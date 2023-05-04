Giyilebilir teknolojinin akıllı saatler ve fitness takip cihazları gibi örnekleri, günümüzde birçok insanın sağlık durumunu izlemesi ve fiziksel aktivitelerini takip etmesi için kullanılıyor. Ancak son araştırmalar, bu cihazların psikolojik durumu da değerlendirebileceğini gösteriyor. Mount Sinai Health System’deki araştırmacılar, Apple Watch gibi giyilebilir cihazlardan toplanan verilere makine öğrenimi algoritmaları uygulayarak, bir kişinin zihinsel dayanıklılığını ve sağlık durumunu doğru bir şekilde değerlendirebileceklerini keşfettiler.

Araştırmacılar, 329 sağlık çalışanından oluşan bir örnekleme üzerinde çalıştılar ve katılımcıların kalp atış hızı değişkenliği ve dinlenme kalp atış hızını ölçen Apple Watch Series 5 veya 4 taktılar. Toplanan verilerin, giyilebilir teknolojinin psikolojik durumu izlemede kullanım potansiyeline işaret ettiği ve dayanıklılık veya refah durumlarını belirlemede tahmin edici olduğu bulundu.

Bu araştırma, giyilebilir teknolojinin gelecekte sağlık hizmetleri alanında daha fazla kullanılabileceğini gösteriyor. Özellikle, ruh sağlığı hizmetlerine erişimi zor olan kişiler için bu teknolojinin kullanımı kolaylaştırabilir. Araştırmacılar, daha fazla insan ve farklı sağlık koşullarını incelemeyi planlıyorlar ve bu teknolojiyi geliştirmeye devam edecekler.

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Apple’ın bu özelliği Haziran ayında göstereceği watchOS 10 güncellemesinde tanıtması zor görünüyor. 3. parti uygulamalar sayesinde kullanıcılar ruh sağlıklarını çeşitli verilere ulaşarak öğrenebilecek. Bu tip uygulamaların App Store’a yüklenmesine izin verecek olan Apple, bakalım bu özelliği sisteme hangi güncellemesi ile entegre edecek? Bekleyip göreceğiz.