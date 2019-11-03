Apple ve Google Pay’e yerli rakip: oWallet

Türkiye için aktif olmayan Apple, Google ve Samsung Pay gibi ödeme sistemlerine alternatif olarak geliştirilen oWallet geliyor. Yerli kart, çözümü sayesinde herhangi bir mobil uygulama indirmeden tek tıkla ödeme yapmak mümkün.

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Türk şirketi OVO, BDDK tarafından yetkilendirilmiş resmi ödeme kuruluşu olan PayTR’ın desteğiyle Apple ve Android Cüzdan teknolojilerine dayandırdığı yeni temassız mobil ödeme altyapısını hayata geçirdi. Mobil üzerinden geliştirilen fintech uygulamalarına farklı bir bakış açısı getiren oWallet çözümü ile kullanıcıların mobil uygulama yüklemelerine ihtiyaç duymayacakları bir alternatif yol geliştirildi.

Türk şirketin geliştirdiği teknoloji yazılımı, Apple ve Android altyapısı kullanan tüm mobil cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Kısa bir üyelik aşamasının ardından mobil cihaza eklenen markaya özel oWallet dijital kartlar, bağlantılı olan Apple Watch gibi cihazlarla da entegre çalışabildiği gibi; Apple Watch sahibi kullanıcılar cep telefonlarını dahi çıkarmaya gerek kalmadan, sadece kollarındaki saatin ekranına dokunarak mobil ödeme gerçekleştirebiliyorlar.

oWallet kullanıcıları, bakiye yükleme ve anında Tahsilat özellikleriyle tercih ettiği kadar bakiyeyi dijital kartına yükleyebiliyor. Ayrıca karta, hızlı ödeme özelliğinden faydalanarak kredi kartlarını cüzdanlarına tanımlayabiliyor.

2019 yılının sonuna kadar 1 milyon aktif dijital kart üretmeyi hedefleyen oWallet, bugüne kadar herhangi bir yatırım almadı. PaaS olarak hizmet veren oWallet, perakende alanında kullandığın kadar öde modeliyle kota bazlı bir aylık kullanım bedeliyle hizmet veriyor. Ayrıca kart, Alışveriş Merkezi alanında AVM yönetim şirketleriyle Terminal bazlı aylık bir bedel üzerinden çalışıyor.