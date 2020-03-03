Apple, üretimi Hindistan’a kaydırmaktan vazgeçti

Şimdiye kadar üretimlerini Çin’de gerçekleştiren Apple, geçtiğimiz zamanlarda bazı cihazların üretimini Vietnam gibi farklı ülkelere kaydırabilmek için arayışlara girmişti. iPhone 11’in üretim bandını taşımak için Hindistan’ı gözüne kestiren şirketin bu düşünceden vazgeçtiği anlaşıldı.

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Apple, üretim bantlarını neden taşımak istiyor

Aslında Apple, Çin’de düşük maliyetlerle üretim yapmaktan fazlasıyla memnun. Fakat Çin’de gerçekleşebilecek herhangi bir olağanüstü durumda; Apple üretimin tamamen sekteye uğramaması adına, bazı üretim bantlarını farklı ülkelere kaydırarak kendisini emniyete almak istiyor. Son bilgilere göre ise iPhone 11 üretimini Hindistan’a kaydırmak isteyen Apple, üretimi; Hindistan’da yaptığı fizibilite çalışmaları sonucunda Hindistan’a kaydırmaktan vazgeçmiş gözüküyor. Bunun sebebi olarak ise Hindistan’da bu işi yapabilecek yeterli sayıda kalifiye işçi olmaması ve Hindistan’ın altyapı olarak Apple’ın talep ettiği asgari ihtiyaçları karşılayamayacak düzeyde olması ana sebepler olarak gösteriliyor. Eğer Apple, amiral gemisi serisi olan iPhone 11 serisinin üretimini Hindistan’a kaydırmaya karar verseydi; bu durum firmanın tarihinde bir ilk olacaktı.

Covid-19 salgınının Çin üretimini doğrudan etkilemesiyle Apple’ın yaşadığı üretim krizi için hala somut bir B planı yok. Çin’de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlasa da; Apple’ın sensör ve kamera modülü satın aldığı Güney Kore de içinde bulunduğumuz günlerde Covid-19 salgını dolayısıyla zor günler geçiriyor. İlerleyen zamanlarda Apple bu gibi olağanüstü durumlar için mutlaka önlemler alıp farklı ülkelere üretimi kaydıracaktır. Düşük bir ihtimal olsa da dileriz ki ülkemiz de Apple için bir seçenek olur ve üretimin bir kısmını ülkemizde yapmaya karar verirler.