Apple cephesinin bu yıl için TSMC’nin tüm 3nm üretimini tamamen kendine ayırdığı ve 3nm A17 Bionic yonga setlerini 12 Eylül’de tanıtılacağı açıklanan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Bu, diğer telefon üreticilerinin en son teknolojiyi elde etmek için mücadele edebileceği anlamına geliyor! Bu sene Android telefon üreticileri eski işlemcileri kullanmak zorunda kalabilir!

Apple TSMC’nin Üretim Hattını Esir Aldı!



Üretim süreci geliştikçe, bir çipin içine o kadar fazla transistör sığabiliyor. Bu da çipi daha güçlü ve enerji açısından daha verimli hale getiriyor. Herkesin 3nm üretim sürecini isteme sebebi aslında basitçe bu. A17 Bionic’in 20 milyardan fazla transistör içerebileceği bildiriliyor. Bu da 16 milyar transistör sayısına sahip 4nm A16 Bionic yonga setine kıyasla önemli bir sıçrama anlamına geliyor.

Her ne kadar 3nm üretim süreci önemli iyileştirmeler sağlasa da, görünen o ki Apple bu yıl parayı bastırarak TSMC’nin 3nm üretim sürecini tamamen kapatmış. Yani, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max , bu yıl 3nm çip kullanan tek modeller olabilir.

Apple’ın iPhone 15 Pro ve Pro Max’ten başlayarak TSMC 3nm çipleri için her zaman ana müşteri olması beklenirken, ABD’li çip üreticisi Intel’in de yıl sonuna doğru sipariş vereceği söyleniyordu.

Kulağa pek de olası gelmeyen bu senaryonun nedeni, Intel’in Windows PC’lerin Apple’ın M serisi yonga setine sahip Mac’lerin performans ve güç verimliliğini yakalamak için 3nm işlemcilere ihtiyaç duyduğunu bilmesi. Ancak şirketin kendi çip üretim kapasitesinin bunları kendi bünyesinde üretemeyecek kadar geride olması nedeniyle bu çiplerin TSMC tarafından üretilmesi bekleniyordu.

Ancak gelen son bilgiler, Intel’in artık planlarını yavaşlattığını ve önümüzdeki yıla kadar TSMC 3nm çiplerini teslim almayacağını bildiriyor.

Ayrıca, standart iPhone 15 modellerinin üretim maliyetinin de yeni 3nm süreciyle beraber yüzde 12 oranında artacağı iddia edildi. Dünya genelinde artan enflasyon ve TSMC’nin üretim sürecinde yaşadığı zorlukların Apple’a pahalıya patlayacağı söylenmişti.



Görünen o ki, bu iddialar doğruymuş. Öyle ki, eski üretim sürecinden 3nm üretim sürecine geçmek için Apple’ın TSMC’ye hat başına 20.000 dolar ödemek durumunda kalacağı söyleniyor. Bu da eskiye kıyasla önemli oranda bir fiyat artışı olduğu anlamına geliyor. Maliyetlerde artış olması, eğer fiyat markalar tarafından isteyerek sabit tutulmazsa, akıllı telefon fiyatlarda bir artış olabileceği anlamına geliyor.

Ancak Apple’ın 3nm üretim sürecini kapatmak için ödediği dudak uçuklatan rakamlara rağmen, 2023 yılı TSMC için iyi bir yıl olarak şekillenmiyor ve gelir on yıldan beri ilk kez bu yıl düşebilir. TSMC cephesi bu yıl sonuna kadar gelirlerinde bir düşüş bekliyor. Bununla birlikte, TSMC sermaye harcamalarının 32 milyar ila 36 milyar dolar aralığında kalmasını bekliyor ve bu da şirketin gelecekteki teknolojiye yatırım yapmaya devam ettiğini gösteriyor.

Eğer TSMC Apple için çip üretiminde sınıfta kalırsa, çip üretimindeki üstünlüğü de önemli ölçüde sarsılacaktır. Bizler de TSMC’nin Apple’ın siparişlerine nasıl yetişeceğini merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce TSMC Apple’ı yarıyolda bırakacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!