Apple Watch’un İki Farklı Nike+ Series 3 Modeli de Satışa Çıktı

Apple Watch Series 3 modelleri bir kaç hafta önce satışa çıkmıştı ancak Nike+ Series 3 modellerinin satışa çıkacağı tarih ile açıklanmamıştı.

Apple Watch Nike+ Series 3 modelleri de bugün itibariyle satışa çıktı. Ülkemizde Watch Series 3’ün LTE modelleri olmayacak. Ayrıca paslanmaz çelik ve seramik kasa seçenekleri sadece LTE modellerinde olduğu için bu kasa modelleri de yer almayacak.

Bu yüzden ülkemizde normal Watch Series 3 modellerinde olduğu gibi Nike+ modellerinin de sadece alüminyum kasa seçenekleri satışa çıktı. 38mm büyüklüğündeki kasa 1649TL, 42mm modeli ise 1799TL’den satın alınabilir. Nike ayrıca Nike+Run Club uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme ile ilgili tırmanış takibi ve detaylı koşu analizi gibi özellikler geldi.