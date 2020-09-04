Apple, iOS 14 ile sunacağı takip engelleme özelliğini erteledi!

Apple, iOS 14 işletim sisteminde hayata geçireceği takip engelleme özeliğinin kullanıma sunulma zamanında küçük bir değişiklik yapma kararı aldı.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S10 serisi, One UI 2.5 güncellemesini aldı!

reklam

iOS 14 ile sunulacak yeni gizlilik özelliği ertelendi!

Apple, iOS 14′le beraber geliştiricilerin iPhone ve iPad’deki uygulama ve sitelerde kullanıcılardan veri toplayabilmek için izin istemesini gerektiren kullanıcı dostu yeni bir gizlilik kuralı hayata geçirecek. Tartışmaların odağında olan bu özellik, şirketin perşembe günü yaptığı duyurudan anladığımız kadarıyla bir süreliğine ertelenmiş gibi görünüyor.

Aslında Apple, içinde bulunduğumuz eylül ayında çıkması planlanan iOS 14′ü yayınlamasının hemen ardından geliştiricilerin yeni kurala anında uyum sağlamasını istiyordu. Ancak son yaptığı duyuruda şirket, geliştiricilere uygulamalarını yeni sistemle uyumlu hale getirmeleri için 2021′in başlarına kadar müddet verdiğini söyledi.

“iOS 14, iPadOS 14 ve tvOS 14’te uygulamaların, kullanıcıları diğer şirketlerin sahip olduğu uygulamalar veya web sitelerinde izlemek veya cihazın reklam tanımlayıcısına erişmek için kullanıcı izni alması gerekecektir. Kullanıcıların, bir uygulamanın onları izlemesine izin verip vermeyeceklerini seçebilmelerini sağlamayı taahhüt ediyoruz. Geliştiricilere ise gerekli değişiklikleri yapmaları için zaman tanımak istiyoruz. Sonuç olarak, uygulamaların gelecek yılın başlarından itibaren kullanıcıları izleme izni alması gerekecek.”

Öte yandan geliştiriciler, iOS 14 yayınlanır yayınlanmaz bu sistemi uygulamalarına entegre edebilecekler. Süre dolduğunda ise Apple’ın yeni kuralı, iOS 14′ün vazgeçilmez bir parçası olarak hayata gözlerini açacak.

Hatırlayacak olursanız iOS 14′ün bu yeniliğinden en çok endişe duyan şirketlerden birisi Facebook, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda kullanıcıları takip edemeyeceğinden dolayı kendi uygulamalarında kişiselleştirilmiş reklamlar sunamayacağını ifade etmiş ve bundan dolayı ise reklam gelirlerinde %50′lik bir düşüş yaşanacağını açıklamıştı.