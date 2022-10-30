Telegram, mesajlaşma platformundaki gönderiler için ‘sessizce’ bir ödeme sistemi getirdikten kısa bir süre sonra Apple tarafından hazırlıksız yakalandı. Kullanıcılar gönderileri yaklaşık bir günlüğüne bir ödeme duvarının arkasına yerleştirebilir ve harici bir ödeme sistemi aracılığıyla içerik için para talep edebilir.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov‘a göre, alternatif ödeme özelliği ile Telegram, uygulama içi satın alımlar için App Store üzerinden ödenen ve Apple’ın protestolarına yol açan komisyonu temelde atladı. Şöyle yazıyor: “Ne yazık ki Apple’dan, kullanıcıların Apple’a yüzde 30 vergi ödemeden içeriklerinden para kazanmalarından memnun olmadıklarına dair bildirim aldık.” Ardından daha da detaylandırıyor: “Bu, milyar dolarlık bir şirketin tekelini ve pazar hakimiyetini, kendi içerikleriyle para kazanmaya çalışan milyonlarca kullanıcı pahasına nasıl kötüye kullandığının bir başka örneğidir.”

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Durov’un bahsettiği “vergi”, uygulama geliştiricilerinin uygulama içi satın alımlarda Apple’ın ödeme sistemini kullanmak için ödedikleri komisyon. Öte yandan bu komisyon, Epic Games tarafından açılan yüksek profilli bir dava da dahil olmak üzere, heyecan yaratıyor. Komisyon varsayılan olarak yüzde 30’dur. Apple, çeşitli hükümetlerden gelen eleştirilerin ardından alternatif ödeme sistemlerine de izin vermelidir. Bunlar için de Apple’ın çoğu durumda bir yüzde talep etmesine izin verilmektedir. Örneğin Hollanda’da bu oran yüzde 27’dir.

Durov düzenli olarak Apple’a kamuoyu önünde saldırıyor. Örneğin geçtiğimiz yaz Apple’ın güncelleme politikasını eleştirmişti. Mesajlaşma servisi ayrıca, Epic Games’in yaptığına benzer şekilde, Apple’ın App Store’unun haksız ticaret uygulamaları iddiasıyla AB’ye antitröst şikayetinde bulundu.