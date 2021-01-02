Apple tarafından 2021’de neler görmek istiyoruz?

Apple, geride bıraktığımız yılı dolu dolu geçirdi ve pandemi dönemini en az hasarla atlatan şirketler arasına adını yazdırdı. 2020 yılında özellikle M1 işlemcili bilgisayarları ile yine sektörde iz bıraktı ve birçok üreticiye ilham olmayı başardı. 2021 yılı için bazı sızıntılar olsa da şirket net olarak nasıl bir plan izleyecek belli değil. Ancak biz kullanıcıların 2021’de Apple tarafından görmek istediğimiz bazı şeyler var.

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Sektöre devrimsel bir yenilik getirmesi

Apple, geçen yıllardaki iPhone serilerine getirdiği özelliklerle sektöre yön vermeyi başarıyordu. Son zamanlarda baktığımızda ise hem diğer şirketler hem Apple şirketi için kendilerini tekrar ediyorlar demek yanlış olmaz. 2 ve 3 kamera sistemleri kullanıcılar tarafından yeteri kadar ilgi görmedi. Lidar sensör olarak tanıtılan iPad cihazlarından sonra iPhone serisinde de yer alan özellik yeterli desteğe sahip değil. Şirket ufak iyileştirmeler dışında pek fazla yenilik sunamıyor. Çentik boyutu olarak firmadan 2021 yılında bir çalışma bekliyoruz. Yüz tanıma sistemi zaten gayet güzel çalışıyor ancak ekrana gömülü bir sistem bizi karşılayabilir. Bununla birlikte katlanabilir telefon trendi devam ediyor. Apple tarafından benzer bir konsept tasarım görmek biz kullanıcıları heyecanlandırabilir.

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Daha iyi ön ve arka kamera

iPhone cihazları özellikle sosyal medya fenomenleri için her zaman tercih sebebi olmuştur. Kamera–uygulama uyumluluğu ve tek başına kamera özellikleri gayet üst düzey olduğu için kullanıcılar bu cihazları severek kullanıyorlar. 2020 yılında kamera tarafında diğer firmalardan çok fazla yenilik gördük. 4 hatta 5 ve daha fazla kameraya sahip cihazlar karşımıza çıktı. 8k çözünürlüğünde video çekebilen cihazlar, 107 megapiksel değerler, 100x zoomlar derken kullanıcılar başka başka özellikler gördüler. Apple tarafına baktığımızda ise ön kamerada hala yeterli açıda selfie çekebilmemiz mümkün değil. 12 serisiyle birlikte arka kameranın gece fotoğrafı performansı iyileştirilse de hala rakipsiz denemez. Özellikle megapiksel ve lens değeri olarak firmadan daha iyi ve sektörde fark yaratacak değerler görmeyi umut ediyoruz.

Kutudan aksesuar çıkarma gibi durumlardan vazgeçmesi

iPhone 12 serisi lansmanında tüm kullanıcıları şoka uğratacak bir olay meydana gelmişti. Şirket çevreye ne kadar duyarlı olduğunu anlatabilmek için 12 serisinden ve hatta geçmiş iPhone cihazlarından da (iPhone 11– iPhone SE) şarj adaptörü ve kulaklığı kaldırdığını duyurmuştu. Bu sayede kutu boyutunun azaldığı ve bu ürünlerin kaldırılarak çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtmişlerdi. Tüm kullanıcıların evinde zaten bir şarj adaptörü var argümanı aslında gerçeği pek yansıtmıyor. Özellikle orijinal ürün kullanmak isteyen çok fazla Apple kullanıcısı mevcut. Bu kullanıcılar yine orijinal Apple adaptörü satın alıyorlar. Yani çevreye yine zarar veriyorlar, tabi şirketin deyimiyle. 2021 yılında şirketten bu tarz saçmalıklara son vermesini ve hatta kutuya kablosuz şarj–kablosuz kulaklık gibi aksesuarların dahil edilmesini bekliyoruz.

Bunlara ek olarak Apple TV gibi bir cihaz satıp bu cihazın kutusundan HDMI kablosunun çıkmaması da ilginç olaylar arasında. Şirketin bu tarz durumlardan uzaklaşması 2021 beklentilerimiz arasında

Daha doğru fiyatlandırma

Apple cihazları tüm dünyada kullanıcıların satın almayı merakla beklediği cihazlar arasında yer alıyor. Ülkelere göre farklı fiyat politikaları izlense de şirketin fiyatlandırmasının pek doğru olduğu söylenemez. Türkiye özelinde konuşacak olursak iPhone 11 ile iPhone 12 mini cihazları benzer dolar fiyatlarıyla ülkemize giriş yaptı. Ancak 7399 TL’den iPhone 11 satın alınabilirken iPhone 12 için 10 bin TL’den fazla fiyat belirlenmiş durumda. Elbette vergiler vs. gibi konular fiyat değişikliğine yol açabiliyor ancak ülke bazlı fiyat konusunda daha doğru rakamlar belirlenebilir. Bu sayede şirket daha fazla kullanıcının ilgisini çekebilir ve takdirini toplayabilir.

Şirketler genel anlamda kullanıcıların ne istediğinden çok nasıl daha fazla kar edebiliriz sorusuna odaklandıkları için kullanıcı istekleri geri planda kalabiliyor. Dileriz 2021 yılında Apple ve diğer şirketlerden daha uygun fiyata daha fazlasını alabildiğimiz cihazlar görebiliriz.