Apple ve Google, istenmeyen izlemeye yol açabilecek Bluetooth konum izleme cihazlarının kötüye kullanılmasını önlemek için ortak bir çabayla yeni bir endüstri özelliği önerdi. Bu yeni özellik, Bluetooth konum izleme cihazlarının hem iOS hem de Android platformlarında yetkisiz izleme algılama ve uyarılarla uyumlu olmasını sağlayacak.

2021’de Google’ın, Apple’ın Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliği için Android kullanıcılarına gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için farklı bir yaklaşım keşfettiği bildirildi.

Önerilen belirtim, saygın bir standart geliştirme kuruluşu olan Internet Engineering Task Force (IETF) aracılığıyla bir Internet Taslağı olarak sunulmuştur. İlgili taraflar, teklifi gözden geçirmeye ve önümüzdeki üç ay boyunca geri bildirimde bulunmaya davet edilir.

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Apple ve Google, geri bildirimi ele almak ve istenmeyen izleme uyarıları spesifikasyonunun üretim uygulamasını 2023’ün sonuna kadar yayınlamak için iş birliği yapacak. Bu uygulama, iOS ve Android’in gelecekteki sürümleriyle uyumlu olacak.

Taslak belirtim, Samsung, Tile, Chipolo, eufy Security ve Pebblebee gibi önde gelen üreticilerden destek aldı. Belge, üreticilerin bu yetenekleri ürünlerine dahil etmeleri için en iyi uygulamaları ve yönergeleri sağlar. Spesifikasyonun geliştirilmesi, güvenlik ve savunuculuk konularına odaklanan farklı gruplardan gelen geri bildirimleri de içeriyor.

Apple’ın Algılama ve Bağlantıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ron Huang şunları söyledi;

AirTag, kullanıcılara temel eşyalarının yerini her zaman bilme güvencesi sağlar ve istenmeyen izlemeyi önlemek için proaktif özellikler ekledik. Sektörde bir ilk olan bu koruma gelişmeye devam ediyor ve Google ile yapılan iş birliği, yeni sektör spesifikasyonu aracılığıyla hem iOS hem de Android platformlarında istenmeyen izlemeyle mücadele etmek için önemli bir adım atılmasını sağladı.

Google’ın Android Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Burke ise şunları söyledi;

Bluetooth izleyiciler, kullanıcılara fayda sağlamada etkili olmuştur, ancak istenmeyen izleme potansiyeli, endüstri çapında bir çözüm gerektirir. Android, kullanıcı koruma taahhüdünde kararlılığını koruyor ve Bluetooth izleme cihazlarının kötüye kullanılmasına karşı sektörle işbirliği içinde güçlü koruma önlemleri geliştirmeye yönelik çalışmaya devam edecek.