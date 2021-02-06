Apple ve Hyundai-Kia’nın Apple Car konusundaki görüşmeleri durdu

Apple Car son günlerin durmak bilmeden konuşulan konularından. Öyle ki, Apple’ın olası bir aracın üretimi için Hyundai-Kia ile anlaşma noktasına geldiği söyleniyordu. Ancak, bu görüşmeler görünene göre o kadar da iyi gitmiyor. Son söylentilere göre, görüşmeler durma noktasına geldi. Apple’ın bu olası anlaşmayı başlamadan bozması an meselesi…

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Apple, Hyundai’nin projeyi açığa çıkarmasından mutsuz

Apple ve Hyundai’nin Apple Car konusunda yaptığı görüşmeler son bir aydır manşetlerden düşmüyor. Hatta bu görüşmelerin gün yüzüne çıkışının kaynağı Hyundai’nin yıllık mali raporlarını açıkladığı toplantı. Başka bir deyişle, Amerikan teknoloji devi, ürünlerinin gizli kalmasını isterken, söz konusu markaların sürekli olarak Apple Car konusundan bahsetmelerinden rahatsız. Bunun üzerine geri adım atan Hyundai, hemen bir açıklama yayımladı ve hala projeye parça sağlayıcı olarak katılma konusunda görüştüklerini belirtti. Ancak, bu, Amerikan teknoloji devi için pek de ikna edici olmadı.

Hyundai ve Apple arasındaki görüşmelerin devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Bunun yanı sıra, Apple’ın diğer otomotiv firmalarıyla görüştüğü de gelen bilgiler arasında.

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Hyundai de Apple Car’a aslında pek olumlu bakmıyordu

Reuters’ın daha önce bildirdiğine göre, Hyundai yöneticileri Apple Car konusunda görüş ayrılıkları yaşamaktaydı. Konu hakkında çekimser olan yöneticiler, Hyundai daha önce “başka markalara otomobil üreten” bir firma olmadığı için, Apple ile bir işbirliği yürütmeye olumsuz bakıyorlardı. Hyundai yöneticilerinin anlaşamadığı bir başka konu ise üretimi hangi firmanın yapacağıydı. Bildiğiniz üzere, Hyundai, Kia’nın en büyük hissesine sahip. Bu yüzden, üretimi Kia mı yoksa Hyundai mi yapacak konusu da yöneticiler arasında sıkça gündeme geliyordu. Her ne kadar proje henüz başlangıç aşamasında olsa da, 3,6 milyar dolar değerindeydi. Ayrıca, 5 yıl gibi uzun bir süreye yayılacağı konuşuluyordu. Ancak, gerek Hyundai yöneticilerinin çekinceleri, gerek Apple’ın mutsuzluğu bu yüksek değerdeki projeyi iki taraf için de şimdilik muallakta bırakmış gözüküyor…

Kaynak: MobileSyrup, Reuters