Apple’ın Televizyon Programlarında Vahşet ve Çıplaklık Yer Almayacak

Eğer, Apple’ın çekeceği televizyon programlarının arasında Game of Thrones benzeri işeyler olacağını bekliyorsanız, yanılıyorsunuz.

Apple’ın kendi yapımlarında çıplaklık, uygunsuz dil ve şiddet yer almayacak. Şirketin yapımları This Is Us ve Steven Spielberg’ün Amazing Stories gibi drama ve komedi yapımları olacak. Bu sayede yapımların daha geniş kitlelere hitap etmesi bekleniyor.

Yapım şirketleri ve prodüktörler Apple’ın bu kararını gereksiz ve tutucu olarak değerlendirdi. Bu sene başında Tim Cook, Carpool Karaoke’nin bazı bölümlerinde uygunsuz dil kullanıldığı için programın ertelenmesini istemişti. Program, bu bölümler temizlendikten sonra yayına girmişti. Hatta komedyen Chelsea Handler ve şarkıcı Blake Shelton’ın konuk olduğu bölümler uygunsuz dil içerdiği için hiç yayınlanmamıştı.

Şirketin içerik istekleri ufak bir problem yaratabilir ancak mantıklı istekler gibi gözüküyor. Ayrıca şirketin yapımları artık Carpool Karaoke ve Planet of the Apps gibi sadece Apple Music üzerinden yayınlanmayacak. Bu hareketin televizyon sektöründe, uzun vadede akıllıca bir karar olduğu düşünülüyor.