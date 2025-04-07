Apple, Apple Vision Pro için oluşturduğu yeni uygulamayı kullanıma sundu. Şirket, profesyonel içerik üreticilerine yönelik geliştirdiği Apple Vision Pro uygulamasını resmi olarak App Store üzerinden yayınladı. Uygulamanın adı ise “Apple Immersive Video Utility”

Apple Vision Pro uygulaması kullanıma sunuldu!

Yeni yazılım, Apple Vision Pro üzerinden 180 derecelik video deneyimlerini işlemek ve düzenlemek isteyen kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. Bu hamle, Apple’ın artırılmış gerçeklik vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştırmak istediğini açıkça gösteriyor.

Yeni Apple Vision Pro uygulaması sayesinde içerik üreticileri, özel çekim formatı olan Immersive Video dosyalarını hem organize edebiliyor hem de doğrudan Apple Vision Pro cihazlarına aktarabiliyor.

Apple‘ın bu yeni yazılımı ile birlikte, içeriklerdeki metadata bilgileri taranabiliyor, gerektiğinde düzenlenebiliyor ve farklı cihazlarla senkronize oynatma gibi gelişmiş özellikler kullanılabiliyor.

Apple Vision Pro yeni uygulama, kullanıcıların kendi video listelerini oluşturup, bu içerikleri doğrudan paylaşabilmelerine de imkan tanıyor. Apple Vision Pro için gelen bu yazılım desteği, dijital içerik üreticileri için önemli bir fırsat sunuyor.

Giderek yaygınlaşan VR ve AR teknolojilerine yatırım yapmak isteyen yaratıcılar için bu gelişme, büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni nesil dijital video deneyimlerinin kapılarını aralayan bu uygulama ile Apple, sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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