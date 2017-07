Yeni Apple TV Modelinde 4K ve HDR Desteği Olacağı Ortaya Çıktı

Son bir kaç aydır 4K ve HDR destekleyen Apple TV çıkacağı yönünde haberler yapılıyordu ve görünen o ki böyle bir cihaz gerçekten geliyor.

Apple TV’nin 4K ve HDR destekleyen bir modelinin çıkacağı ise iTunes’da yer alan bir bilgiden orta çıktı. iTunes artık filmleri 4K ve HDR desteğine göre filtreleyebiliyor. Ayrıca satın alma geçmişinde de bu özelliğe sahip filmler görülebiliyor.

Şu anda, iTunes üzerinde 4K ya da HDR film indirmenin bir yolu yok. Filmlerin bu özellikleri şimdilik basitçe satın alma geçmişinde gözüküyor. Ancak Apple, bu etiketleri boşu boşuna koyacak bir firma değil.

Şimdilik Passengers ve Fantastic Beasts and Where to Find Them gibi filmlerde 4K ve HDR desteği gözüküyor. Bu filmler Columbia Pictures ve Warner Bros. yapımı. Yakında bu stüdyoların filmlerinin tamamında 4K ve HDR etiketi görebiliriz.