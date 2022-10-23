ABD’deki Apple mağazaları artık kullanıcının Apple Watch veya iPhone’u ile açılabilen bir dış kapı kilidi satıyor. 329 dolarlık Level Lock+, Apple mağazalarında satılan Home Key destekli ilk kilit olma özelliğini taşıyor. Level Home tarafından üretilen Level Lock+ bir kapıya takıldığında, kullanıcılar Apple’ın yazılımındaki NFC ve güvenli jetonları kullanan bir özellik olan Apple Home Key’i kullanarak bir dokunuşla evlerinin kilidini açabilir ve yeniden kilitleyebilirler. Kullanıcılar anahtarları arkadaşlarına mesajla gönderebiliyor ya da kapı kilitlendiğinde bunu otomatik hale getirebiliyor.

Apple, Akıllı Kilit Teknolojisinde Büyük İlerleme Kaydetti



Apple için bu adım, ilk kez 2021’de duyurulan ve merakla beklenen bir özelliğin geliştirilmesinde bir kilometre taşı. Şirketin geçmişte de cihazları üzerinden dijital güvenlik konusunda çalışmaları oldu. Home Key ise, Apple’ın nakit paradan anahtarlara kadar normalde bir cüzdan veya cepte taşınan şeyleri dijitalleştirmeye devam etmesinin bir örneği. Apple’ın son yıllardaki yeni yazılım çalışmalarının ana amacı, iPhone’u kullanıcılar için daha değerli hale getirerek diğer telefon markalarına geçmelerini engellemek. Ön kapısı telefonuyla sıkı bir şekilde entegre olan bir kullanıcının bir Android telefona geçme olasılığı daha düşük olabilir.

Apple’ın bazı yeni girişimleri, özellikle de akıllı ev planları, çalışmak için kapsamlı üçüncü taraf donanım veya sistem desteği gerektiriyor. Apple, Home Key’e ek olarak BMW ve Hyundai’nin desteklenen otomobillerinin kilidini açan Car Key’i ve Hyatt gibi zincirlerin otel anahtarlarını Apple’ın Wallet uygulamasına koyan Room Key’i duyurdu. Apple’ın iPhone’u CarPlay aracılığıyla araçlarla daha derinlemesine entegre oluyor ve Goldman Sachs ile finansal hizmetlerini çeşitlendiriyor. Akıllı ev hayranları yeni bir Home Key kilit seçeneği konusunda hevesli olabilirler. Home Key’in 2021’de piyasaya sürülmesinden bu yana, ABD’de satışta olan yalnızca bir desteklenen kilit modeli vardı: Schlage Encode Plus. Reddit gibi forumlardaki akıllı ev meraklıları, geçtiğimiz yıl boyunca hangi şirketlerin ek Home Key cihazları piyasaya sürebileceği konusunda çeşitli isteklerde bulunmuştu. Amerikan teknoloji devinin ilerde bu teknolojileri diğer ülkelere getirip getirmeyeceği büyük bir merak konusu. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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