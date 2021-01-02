Apple
Apple tarafından 2021’de neler görmek istiyoruz?
Apple, geride bıraktığımız yılı dolu dolu geçirdi ve pandemi dönemini en az hasarla atlatan şirketler arasına adını yazdırdı. 2020 yılında özellikle M1 işlemcili bilgisayarları ile yine sektörde iz bıraktı ve birçok üreticiye ilham olmayı başardı. 2021 yılı için bazı sızıntılar olsa da şirket net olarak nasıl bir plan izleyecek belli değil. Ancak biz kullanıcıların 2021’de Apple tarafından görmek istediğimiz bazı şeyler var.
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Sektöre devrimsel bir yenilik getirmesi
Apple, geçen yıllardaki iPhone serilerine getirdiği özelliklerle sektöre yön vermeyi başarıyordu. Son zamanlarda baktığımızda ise hem diğer şirketler hem Apple şirketi için kendilerini tekrar ediyorlar demek yanlış olmaz. 2 ve 3 kamera sistemleri kullanıcılar tarafından yeteri kadar ilgi görmedi. Lidar sensör olarak tanıtılan iPad cihazlarından sonra iPhone serisinde de yer alan özellik yeterli desteğe sahip değil. Şirket ufak iyileştirmeler dışında pek fazla yenilik sunamıyor. Çentik boyutu olarak firmadan 2021 yılında bir çalışma bekliyoruz. Yüz tanıma sistemi zaten gayet güzel çalışıyor ancak ekrana gömülü bir sistem bizi karşılayabilir. Bununla birlikte katlanabilir telefon trendi devam ediyor. Apple tarafından benzer bir konsept tasarım görmek biz kullanıcıları heyecanlandırabilir.
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Daha iyi ön ve arka kamera
iPhone cihazları özellikle sosyal medya fenomenleri için her zaman tercih sebebi olmuştur. Kamera–uygulama uyumluluğu ve tek başına kamera özellikleri gayet üst düzey olduğu için kullanıcılar bu cihazları severek kullanıyorlar. 2020 yılında kamera tarafında diğer firmalardan çok fazla yenilik gördük. 4 hatta 5 ve daha fazla kameraya sahip cihazlar karşımıza çıktı. 8k çözünürlüğünde video çekebilen cihazlar, 107 megapiksel değerler, 100x zoomlar derken kullanıcılar başka başka özellikler gördüler. Apple tarafına baktığımızda ise ön kamerada hala yeterli açıda selfie çekebilmemiz mümkün değil. 12 serisiyle birlikte arka kameranın gece fotoğrafı performansı iyileştirilse de hala rakipsiz denemez. Özellikle megapiksel ve lens değeri olarak firmadan daha iyi ve sektörde fark yaratacak değerler görmeyi umut ediyoruz.
Kutudan aksesuar çıkarma gibi durumlardan vazgeçmesi
iPhone 12 serisi lansmanında tüm kullanıcıları şoka uğratacak bir olay meydana gelmişti. Şirket çevreye ne kadar duyarlı olduğunu anlatabilmek için 12 serisinden ve hatta geçmiş iPhone cihazlarından da (iPhone 11– iPhone SE) şarj adaptörü ve kulaklığı kaldırdığını duyurmuştu. Bu sayede kutu boyutunun azaldığı ve bu ürünlerin kaldırılarak çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtmişlerdi. Tüm kullanıcıların evinde zaten bir şarj adaptörü var argümanı aslında gerçeği pek yansıtmıyor. Özellikle orijinal ürün kullanmak isteyen çok fazla Apple kullanıcısı mevcut. Bu kullanıcılar yine orijinal Apple adaptörü satın alıyorlar. Yani çevreye yine zarar veriyorlar, tabi şirketin deyimiyle. 2021 yılında şirketten bu tarz saçmalıklara son vermesini ve hatta kutuya kablosuz şarj–kablosuz kulaklık gibi aksesuarların dahil edilmesini bekliyoruz.
Bunlara ek olarak Apple TV gibi bir cihaz satıp bu cihazın kutusundan HDMI kablosunun çıkmaması da ilginç olaylar arasında. Şirketin bu tarz durumlardan uzaklaşması 2021 beklentilerimiz arasında
Daha doğru fiyatlandırma
Apple cihazları tüm dünyada kullanıcıların satın almayı merakla beklediği cihazlar arasında yer alıyor. Ülkelere göre farklı fiyat politikaları izlense de şirketin fiyatlandırmasının pek doğru olduğu söylenemez. Türkiye özelinde konuşacak olursak iPhone 11 ile iPhone 12 mini cihazları benzer dolar fiyatlarıyla ülkemize giriş yaptı. Ancak 7399 TL’den iPhone 11 satın alınabilirken iPhone 12 için 10 bin TL’den fazla fiyat belirlenmiş durumda. Elbette vergiler vs. gibi konular fiyat değişikliğine yol açabiliyor ancak ülke bazlı fiyat konusunda daha doğru rakamlar belirlenebilir. Bu sayede şirket daha fazla kullanıcının ilgisini çekebilir ve takdirini toplayabilir.
Şirketler genel anlamda kullanıcıların ne istediğinden çok nasıl daha fazla kar edebiliriz sorusuna odaklandıkları için kullanıcı istekleri geri planda kalabiliyor. Dileriz 2021 yılında Apple ve diğer şirketlerden daha uygun fiyata daha fazlasını alabildiğimiz cihazlar görebiliriz.
Apple
iPhone hayatına işte böyle başladı: ilk üretim bandı!
iPhone ilk defa 2007 yılında hayatımıza girdi. Üretimini Çin’de yaptıran Amerikan teknoloji devinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan üretim bandı resimleri, teknoloji gündeminde büyük bir ilgiyle karşılandı. Görünen o ki, ürünlerinin teknolojiseverlerden gördüğü yoğun ilgiyi Apple’ın perde arkası görüntüleri de yakaladı. Apple’ın mutfağına dair görseller haberimizin detaylarında…
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iPhone bu üretim bandında doğdu!
Eski bir Apple Yazılım Geliştirme Müdürü olan Bob Burrough tarafından Twitter’da paylaşılan resimler Çin’deki Foxconn fabrikasına ait. Fabrika aynı zamanda ilk iPhone’u üreten fabrika olarak bilinmekle beraber günümüzde hala iPhone üretimlerinin bir kısmını yapmakta.
Paylaşılan fotoğraflar 2007’nin ilkbahar aylarından. Bu da, fotoğrafların o zamanki Apple CEO’su ve kurucularından olan Steve Jobs’ın iPhone 2G olarak bilinen, dünyanın ilk iPhone’unu tanıtmadan sadece aylar önce çekildiği anlamına geliyor.
Yukarıdaki fotoğrafta görülenler kargo takip çipleri takılmış bir şekilde kargolanmaya hazırlanan, üretimi tamamlanmış ilk iPhonelar.
Bu resimde ise kalite kontrolden ve son testlerden geçen iPhone’ları görmekteyiz. Bu aşamadan sonra, testleri geçen iPhone’lar yola çıkmak üzere kargoya sevk ediliyor. İlgi çeken bir nokta ise çalışanların kulaklarındaki kulaklıklar. Merak ediyoruz, acaba teknoloji dünyasında büyük devrim yaratan bu ürünü üretirken ne dinliyor olabilirler? Belki de sadece telefonun ses özelliklerini mi test ediyorlar.
Fotoğrafı paylaşan eski çalışan Tim Cook karşıtlarından
Fotoğrafları paylaşan Bob Furrough’nun Apple’dan ayrılmasının arka planında ise firmayı sıkıcı bulması yatıyor. Zamanında işten ayrılmasının sebebinin Tim Cook’un yönetimi olduğunu belirten Burrough, o zamanlar yeni yönetici olan Tim Cook’un Apple felsefesine aykırı olarak yenilikçiliği yitirdiğini belirtmişti. Apple’ın şu aralar yükselen hisseleri ve herkesi kendine hayran bırakan yeni ürünleri bu konu için tam tersini işaret etse de, eminiz aranızda Burrough’a hak verenler de olacaktır.
Apple
Noel tatilinde etkinleştirilen her 10 cihazdan 9’u, iPhone serisine ait!
Son gelen raporlara göre iCloud hatası ile uzun süre kullanıcılarına etkinleştirme hizmeti veremeyen Apple, Noel tatilinde etkinleştirilen cihaz argümanında haklı çıkyor. Flurry Analytics tarafından hazırlanan rapora göre Birleşik Devletler’de Noel tatili boyunca etkinleştirilen her 10 cihazdan 9’u iPhone serisine ait.
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Tüketicilerin tercihlerini analiz eden ve raporlayan firmalar için kaçırılmaz bir gün olan Noel tatili, bu yılda araştırmacıların hedefindeydi. Birleşik Devletler için ‘yeni telefon etkinleştirme günü’ olarak anılan tatil, bu sene Apple’ın yüzünü güldürmüş görünüyor.
iPhone 11, en çok etkinleştirilen cihaz oldu
Noel tatili öncesi veriler göz önüne alındığında, Noel tatilinde etkinleştirilen iPhone 11 sayısı, 18-24 Aralık arasına göre yüzde 5 daha fazla. Liderliği elinde bulunduran 11 modelini ise nispeten daha uygun fiyatlı bir model olarak anılan XR takip ediyor. Ekim ayında gerçekleştirilen geç tanıtımına karşın iPhone 12 serisi de araştırma verilerinde göze çarpıyor. Serinin üst modellerinden olan 12 Pro Max, yüzde 14 ile kendine üçüncü sıradan yer buluyor.
Amerikan tüketicileri de fiyat odaklı davranış sergiliyor
iPhone 11 ve XR gibi cihazların üst sıralarda yer alması adına yorumda bulunan analistler, cihazların 2020’de oldukça popüler olması nedeniyle listede yer bulduklarına değiniyor. iPhone XR modeli tarafında elde edilen veriler göz önüne alındığında yüzde 0 olarak kayda geçen etkinleştirme sayısı da bu analizi destekliyor. iPhone kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak ise sene sonuna doğru son çıkan model, daha yüksek etkinleştirme sayılarına ulaşıyor. Bu sene ise bu liderlik iPhone 12 Pro Max modeline ait. Ancak yine de liderliği elinde tutan 11 ve XR gibi modeller, Amerikan tüketicilerin de fiyat odaklı seçimler yaptığını gösteriyor.
LG K30, Apple üretimi olmayan listedeki tek cihaz
Bütçe dostu fiyatı ve orta segmentte sayılabilecek özellikleriyle LG K30 modeli, listeye son sıradan giriş yapıyor. Listede yer alan ve Apple üretimi olmayan K30, yüzde 131’lik etkinleştirme artışıyla dikkat çekiyor. K30’u takip eden cihaz ise yüzde 34’ ile iPhone SE modeli oluyor. iPhone 12 serisinde en ucuz model olarak konumlanan iPhone 12 Mini ise listede yer almıyor. Bu bağlamda MacRumors’da yer alan habere göre, tüketicilerin Mini modelini tercih etmediği yönündeki söylentiler de doğru çıkmış görünüyor.
Geçtiğimiz yıla göre toplam etkinleştirmede düşüş hakim
2019 yılı Noel verileriyle 2020’yi karşılaştıran Flurry Analytics, cihaz etkinleştirme sayısında yüzde 23’lük bir düşüş olduğunu raporluyor. Pandemi süreciyle beraber yaşan ekonomik sıkıntılar ve diğer mali etmenlerle insanların daha az bir araya gelmesi hasebiyle hediye sayısının azalması, tablodaki düşüşün nedeni olarak gösteriliyor. Milyonlarca cihaz üzerinden topladıkları kullanım analizi verilerini raporlayan şirket, Aralık ayına ait verileri de yakında paylaşmaya hazırlanıyor.
Apple
Tesla araçları için Apple Music desteği geliyor
Bir Twitter kullanıcısı tarafından bulunan Tesla yazılım güncellemesindeki referanslara göre Tesla, yakında Apple Music için yazılım desteği eklemeyi planlıyor.
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Tesla, Apple Music için çalışmalarını sürdürüyor
Bilindiği üzere Spotify, bir süredir Tesla’nın bilgi-eğlence sistemini kullanarak müzik dinlemenin temel yolu haline geldi. Bunun yanında platform Apple Music, Tidal ve Amazon Music gibi diğer müzik akış hizmetleri için destek sağlamadı. Tesla, bu yılın başlarında gerçekleştirdiği Battery Day sunumunda, özellikle Tidal dahil olmak üzere diğer müzik akış hizmetlerini destekleyeceğini ilk kez kamuoyuna duyurdu.
En son ortaya çıkan 2020.48.26 yazılım güncellemesinde Tidal için yapılan referansların yanı sıra, Apple Music ve Amazon Music için de seçenekler var gibi görünüyor.
Tesla’nın bir süredir Apple Music desteği üzerinde çalıştığı bildirilse de, yazılım güncellemesinde gizli olan seçenek henüz çalışmıyor. Buna rağmen, Tidal’ın Tesla’ya gelen ilk ek müzik akış hizmeti olması bekleniyor.
Bu güncelleme, otomobil sahiplerinin Apple’ın müzik akışı hizmetine, bir akıllı telefon bağlamadan otomobilin dokunmatik ekranı aracılığıyla direkt olarak erişebilmelerine olanak sağlıyor. Şimdiye kadar, Apple Music’i bilgi-eğlence sistemine doğrudan entegre eden tek otomobil üreticisi, tamamen elektrikli modeller arasında Porsche Taycan olmuştu. Bunun yanında başka hiç bir otomobil üreticisi bu çözüm yoluna gitmedi. Bunun yerine araçlarına Apple Car Play desteği getirmekle sınırlı kaldılar.
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