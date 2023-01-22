Apple’ın duyurduğu Apple Watch her ne kadar hayat kurtarıcı özelliklere sahip olsa da bazı durumlarda acil durum ekiplerine yanlış bilgiler verebiliyor. Bu durumlardan biri de Salı günü Avustralya’da gerçekleşti. Apple Watch’taki Siri, Avustralya’daki bir spor salonundan acil servislere çağrı yaparak, 15 silahlı polis memurunun gelmesine neden oldu.

Siri’nin Hatalı Acil Yardım Çağrısı Ortalığı Karıştırdı!

Salı günü Avustralya’da bir yanlış alarm için en olası olmayan koşullar gerçekleşti. News Corp Australia’nın news.com.au adresinde olayın nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılar yer alıyor. Avustralya’nın başkenti Sydney’de gerçekleşen olayda; kişisel antrenör, bir müşterisine ders verdiği sırada yaklaşık 15 silahlı polis memurunun spor salonuna gelmesiyle büyük bir şok yaşadı.

Lower North Shore’daki PTJ Gladesville’de çalışan Muay Thai dövüşçüsü ve boks eğitmeni 34 yaşındaki Jamie Alleyne, Apple Watch’unu takarken Siri’yi etkinleştirdi ve yanlışlıkla Acil Servisleri aradı.

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Peki gerçekte ne oldu? Antrenörün Apple Watch’undaki Siri’yi tekrar tekrar etkinleştirdiği ortaya çıktı. Bu herkesin başına gelir, değil mi? Ancak burada şaşırtıcı olan şey, eğitmenin antrenmanı anlatırken 1-1-2 diye bağırıyor olması.

Bu, herhangi bir yerdeki bir spor salonu sloganı için oldukça yaygın. Fakat Avustralya’da acil servislerin numarası “112” olduğu için Siri bunu “acil yardım çağrısı” olarak algıladı. Daha da kötüsü, Apple Watch acil servis hattındayken fitness eğitmeni “iyi atış” ya da “güzel atış” diyordu.

Bu da ilk müdahale ekiplerinin spor salonunun bulunduğu adresten silah seslerinin geldiğini düşünmesine neden oldu. Neyse ki Siri’nin yanlış alarmı sırasında kimse zarar görmedi.