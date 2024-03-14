Caviar, teknoloji ve estetiği bir araya getirerek iPhone 15 Pro serisi için heyecan verici bir özel modifikasyon sunuyor. Apple‘ın zarif tasarımını daha cesur bir şekilde yeniden yorumlayan bu özelleştirilmiş iPhone’lar, yakın zamanda tanıtılan Vision Pro kulaklığından ilham alıyor.

Caviar’ın özel modifikasyonları, Vision Pro’nun şık kıvrımlarını, dairesel vurgularını ve karakteristik turuncu detaylarını iPhone 15 Pro’nun standart tasarımına yansıtarak tamamen yeni bir estetik deneyim sunuyor. Ancak, bu yenilikler sadece uzay çağının ilhamını yansıtmıyor, aynı zamanda lüks ve ayrıcalığı da ifade ediyor.

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Ancak, bu benzersiz tasarım ayrıcalığına ve lüksüne yüksek bir fiyat etiketi eşlik ediyor. Özelleştirilmiş iPhone 15 Pro modelleri, şaşırtıcı bir şekilde 8.060 ABD Dolarından başlıyor ve 1 TB Pro Max versiyonu için fiyat daha da yüksek bir seviyede, 9.560 ABD Dolarına ulaşıyor. Caviar ayrıca, mevcut iPhone modelleri için daha uygun fiyatlı modifikasyon hizmetleri de sunuyor, ancak sınırlı sayıda üretilen bu özel iPhone’ların hızla tükenmesi bekleniyor.

Caviar’ın teknolojiyi lüksle buluşturan yaklaşımı şaşırtıcı değil. Daha önce mekanik saatli ve 24K altın ejderhalı Samsung S24 Ultra gibi benzersiz modifikasyonlarla dikkat çekmişlerdi. Şirket ayrıca, elmas ve altınla süslenmiş 60.000 dolarlık Sevgililer Günü iPhone’u ve hatta kalp şeklindeki AirTag gibi abartılı özelleştirmelerle de tanınıyor.

Bazıları, yüksek fiyat etiketiyle sadece kozmetik bir değişiklik için bu kadar ödemeyi sorgulayabilir. Ancak, Caviar’ın yaratıcıları, sınırlı sayıda üretilen bu özel iPhone’ları koleksiyoncular ve teknoloji meraklıları için birer sanat eseri olarak görüyorlar. Bu özel modeller, akıllı telefonlar ile sanat arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor ve sahiplerinin kesinlikle dikkat çekeceği bir görünüm sunuyor.