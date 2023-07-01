Apple ve Nokia, uzun yıllardan beridir devam eden patent anlaşmalarını yeniledi ve ikili arasında bu yıl kablosuz teknoloji konusunda bir yasal savaş yaşanmayacağı kesinleşmiş oldu. İkili, 2017 yılında imzalanan patent anlaşmasının bitmesine altı ay kala anlaşmanın süresini uzattı. İşte Apple ve Nokia’nın yıllardan beridir süren patent evliliğine ait detaylar!

Apple ve Nokia 5G Teknolojileri Konusunda El Sıkıştı!

Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander, “Apple ile dostane bir temelde uzun vadeli bir patent lisans anlaşması imzalamaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi. Lukander, bu anlaşmanın Nokia’nın patent portföyünün gücünü, uzun yıllardır Ar-Ge’ye yapılan yatırımları ve hücresel standartlar ile diğer teknolojilere yaptığı katkıları yansıttığını ifade etti.

Anlaşmanın detayları şu anda gizli tutuluyor. Nokia, bu anlaşmanın 5G teknolojilerini kapsadığını belirtirken, hangi belirli fikri mülkiyetlerin dahil olduğu konusunda bilgi verilmiyor. Nokia, anlaşmadan elde edeceği geliri Ocak 2024’ten itibaren muhasebeleştirmeyi planlıyor.

2017 yılında imzalanan önceki anlaşma, bir yıl süren yasal mücadelelerin ardından gerçekleşmişti. Aralık 2016’da Apple cephesi Nokia ve diğer dokuz patent sahibi firmaya karşı dava açarak, uygulama yapmayan, yani sadece patentlerden oturduğu yerden gelir elde eden kuruluşların Apple ve diğer üreticilerden “fahiş gelirler elde etmek ve gasp etmek” için Nokia ile birlikte çalıştığını iddia etti. Apple, ilk yasal hamlesinin bir parçası olarak, iPhone gibi ürünlerde kullanılan fikri mülkiyet hakları için Nokia’ya artık telif ücreti ödemeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine Nokia, video kodlama teknolojisi, yonga setleri, antenler, ekranlar ve diğer alanlarla ilgili 32 patentin ihlal edildiğini iddia ederek Almanya ve ABD dahil 11 ülkede Apple’a dava açtı. Daha sonra Nokia, yasal saldırısını dünya çapında 40 aktif dava ile genişletti ve patentlerin ihlal edildiği iddia edilen cihazların ABD’ye ithalatını engellemeye çalıştı.

2017 anlaşması, Apple ve Nokia arasında gerçekleşen ilk anlaşma değildi. Nokia, Microsoft tarafından satın alınmadan önce 2009 ve 2010 yılları arasında iPhone ve iPad’in temel özelliklerini içeren GSM, kamera alt sistemleri ve dokunmatik giriş gibi patentlerin ihlal edildiği iddiasıyla Apple’a dava açmıştı. Apple ise 13 patentin ihlal edildiğini iddia eden bir karşı dava ile cevap vermişti. Bu yasal mücadeleyi sona erdirmek amacıyla ikili, 2011 yılında bir anlaşma daha imzalamıştı.

Şimdiyse iki firma arasında sular durulmuş gibi görünüyor. Öyle ki, ikisi de davalarından vazgeçerek bir anlaşmaya vardılar ve görünen o ki bu evlilik şimdilik mutlu mesut devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nokia ve Apple’ın fırtınalı aşkı ilerleyen dönemlerde devam edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!