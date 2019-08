Apple TV+, Kasım’da kullanıcılarına kavuşabilir

Apple, Mart ayında özel şovları, filmleri ve dizileriyle gelecek olan Apple TV+ servisini duyurmuştu. “Sonbahar’da geliyor” dediği hizmetin ücretlendirmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı. Medyaya sızan bazı bilgilere göre, aylık ücreti ve hangi seçeneklerle karşımıza çıkacağı belli oldu. Apple TV Plus, rakiplerinin iyi oynadığı bir pazara dahil olacak.

Apple‘ın içindeki güvenilir kaynaklara göre, Apple TV Plus hizmeti Kasım ayında kullanıcılarıyla buluşacak ve aylık 9.99 Dolar fiyat etiketine sahip olacak. Apple’ın, Apple Music servisinde sunduğu 1 aylık ücretsiz deneme üyeliğini TV+‘ta da sunması bekleniyor. Apple‘ın muhtemel rakipleri Netflix ve Amazon Prime Video, Disney+ kendi servisini henüz başlatmak üzereyken pazarda güçlü bir şekilde kendine yer buldu. Netflix ve Amazon 8.99 Dolar’dan biraz daha düşük bir ücretlendirmeye sahipken, Disney+ Kasım ayında pazara çıktığında 6.99 Dolar’a izleyicilerine kavuşacak. Apple, yeni servisini websitesinde “Televizyon ve filmlerdeki en yaratıcı zihinlerin, sadece yapabilecekleri türdeki hikayeleri anlattığı yeni bir streaming servisi olan Apple TV Plus ile tanışın. Apple TV Plus, sayısız türdeki özgün şovlar ve filmlerle bu Sonbahar’da geliyor. Yalnızca Apple TV uygulamasında.” şeklinde tanıttı.



Özellikle üst seviye telefon satışlarının düşmesinin ardından Apple, alternatif gelir yaratmak amacıyla bu tarz hizmetleri kullanıcılara sunmaya başladı. Trilyonluk değerdeki Apple, halihazırda Apple Music, iCloud ve iTunes servislerine sahip, Apple News+, Apple Arcade ve son olarak Apple TV+ hizmetlerini de bu Sonbahar’da piyasaya sürecek. Analistlerin ortaya koyduğu sava göre Apple, 5 yıl içerisinde 100 milyon aboneye ulaşarak Netflix ve Amazon‘u tahtlarından edebilir. Başka bir iddiaya göre, Apple servislerinin gelirinin 2020 yılında 50 milyar Dolar’a ulaşması bekleniyor.