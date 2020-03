Apple, üretimi Hindistan’a kaydırmaktan vazgeçti

Apple, eski cihazlarını yavaşlattığı gerekçesiyle açılan davayı kaybetti. Şirket, dava sonucu olarak eski iPhone kullanıcılarına 500 Milyon Dolar tazminat ödeyecek. iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus ve SE modellerine sahip kullanıcılar firmaya başvurarak tazminatlarını alabilecekler.

Kullanıcılar cihaz başına 25 Dolar tazminat alacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde görülen davada mahkeme kararıyla tazminat ödemeye mahkum edilen Apple, eski iPhone kullanıcısı olan müşterilerine cihaz başına 25 Dolar ödeme yapacak. A.B.D.’deki eski iPhone modellerine sahip kullanıcılar Apple’a başvurarak tazminatlarını alabilecekler. Bu modeller ise iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus ve SE modelleri.

Apple, neden cihazları yavaşlatmıştı

Geçtiğimiz yıllarda Apple kullanıcıları cihazlarının yavaşlamaya başladığı üzerine şikayetlerde bulunmaya başlamıştı. Yeni gelen güncellemeleri yükleyen kullanıcılar aniden yavaşlayan cihazlarının Apple tarafından kasıtlı olarak yavaşlatıldığının farkına vardı ve bunun üzerine firmaya dava açıldı. Daha sonra cihazları bilerek yavaşlattığını kabul eden Apple; ısınma, batarya problemleri yaşanması ve ani kapanmaların önüne geçebilmek için bu uygulamayı gerçekleştirdiğini belirterek kendini savundu. Buna karşılık ise kullanıcılar, Apple’ın kendilerine zorla yeni model satabilmek için cihazları yavaşlattığını iddia etti. Görülen davada yargı önünde haksız taraf olarak görülen Apple’ın, mağdur kullanıcılara tazminat ödemesine karar verildi. Tabiki kullanıcıların cihazlarının yavaşlatılması ve yeni bir iPhone almaya zorlanmak yerine Apple tarafından makul fiyatlarla batarya değişimi yapılarak devam edilebilirdi. Umarız bu davalar ülkemiz için de emsal olur ve ülkemizde de hiçbir üretici, son kullanıcıyı yeni bir cihaz almak için manipüle etmeye çalışmaz.