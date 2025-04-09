Geçtiğimiz yıl teknoloji dünyasına damga vurması beklenen ancak bekleneni veremeyen Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü, şimdi Apple Vision Pro 2 ismiyle yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. İlk modelin sınırlı ilgisi karşısında zor zamanlar yaşayan Apple, bu kez kullanıcıların ilgisini daha fazla çekmek için önemli hamleler yapıyor. Gelen bilgiler, Apple Vision Pro 2 için parça üretiminin çoktan başladığını gösteriyor.

Yeni Apple Vision Pro 2 Yolda: Gelişmiş Donanım, Aynı Tasarım

Yapılan son sızıntılara göre, Apple Vision Pro 2 yıl sonuna kadar resmi olarak tanıtılabilir. Apple, yeni modelde radikal tasarım değişikliklerinden kaçınarak, daha çok iç donanıma odaklanmış durumda. İlk modelin yetersiz satış performansının ardından üretimin azaltıldığı ve yıl sonuna kadar tamamen durdurulacağı konuşuluyor. Bu da Apple’ın dikkatini tamamen Vision Pro 2 üzerine verdiğini gösteriyor.

Yeni modelin en dikkat çekici özelliği ise Apple’ın geliştirdiği yeni nesil M5 çip olacak. Bu çip sayesinde Apple Vision Pro 2, performans konusunda selefinden çok daha ileri bir noktaya taşınacak. Kullanıcıların yaşadığı gecikme sorunları ve uygulamalarda karşılaşılan düşük verimlilik gibi şikayetlerin bu yeni donanımla giderilmesi bekleniyor.

Donanım üreticilerinden gelen bilgiler ise oldukça net: Vision Pro 2 için paneller, çerçeveler ve devre bileşenleri çoktan seri üretime geçmiş durumda. Hatta bazı tedarikçilerin Apple’ın yoğun taleplerini karşılayabilmek için üretim sürecini hızlandırdığı ifade ediliyor. Bu da cihazın lansman tarihinin düşündüğümüzden daha yakın olabileceği anlamına geliyor.

Ancak beklentiler çok yüksek tutulmamalı. Vision Pro 2, şimdilik “geçici bir güncelleme” olarak değerlendiriliyor. Daha köklü değişikliklerin ve tasarımsal yeniliklerin, gelecekteki Vision Pro modellerine saklandığı düşünülüyor. Yine de M5 çip gibi güçlü bir işlemcinin cihazda yer alacak olması, performans açısından büyük bir fark yaratabilir.

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Apple Vision Pro 2 için resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Ancak üretim sürecinin başlaması, yeni bir dönemin kapıda olduğunu kanıtlar nitelikte. Apple Vision Pro 2 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.