi şirketin bu teknolojiyi en etkili şekilde kullanacağı ise henüz belli değil.