Apple ve Foxconn, Hindistan’da ülkelerde iki vardiyada üretime izin veren yeni bir yasanın kabul edilmesini teşvik etmeyi başardı. Karnataka eyaleti, kadınlar için 12 saatlik vardiyalara ve gece vardiyalarına izin veren yasalarda bir değişiklik kabul etti.

Mevzuat, çalışma haftasının maksimum süresini 48 saatle sınırlandırıyor, ancak aynı zamanda izin verilen fazla mesai sayısını önceki 75 saate kıyasla üç aylık bir dönemde 145’e çıkarıyor. Hindistan’ın isimsiz bir hükümet yetkilisi, “Hindistan bir sonraki büyük üretim merkezi olacak. Ancak Hindistan’ı diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, işgücü verimliliğini artırma açısından çok etkili olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rajiv Chandrasekar geçen hafta yaptığı açıklamada, iPhone akıllı telefonların Karnataka’daki yeni bir tesiste üretileceğini söyledi. Ancak Foxconn, tesisi inşa etme planlarını henüz onaylamadı.

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Yukarıda belirtilen Hintli yetkili, Karnataka eyaletinin, Hint endüstrisinin lobi gruplarının ve Apple ve Foxconn da dahil olmak üzere yabancı şirketlerin önemli önerilerini dinledikten sonra çalışma mevzuatını revize ettiğini söyledi.

Foxconn’a yakın bir adam Apple’a atıfta bulunarak; “Biz ve müşterilerimizin çabaladığı şey buydu. Bu değişiklikler verimli büyük ölçekli üretim oluşturmak için çok önemlidir.” dedi.

Foxconn şu anda Tamil Nadu’daki bir fabrikada iPhone üretiyor. Şirket, Karnataka ve komşu Telangana eyaletinde üretim planladığını doğruladı. Apple, Foxconn’un yanı sıra, sözleşmeli üreticiler Pegatron ve Wistron’un Hint fabrikalarında da iPhone üretiyor.