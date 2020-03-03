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Apple, üretimi Hindistan’a kaydırmaktan vazgeçti
Şimdiye kadar üretimlerini Çin’de gerçekleştiren Apple, geçtiğimiz zamanlarda bazı cihazların üretimini Vietnam gibi farklı ülkelere kaydırabilmek için arayışlara girmişti. iPhone 11’in üretim bandını taşımak için Hindistan’ı gözüne kestiren şirketin bu düşünceden vazgeçtiği anlaşıldı.
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Apple, üretim bantlarını neden taşımak istiyor
Aslında Apple, Çin’de düşük maliyetlerle üretim yapmaktan fazlasıyla memnun. Fakat Çin’de gerçekleşebilecek herhangi bir olağanüstü durumda; Apple üretimin tamamen sekteye uğramaması adına, bazı üretim bantlarını farklı ülkelere kaydırarak kendisini emniyete almak istiyor. Son bilgilere göre ise iPhone 11 üretimini Hindistan’a kaydırmak isteyen Apple, üretimi; Hindistan’da yaptığı fizibilite çalışmaları sonucunda Hindistan’a kaydırmaktan vazgeçmiş gözüküyor. Bunun sebebi olarak ise Hindistan’da bu işi yapabilecek yeterli sayıda kalifiye işçi olmaması ve Hindistan’ın altyapı olarak Apple’ın talep ettiği asgari ihtiyaçları karşılayamayacak düzeyde olması ana sebepler olarak gösteriliyor. Eğer Apple, amiral gemisi serisi olan iPhone 11 serisinin üretimini Hindistan’a kaydırmaya karar verseydi; bu durum firmanın tarihinde bir ilk olacaktı.
Covid-19 salgınının Çin üretimini doğrudan etkilemesiyle Apple’ın yaşadığı üretim krizi için hala somut bir B planı yok. Çin’de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlasa da; Apple’ın sensör ve kamera modülü satın aldığı Güney Kore de içinde bulunduğumuz günlerde Covid-19 salgını dolayısıyla zor günler geçiriyor. İlerleyen zamanlarda Apple bu gibi olağanüstü durumlar için mutlaka önlemler alıp farklı ülkelere üretimi kaydıracaktır. Düşük bir ihtimal olsa da dileriz ki ülkemiz de Apple için bir seçenek olur ve üretimin bir kısmını ülkemizde yapmaya karar verirler.
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Apple, yavaşlattığı cihazların kullanıcılarına tazminat ödeyecek
Apple, eski cihazlarını yavaşlattığı gerekçesiyle açılan davayı kaybetti. Şirket, dava sonucu olarak eski iPhone kullanıcılarına 500 Milyon Dolar tazminat ödeyecek. iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus ve SE modellerine sahip kullanıcılar firmaya başvurarak tazminatlarını alabilecekler.
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Kullanıcılar cihaz başına 25 Dolar tazminat alacak
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada mahkeme kararıyla tazminat ödemeye mahkum edilen Apple, eski iPhone kullanıcısı olan müşterilerine cihaz başına 25 Dolar ödeme yapacak. A.B.D.’deki eski iPhone modellerine sahip kullanıcılar Apple’a başvurarak tazminatlarını alabilecekler. Bu modeller ise iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus ve SE modelleri.
Apple, neden cihazları yavaşlatmıştı
Geçtiğimiz yıllarda Apple kullanıcıları cihazlarının yavaşlamaya başladığı üzerine şikayetlerde bulunmaya başlamıştı. Yeni gelen güncellemeleri yükleyen kullanıcılar aniden yavaşlayan cihazlarının Apple tarafından kasıtlı olarak yavaşlatıldığının farkına vardı ve bunun üzerine firmaya dava açıldı. Daha sonra cihazları bilerek yavaşlattığını kabul eden Apple; ısınma, batarya problemleri yaşanması ve ani kapanmaların önüne geçebilmek için bu uygulamayı gerçekleştirdiğini belirterek kendini savundu. Buna karşılık ise kullanıcılar, Apple’ın kendilerine zorla yeni model satabilmek için cihazları yavaşlattığını iddia etti. Görülen davada yargı önünde haksız taraf olarak görülen Apple’ın, mağdur kullanıcılara tazminat ödemesine karar verildi. Tabiki kullanıcıların cihazlarının yavaşlatılması ve yeni bir iPhone almaya zorlanmak yerine Apple tarafından makul fiyatlarla batarya değişimi yapılarak devam edilebilirdi. Umarız bu davalar ülkemiz için de emsal olur ve ülkemizde de hiçbir üretici, son kullanıcıyı yeni bir cihaz almak için manipüle etmeye çalışmaz.
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Apple, Hindistan’daki ilk mağazasını 2021’de açmayı planlıyor
Apple, Hindistan pazarına herhangi bir aracı olmadan girebilmek adına kendi mağazasını açma planları yapıyor. Şirketin yıllık hissedar toplantısında konuşan CEO Tim Cook, öncelikli olarak bu yıl içerisinde Hindistan‘da bir online mağaza, ardından 2021 yılı itibariyle de kendi fiziki mağazalarını açmayı hedeflediklerini söyledi.
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Apple, uzun süredir üçüncü parti satıcılar aracılığı ile Hindistan pazarında kendine yer ediniyor. Şirket, yaptığı planlamalar ile bu yıl içerisinde Hindistan‘da bir online mağaza açarak bu düzeni değiştirmek istiyor. Online mağazanın açılış tarihi şu an için net değil. Fakat TechCrunch‘ın haberine göre Apple, online mağazasını 2020 yılının üçüncü çeyreğinde açmayı planlıyor. Fiziki mağazanın ise 2021 yılında açılması hedefleniyor.
Apple, premium akıllı telefon piyasasında Hindistan’da neler yapabilir?
Hindistan, akıllı telefon piyasası satışlarında Çin‘den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu da pazarın ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. Apple‘ın böylesine büyük bir pazardan kendine yer edinmeye çalışması anlaşılabilir. Fakat bir araştırma şirketi olan Counterpoint verilerine göre, Hindistan‘daki akıllı telefon satışlarının büyük bir çoğunluğunu 150 dolar ve altı modeller kapsıyor.
Apple için diğer bir zorluk ise Hindistan hükümetinin elektronik eşyalara getirdiği ağır ithalat vergisi. Bu ek bir maliyet oluşturduğu için Hindistan‘daki kullanıcılar iPhone‘a daha yüksek fiyattan sahip olmak zorunda kalıyor.
Apple ürünleri şu an için üçüncü parti mağazalar aracılığı ile halihazırda Hindistan‘da satılıyor. Fakat satış konusunda rakipleri Huawei ve Samsung‘un gerisinde kalmış durumdalar. Ancak Apple‘ın açacağı online mağaza aracılığı ile bir takım kampanyalar düzenleyerek daha uygun fiyattan ürünlerini satabileceği de konuşuluyor.
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Apple kulak üstü kulaklık yakın zamanda tanıtılacak
Sızıntılara göre Apple tarafından “Apple AirPods (X Generation)” kod adında bir cihazın hazırlıkları tamamlandı. Büyük ihtimalle bu cihaz yeni piyasaya çıkacak olan Apple kulak üstü kulaklık olacak.
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Sızıntılar Apple kulak üstü kulaklık ile ilgili neler söylüyor?
Apple’ın 2016 yılında satışa sunduğu ve büyük başarı yakalayan Airpods’larından sonra firma muhtemelen pazardan biraz daha pay toplayabilmek için kulak üstü kulaklık da üretmeye karar verdi. Firmanın üreteceği kulaklıkların nasıl olacağını bizler de çok merak ediyoruz fakat sızıntılar tasarımından ve teknik özelliklerinden ziyade fiyatı ve çıkış tarihi üzerine. İlk sızıntıya göre ürünün Amerika’da 399 Dolar’lık bir fiyatla satışa sunulacağı yönünde.
Apple’ın kulak üstü kulaklık çıkaracağına dair ilk dedikodular 2018 yılının başlarında gelmişti. O günden bugüne konuyla ilgili sessizliğini koruyan Apple belki de bu yıl bu çok beklenen kulaklık modelini piyasaya sürecek. Sızıntılar ise kulaklığın 2020’nin ilk yarısında piyasaya çıkacağı yönünde. 2020’nin ilk iki ayını geride bıraktığımıza göre önümüzdeki dört ay içinde Apple bu kulaklıklarla karşımıza çıkabilir. Apple “Beats” markası altında kulak üstü kulaklık satışı yapıyordu ama eğer sızıntılar doğru ise ilk defa doğrudan Apple’ın kendi bünyesi altında bir kulak üstü kulaklık göreceğiz. Acaba bu kulaklıklar da Airpods’lar kadar yenilikçi olup başarıyı yakalayabilecekler mi?
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