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Apple

Apple, TikTok üzerinde resmi hesap açtı

Apple

Apple, kullanıcıların kısa videolar paylaşmasına izin vermek için tasarlanmış TikTok üzerinde resmi hesap oluşturdu. Şirketin resmi TikTok hesabında henüz bir içerik bulunmuyor.

Popüler sosyal medya uygulaması, artık sadece kısa eğlence videolarının paylaşıldığı sosyal bir platform olmanın ötesine geçti. Büyük çaplı şirketler, kullanıcılar ile iletişime geçmek için TikTok hesabı açıp platforma katılıyor.

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Apple

Amerikalı teknoloji devi, özellikle son yıllarda  sosyal ağlarda daha aktif hale geldi. Instagram üzerinde görseller paylaşıp, Twitter üzerinden de Apple desteği ve hizmetleri için hesaplar açtı. Şirket ayrıca YouTube üzerinde de dijital lansmanlarını gerçekleştirmeye başladı.

Apple’ın açmış olduğu hesap, doğrulama rozeti veya diğer adıyla mavi tik olması bu hesabın gerçekten Apple’a ait olduğunu gösteriyor. Ancak açılan TikTok hesabından şu ana kadar herhangi bir paylaşım yapılmadı. Şirket, önümüzdeki günlerde bu platform üzerinden de paylaşımlarına başlayacak ve ürün tanıtımlarını, TikTok üzerinden de paylaşacağı tahmin ediliyor.

Apple

TikTok, öncelikli olarak eğlenceli videolara odaklanırken, Apple büyük olasılıkla iPhone ile çekilen ve düzenlenen içerikleri paylaşması bekleniyor. Şirketin global pazarda 1 milyarın üzerinde indirme başarısı yakalayan TikTok’a dahil olması ticari anlamda oldukça mantıklı bir hamle olmuş.

Apple, TikTok’ta paylaşım yapmaya başladıktan sonra bu hesabın popülaritesinin yükselmesi ve daha çok kullanıcı tarafından takip edilmesi bekleniyor. Ayrıca Apple Music‘in de hali hazırda TikTok hesabının olduğunu söylemek gerekiyor. 204 bin takipçili hesapta 34 adet video bulunuyor.

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Akıllı Telefonlar

iPhone SE 2020, AnTuTu puanı ortaya çıktı!

23 Nisan 2020

Yazan:

Apple‘ın yeni cihazı iPhone SE 2020 oldukça hareketli günler yaşatmıştı akıllı telefon piyasasına. Cihazın ayrıca AnTuTu test sonuçları da ortaya çıktı.

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iPhone SE 2020’den iddialı sonuçlar!

iPhone SE 2020, bir çok açıdan Apple hayranları için sevilen bir telefon olacakmış gibi gözüküyor. Eski tarz tasarım anlayışının geri dönmesi ve boyut olarak da küçük olması sebebiyle çok övülen cihaz bizlere yeni detaylar vermeye devam ediyor. AnTuTu platformunda teste sokulan yeni iPhone, aldığı puan ile ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. 492 bin puan alan cihaz, iPhone XS Max modelini geride bıraktı. A13 Bionic işlemcisinin yer aldığı cihazın bu sonuçlara ulaşması tabi ki anormal değil. Ancak Apple‘ın bir nevi fiyat performans cihazını bu kadar güçlü yapması da dikkatlerden kaçmadı. 3 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olan cihazın teste tabi tutulduğu afişte de görüldü.

iPhone SE

iPhone 11 ailesine oldukça yakın puanlar alan cihaz, kendinden konuşturmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ülkemizde de satışı bulunan cihazın 64 GB depolama seçenekli hali 5299 TL‘lik bir fiyat etiketine sahip. Hali hazırda yeni gelen bilgilere göre Plus modelinin de beklendiği serinin 2020 bu yıl akıllı telefon rekabetinde çok etkili olacağa benziyor. Bakalım cihaz dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevilen bir cihaz haline gelecek mi, bekleyip göreceğiz.

 

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Apple

Apple 2021 Mac cihazlarında ARM işlemci kullanmayı planlıyor!

23 Nisan 2020

Yazan:

Apple

     Apple, 2021′den itibaren Mac cihazlarında ARM işlemcileri kullanmayı planlıyor. Yeni ARM işlemcilerinin enerji tasarruflu ve düşük maliyetli olması bekleniyor.

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     ARM işlemcileri neler sunuyor?

      Apple2021 yılında ilk ARM işlemcili Mac cihazını çıkartmayı planlıyor. Şirketin şu anda “Kalamata projesi” kapsamında, bu yıl çıkarttığı telefonlarında kullanılan A14 çipsetini baz alan, üç farklı Mac işlemcisi geliştirdiği bilinmekte. Raporlara göre bu üç farklı işlemcinin birincisi, “Firestorm” adı verilen 8 adet yüksek performans ve “Icestorm” adı verilen 4 adet enerji verimliliği çekirdeği olmak üzere toplamda 12 çekirdekli bir CPU‘ya sahip olacak.
    Apple
     Uzun süredir, “Apple‘ın Mac cihazlarında kullandığı Intel işlemcilerinin yerini ARM chipsetleri alacak” şeklinde bir söylenti vardı. Son olarak analist Ming-Chi Kuo, 2021 Mac cihazlarında ARM işlemcilerinin kullanılacağı raporunu doğruladı. Ancak COVID-19 salgınının devam etmesi Apple‘ın planlarını ertelemesine sebebiyet verebilir. Bu değişim, Intel‘in her yeni nesil donanımda performans artışı sunmak için mücadele ettiği bir dönemde, Apple‘ın kendi donanımına sahip olması, markanın kontrolü elinde tutmasına olanak sağlayacaktır.
      Şu anki ARM işlemciler daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor ve bu durum pil ömrüne olumlu yansıyacaktır. Ayrıca Apple‘ın ARM işlemcilerine geçmesi markanın işlemci maliyetlerini %40 ile %60 arasında azaltacaktır. Bu durumun markanın ürün fiyatlarına yansıyıp yansımayacağını zaman içerisinde göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar

Yeni iPhone modelleri daha küçük çentiklerle gelecek

20 Nisan 2020

Yazan:

iphone 12 centik yeni

Son günlerde yayılan söylentilerle, Apple’ın iPhone 12 serisi için çok daha küçük çentikler sağlayacağını duymuştuk. Bugün ise sızıntılarıyla sık sık gündeme gelen iki araştırmacı tarafından, bu çentikleri ortaya çıkaran görseller paylaşıldı.

Apple, 2017 yılında iPhone X modelinden bu yana ürünlerinde aynı çentiği kullanıyor ve kullanıcılar, çentiğin küçülmesi gerektiği konusunda ciddi taleplerle bulunuyor. Görülen o ki Apple bu çağrılara sessiz kalmayacak. Firma Face ID sensörlerine daha fazla yer açmak için, cihaz üzerindeki hoparlörü çerçevenin kenarına doğru itecek ve mikrofonu da bu hoparlör ızgarasına entegre ederek bunu sağlayacak.

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apple iphone 12 centik 1
Çentiğin küçülmesi bu yıl kesinlikle gerekli bir adım olarak görülüyor. Bunun nedeni Apple, iPhone 12 Pro modelinin arkasına bir LiDAR tarayıcı eklemeyi planlıyor. İlginç bir şekilde, yeni çentik tasarımı iPhone 11 Pro için dizayn edilen birkaç prototip üzerinde görülebiliyor, bu da firmanın uzun süredir yeni çentikler üzerinde çalıştığını doğruluyor.

Yüz tanıma için gereken TrueDepth kamera sisteminin çalışabilmesi için birçok sensöre ihtiyaç duyduğu bilinen bir gerçek, firmanın Face ID teknolojisi üzerinde halen ciddi çalışmalar sürdürdüğünü de düşünürsek, çentik değişiminin gerçekleşmesi çok olası görünüyor.

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