Apple, telefonlarındaki bütün kablo girişlerini kaldırmayı planlıyor

Geçtiğimiz günlerde iPhone SE modelini çıkartarak dikkatleri üzerine çeken Apple ile ilgili yeni sızıntılara ve dedikodulara göre, yeni nesil iPhone’lar kablo girişlerine sahip olmayabilir. Apple, USB Type-C’ye adapte olmak yerine, sadece kablosuz şarj teknolojilerine yönelmenin daha mantıklı olacağını düşünüyor. Hatırlarsanız Apple, geçtiğimiz yıllarda 3.5 mm kulaklık girişlerini de kaldırmıştı. Yani Apple, kablo teknolojisini yavaş yavaş hayatımızdan çıkarıyor diyebiliriz.

İlginizi çekebilir: iPhone 12 Pro Max render görüntüsü sızdırıldı!

Apple, kabloları hayatımızdan çıkarıyor mu?

Teknoloji analisti Jon Prosser’a göre, Apple önümüzdeki yıllarda USB Type-C girişine sahip modeller tanıtmayacak. Hatta Apple bunun yerine, akıllı telefonlarında tamamıyla kablosuz bir sürece geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda da hiçbir girişe sahip olmayan bir iPhone ile ilgili dedikodular ve sızıntılar da ortaya çıkmıştı. Bu cihaz iPhone 12 miydi değil miydi bilmiyoruz fakat bize kalırsa hiçbir girişe sahip olmayacak olan bu cihazı 2021’de göreceğiz diyebiliriz.

Hatırlarsanız bu yıl Avrupa Parlamentosu, yeni çıkacak olan telefonlarda ortak bir şarj aleti kullanılması konusunda oy birliğiyle hemfikir olmuştu. Buna rağmen hala Lightning girişinde direnen Apple, bakalım şarj konusunda yeni regülasyonlar devreye girerse ne tür aksiyonlar alacak. Hatta Apple’ın 2012’de çıkardığı Lightning teknolojisinin sonuna geliyor olabiliriz.

Siz, kabloların tamamen hayatımızdan çıkmasını ister miydiniz? Bu durum çeşitli sıkıntılara sebep olur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!