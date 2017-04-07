Apple’ın Eğlenceli Video Düzenleme Uygulaması Clips yayınlandı

Apple basit, eğlenceli ve ilginç videolar hazırlamanıza olanak sağlayan Clips uygulaması bugün App Store’da yerini aldı.

Apple’ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı basit bir şekilde videoları düzenlemenizi sağlayan Clips uygulaması kullanıcıların kullanımına sunuldu. Apple’ın iMovie uygulaması kadar karmaşık olmayan uygulamada basitçe videoları düzenleyebiliyorsunuz.

Uygulamaya arşivinizden veya direkt uygulama üzerinden videolar çekerek video eklemeniz mümkün. Video çekerken veya önceden hazır olan videonuza filtreler, çıkartmalar, ifadeler, konum, metin ve ses eklemeniz mümkün. Ayrıca video çekerken veya video oynatılırken konuştuklarınızı video üzerinde yazıya aktarabilmesi gibi ilginç bir özelliği de bulunuyor.

Eğlenceyi baz alan uygulama bunun için yeterince imkan sunmakta. Daha çok iMessage gönderimleri veya Snapchat, Instagram, Facebook gibi sosyal medya paylaşımlarınız için uygun videolar yaratabileceğiniz uygulamayla farklı bir deneyim kazanabilirsiniz.

Uygulama şu an için sadece iOS platformunda desteklenmekte. Destekleyen cihazlar ise; iPhone 5 ve üzeri modeller, 9.7 inç iPad, tüm iPad Air ve iPad Pro, iPad Mini 2 ve üzeri iPad modelleri destekleyecek. Uygulama ayrıca 6. nesil iPod Touch modellerinde çalışabilecek. Uygulamayı kullanabilmeniz için cihazınızda iOS 10.3 veya üst sürümlerin yüklü olması gerekiyor.

Son olarak Türkçe desteği de bulunan uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Buraya tıklayarak indirebilirsiniz.