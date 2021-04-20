Apple
Apple tamamen yenilenen iMac’i tanıttı!
Apple merakla beklenen lansmanında tamamen yenilenmiş olan iMac’i tanıttı. Baharın gelişine ithafen canlı renkler, M1 çipi ve 4,5K Retina ekranıyla lansmanın en dikkat çekici ürünlerinden biri olmayı başardı.
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M1 ile Etkinleştirilen Tamamen Yeni Tasarım
Dünyanın en ikonik bilgisayarlarından olan iMac tamamen yeniden tasarlandı. Her açıdan dikkat çekici, daha ince ve daha kompakt bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. M1’in güç verimliliği ile etkinleştirilen mantık kartı ve termikler, önceki nesillere kıyasla önemli ölçüde konsolide edilmiş ve boyutları küçültülmüş, bu da iMac’in yan profilinindeki yapının ortadan kalkmasına olanak tanımış. Kompakt tasarım, iMac’in hacmini yüzde 50 azaltarak daha az yer kaplamasına ve daha fazla yere kolayca sığmasına olanak tanıyor.
Yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş renkleri ile yeni iMac tasarımı, diğer bilgisayarlardan farklı olarak her alanı kişiselleştiryor. iMac, ön kısımda kullanıcıların içeriklerine odaklanmalarına olanak tanıyan daha yumuşak renklere ve daha ince kenarlara sahipken, arka taraf koyu, doygun renklerle öne çıkıyor. Tasarımı tamamlamak için iMac, manyetik olarak bağlanan yeni bir güç konektörü ve güzel bir şekilde örülmüş 2 metre uzunluğunda renk uyumlu bir kabloyla birlikte geliyor.
24 İnç 4.5K Retina Ekran
Yeni iMac, daha dar kenarlıklara ve 11,3 milyon piksele sahip geniş bir 24 inç 4.5K Retina ekrana sahip. P3 geniş renk gamı ve bir milyardan fazla renk ve ayrıca 500 nit parlaklıkla görüntüler canlı ve daha parlak. Bu yeni ekran, daha doğal bir izleme deneyimi için ortam değiştikçe renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan True Tone teknolojisine de sahip. Ek olarak, yeni iMac’teki 4.5K Retina ekran, daha fazla konfor ve okunabilirlik için endüstri lideri yansıma önleyici kaplamaya sahip.
M1’in Performansı iMac’e Geliyor
M1 ve macOS Big Sur’un gücü ve performansıyla yeni iMac, uyku modundan anında uyanıyor, günlük görevler daha hızlı ve daha akıcı hale geliyor ve uygulamaları hızla başlatıyor. Safari’de, kullanıcılar aynı anda daha da hızlı göz atabilir ve yüzlerce sekmeyi çalıştırabilir ve Fotoğraflar’da, kullanıcılar görüntülerinde düzenlemeler yapabilir. Apple Arcade ile, büyük iMac ekranındayken özel oyunların keyfini çıkarabilirler ve kullanıcılar, iş akışlarını bozmadan doğrudan iMac’lerinde çeşitli iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırabilirler. macOS ayrıca, kullanıcıların iMac, iPhone ve diğer Apple aygıtlarında sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan güçlü iCloud ve devamlılık özellikleri sunuyor. Yeni iMac, macOS Big Sur deneyimini de iyi bir seviyeye taşıyor. Zarif tasarımı, Mac’e yeni bir güç ve güzellik düzeyi getiriyor ve kullanıcıların 24 inç 4.5K Retina ekranı deneyimlemelerine olanak tanıyor. macOS Big Sur, kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor ve Safari, Mesajlar ve Haritalar gibi önemli uygulamalarda geliştirmelerle beraber geliyor. Apple’a göre standart iMac’ten farklı olarak:
- Yüzde 85’e kadar daha hızlı CPU performansı,
- Affinity Photo ve Photoshop gibi belirli uygulamalar için 2 kata kadar daha hızlı GPU performansı ve en hızlı 21,5 inç iMac’teki en güçlü ayrık grafiklerden yüzde 50’ye kadar daha hızlı,
- Final Cut Pro’da beş adede kadar 4K görüntü akışını veya bir 8K görüntü akışını 5 kare düşürmeden düzenleme yeteneği ve
- M1’de 16 çekirdekli Neural Engine’den yararlanan uygulamalarda 3 kata kadar daha hızlı makine öğrenimi sunuyor.
Bir Mac’te Şimdiye Kadarki En İyi Kamera, Mikrofon ve Hoparlörler
iMac, düşük ışıkta yüksek kaliteli video ve harika performans sunan şimdiye kadarki en iyi Mac olan 1080p FaceTime HD kameraya sahip. iMac ayrıca M1 çipindeki ve Neural Engine’deki görüntü sinyali işlemcisinden yararlanarak kamera görüntü kalitesini daha iyi gürültü azaltma, daha fazla dinamik aralık ve geliştirilmiş otomatik pozlama ve beyaz dengesi ile geliştiriyor. Kamerayı tamamlamak için yeni iMac, daha net aramalar ve ses kayıtları için stüdyo kalitesinde üç mikrofona sahip. Mikrofonlar, sistemin geri kalanından gelen geri bildirimi azaltacak şekilde konumlandırılırken, arka plan gürültüsünü görmezden gelmelerine ve kullanıcının sesine odaklanmalarına olanak tanıyor. Sonuç olarak, konuşmalar daha doğal ve kayıtlar daha net oluyor.
Yeni iMac ayrıca bir Mac’te şimdiye kadarki en iyi ses sistemine sahip. İstenmeyen titreşimleri azaltırken bas tepkisi için yan yana yerleştirilmiş iki çift güç woofer’a sahip. Her çift, yüksek performanslı bir tweeter ile dengelenmiş. Böylece, artiküler bas, orta ve yüksek tonlarla bir ses sahnesi üreten altı hoparlörlü bir ses sistemi ortaya çıkıyor. Tüm bu hoparlör yenilikleri, gelişmiş algoritmalarla birleştiğinde, iMac’in Dolby Atmos ile video oynatırken uzamsal sesi desteklemesini sağlıyor. 4,5K Retina ekranıyla birlikte iMac, her alanı bir içerik tüketim yerine dönüştürebiliyor.
Touch ID, Renk Uyumlu Aksesuarlarla Birlikte iMac’e Geliyor
Kullanıcılar iMac ile renk uyumlu alüminyum kasalara sahip üç Magic Keyboard modelinden birini seçebiliyor. Ve ilk kez, Touch ID iMac’e geliyor. Magic Keyboard kablosuz klavye, M1’de Secure Enclave ile doğrudan iletişim kuran özel bir güvenlik bileşeni kullanıyor ve kullanıcıların parmak izi verilerini uçtan uca korumak için şifreli bir kanal oluşturuyor. İster Mac’lerinin kilidini açıyor ister Apple Pay ile satın alıyor, hızlı, kolay ve güvenli bir deneyimin suuyor. Ek olarak, Touch ID, Hızlı Kullanıcı Değiştirme’ye de yarıyor. Böylece kullanıcılar sadece bir parmak dokunuşuyla farklı bir kullanıcı profiline geçebiliyorlar. Ayrıca Touch ID ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard’un yanı sıra renk uyumlu Magic Mouse ve s Magic Trackpad’i de seçebiliyorlar.
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Apple
Apple TV 4K Tanıtıldı! Dolby Vision ve HDR Desteği Mevcut!
Apple TV’nin yeni jenerasyonu, bugün Apple tarafından yapılan global lansmanla tanıtıldı. Apple TV 4K, HDR, Dolby Vision, yüksek tazeleme hızı (60 Hz) gibi özelliklere sahip. Apple TV 4K’nın dikkat çeken bir diğer özelliği de Apple’ın A12 Bionic işlemcisine sahip olması. A12 Bionic güç anlamında kendini ispatlamış bir işlemci olduğu için de; cihazın grafik ve ses işleme kabiliyetinin çok başarılı olması bekleniyor.
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Apple TV 4K’yı, Siri Remote ile uzaktan kontrol edebilmeniz mümkün
Konu akıllı asistan olunca Siri’nin başı çektiğini söylersek pek fazla kişi itiraz etmeyecektir diye tahmin ediyoruz. tvOS üzerinden Siri Remote ile de kontrol edilebilen Apple TV 4K, birçok işlemi de akıllı asistan Siri üzerinden yapabilmeyi mümkün kılıyor.
Apple’ın pazarlama sorumlusu Bob Borchers da, Apple TV 4K’nın, televizyon dünyasında kendi segmentini oluşturduğunu ve Apple ekosistemi içinde diğer cihazlarla hem yazılımsal hem de donanımsal olarak daha büyük bir uyum içinde bulunduğunu belirtti. Bizce Apple TV 4K’nın donanım yönünden segmentin en güçlü cihazlarından biri olması da; görsel anlamda izleyicinin bütün beklentilerini karşılamasını sağlayacak gibi duruyor. Aynı zamanda Apple’ın yazılım konusundaki başarısını göz önüne alırsak; Bob Borchers söylediklerinde haklı olabilir.
Apple TV 4K’da, bütün Apple servislerine ulaşabilmeniz mümkün olduğunu da belirtelim. Böylece başta müzik ve video platformları dahil olmak üzere sık kullandığınız bütün Apple servisleri ve diğer servisler televizyonunuzda da yer almış olacak. Ön yüklü olarak gelmeyen uygulamaları da App Store üzerinden televizyonunuza ekleyebileceksiniz.
Apple TV 4K’da HDR ve Dolby Vision desteği mevcut
Apple TV 4K’nın görüntü kalitesi anlamında en çok dikkat çeken yönü, HDR (High Dynamic Range) ve Dolby Vision desteğine sahip olması. Ayrıca 60 Hz tazeleme hızı da, birçok içerik için daha akıcı bir izleme deneyimi sunuyor. Hatta Apple, FOX Sports, NBC Universal, Paramount+, Red Bull TV ve Canal+ gibi kanallarla HDR, Dolby Vision ve 60 FPS desteğine sahip içerikler yayınlamaları için şimdiden çeşitli anlaşmalar imzalamış durumda. Dilerseniz iPhone 12 Pro’yla HDR ve 60 FPS olarak çektiğiniz videoları da Apple TV 4K üzerinden HDR desteğiyle ve 60 Hz olarak izleyebileceksiniz.
Apple TV’nin diğer bir güzel özelliği de, sahip olduğu sensörler sayesinde orijinal renkleri algılayıp; en iyi renk doğruluğunu ve kontrastı yakalamak için bu verileri işlemesi ve böylece gerçeğe çok yakın düzeyde renkleri izleyicilere sunabilmesi. Bu sayede Apple TV 4K’ya sahip olan kullanıcılar, televizyonlarının renk ayarlarını yapmak için de ekstra bir çaba gösterme ihtiyacı hissetmeyecekler.
Siri Remote ile uzaktan kontrol
5 yönlü kontrol tuşuna sahip olan Siri Remote, minimalist ve sadelikçi bir tasarıma sahip. Bu 5 yönlü navigasyon tuşunu adeta bir fare gibi kullanarak da; kullanıcı arayüzü içinde dilediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Yekpare alüminyum bir çerçeveye sahip olan bu kumanda, kullanıcının istediği filmin istediği sahnesini kolayca yakalayabilmesi ve Apple TV’yi kullanırken istediği menülere ve uygulamalara hızlı ve kolay ulaşabileceği şekilde tasarlanmış. Ayrıca her kumanda üzerinde olduğu gibi yine bir güç tuşu, ses açma ve kapama tuşu, geri tuşu ve oynat / duraklat tuşu mevcut.
%100 oranda geri dönüştürülebilir malzemeden üretim
Apple, son yıllarda çevreye verdiği öneme vurgu yapıyordu. Hatta Apple’ın çevreyi korumak adına yeni akıllı telefonlarından şarj aletlerini çıkardığına da şahit olmuştuk. Apple TV 4K da, bu anlayış ve vizyon çerçevesinde üretilmiş bir Apple ürünü. %100 geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen bu cihaz, doğaya zarar verebilecek herhangi bir malzeme içermiyor ve olması gerektiği gibi doğa dostu seviyede düşük enerji tüketimine sahip. Sadece cihazla sınırlı kalmayan Apple, yeni 4K TV’nin ambalajını da doğaya zararsız ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretmiş durumda.
Peki fiyat ne?
Apple TV 4K’nın Türkiye’deki satış fiyatı da, global lansmanın akabinde hemen açıklandı. 32 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon ülkemizde 2.099 TL’ye satılırken; 64 GB dahili depolamaya sahip olan versiyon 2.299 TL’ye satılacak. Ayrıca kutu içinde Siri Remote da satın alan kullanıcılara doğrudan sunulacak. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerse; buraya tıklayarak Apple’ın resmi sitesi üzerinden ürünü ve ürünün güncel fiyatını görüntüleyebilirler.
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Apple
Apple yeni iPad Pro’yu tanıttı!
Apple bugün yaptığı lansman ile MacBooklarda kullandığı M1 çip, 5G desteği ve 12,9 inç Liquid Retina XDR ekrana sahip yeni iPad Pro’yu tanıttı.
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M1 Çip, iPad Pro’ya Geliyor
M1 çipi, iPad Pro’nun performansını tamamen yeni bir düzeye taşıyor. 8 çekirdekli CPU tasarımı, dünyanın en hızlı düşük güçlü silikon çekirdeklerini içeriyor. Ayrıca bir önceki nesil iPad Pro’da olan A12Z Bionic’e göre yüzde 50’ye kadar daha hızlı CPU performansı sunuyor. Ek olarak 8 çekirdekli GPU, yüzde 40’a kadar daha hızlı GPU performansı sağlıyor. iPad Pro’daki bu CPU ve grafik performansı kombinasyonu, tablet sektöründeki en hızlı aygıtı olarak liderliğini sürdürüyor. Yeni nesil 16 çekirdekli Apple Neural Engine, gelişmiş bir görüntü sinyali işlemcisi (ISP), 16 GB RAM, 2 kat daha hızlı depolama ve 2 TB‘a kadar kapasiteye sahip birleşik, yüksek bant genişliğine sahip bir bellek mimarisi gibi güçlü özel teknolojiler, iPad Pro’yu şuan olduğundan daha iyi bir hale getiriyor. M1’in güç verimliliği, iPad Pro’nun ince ve hafif tasarımında tüm bu performansın yanı sıra tüm gün pil ömrü sağlıyor. M1, A serisi yongaların aynı temel mimarisini paylaştığı için iPadOS, basit gezinmeden en zorlu iş akışlarına kadar her şeyi kolayca idare etmek için M1’deki güçlü teknolojilerden tam olarak yararlanıyor.
12,9 inç modelde Liquid Retina XDR Ekran
Apple Pro Display XDR performansını 12.9 inç iPad Pro’ya taşıyor. Ekranın tamamında 10.000’den fazla LED kullanan yeni, son teknoloji mini LED tasarımıyla tasarlanan Liquid Retina XDR ekran, 1000 nit tam ekran parlaklığı, 1600 nit maksimum parlaklık ve yaratıcı iş akışlarını geliştirmek için milyonda 1 kontrast oranı sunuyor. Böylece, en karanlık görüntülerde bile en parlak vurguları ve en ince ayrıntıları yakalayarak gerçek dünyada görülebilenleri yansıtan bir görsel deneyim yaşatıyor. Apple “Artık fotoğrafçılar, kameramanlar ve film yapımcıları dahil olmak üzere yaratıcı profesyoneller, her yere götürebilecekleri geniş bir ekranda gerçeğe yakın HDR içeriği görüntüleyebilir ve düzenleyebilir.” mottosunu kullanıyor. Yeni Liquid Retina XDR ekran, HDR ve Dolby Vision içeriği için bir mobil sinema izleme deneyimi sunan ProMotion, True Tone ve P3 geniş renk desteği dahil olmak üzere 11 inç iPad Pro’da da bulunabilen diğer gelişmiş teknolojileri içeriyor.
5G ile Daha Yüksek Hız
Apple’a göre iPad Pro’da bulunan 5G ile, hareket halindeki müşteriler daha iyi performansla daha fazlasını yapabilir ve yeni nesil indirme ve yükleme hızlarına erişebilir. Kullanıcılar 5G bağlantısıyla beraber güvenli ve hızlı bir bağlantı kullanarak yaratıcı ve üretken kalabilir ve halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarına bağlanma ihtiyacını da azaltabilir. 5G bandına sahip olan iPad Pro, dünya çapında en geniş 5G kapsamını sunuyor. ABD’deki iPad Pro modelleri, 5G’nin daha yüksek frekanslı versiyonu olan milimetre dalgayı destekleyerek iPad Pro’nun 4 Gbps’ye kadar hızlara ulaşmasını sağlıyor. iPad Pro aynı zamanda eSIM desteği sunarak anında bir ağ bulmayı ve 5G veri planına kaydolmayı kolaylaştırıyor.
Thunderbolt, iPad Pro’ya Geliyor
Thunderbolt ve USB 4 desteği, iPad Pro’daki USB-C bağlantı noktasını, kablolu bağlantılar için önceki iPad Pro’ya göre 40 Gbps’ye kadar 4 kat daha fazla bant genişliğiyle şimdiye kadarki en hızlı, en çok yönlü bağlantı noktası haline getiriyor. Thunderbolt, 10Gbps Ethernet’i destekler ve tümü yüksek performanslı kablolar ve yuvalar kullanılarak bağlanan tam 6K çözünürlükte Pro Display XDR dahil olmak üzere daha hızlı harici depolama ve hatta daha yüksek çözünürlüklü harici ekranlar gibi devasa bir yüksek performanslı aksesuar ekosistemine olanak tanıyor. Daha fazla çevre birimi desteğiyle iPad Pro artık iş akışlarına daha da sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor.
Kamera tarafındaki yenilikler
iPad Pro’daki TrueDepth kamera sistemi, video görüşmeleri için yeni bir deneyim olan Center Stage’i etkinleştiren, iPad için özel olarak tasarlanmış bir 12MP Ultra Geniş ön kameraya sahip. Center Stage, kullanıcıları çerçevede tanımak ve merkezde tutmak için yeni ön kameradaki çok daha geniş görüş alanını ve M1’in makine öğrenimi yeteneklerini kullanıyor. Kullanıcılar hareket ettikçe, Center Stage onları çekimde tutmak için otomatik olarak pan yapıyor. Başkaları katıldığında, kamera onları da algılar ve herkesi görünüme sığdırmak ve konuşmanın bir parçası olduklarından emin olmak için sorunsuz bir şekilde uzaklaştırıyor. Arka taraftaki kamera kurulumu ise bir önceki nesildeki ile aynı olarak gözüküyor.
Yeni Magic Keyboard Folio Rengi
Siyah renkli klavyeden farklı olarak Apple bu modellerle beraber beyaz renkli Magic Keyboard Folio’yu da satışa sunuyor.
Yeni iPad Pro Türkiye Fiyatları:
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Akıllı Telefonlar
Apple yarın yapacağı etkinlikte hangi ürünleri tanıtması bekleniyor?
Bildiğiniz üzere Apple son bir kaç senedir yılda 2 lansman yaparak ürünlerini tanıtıyor. Yılın ilk yarısında Nisan ayında ve, yılın ikinci yarısında Eylül ayında bir lansman yapıyor. Bunun dışında da WWDC adı altında geliştiriciler ile yaptığı bir oturum mevcut. Her yeni iOS serisini de burada tanıtırlar.
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Apple genelde yılın ilk yarısında yaptığı lansmanlarla yeni nesil iPadleri, kulaklıklarını, yeni iMac serilerini ve servislerini tanıtıyor. Geçen sene yapılan lansmanda uzun zamandır beklenen iPhone serisi olan iPhone SE 2o2o tanıtılmıştı. Bunun yanında yeni nesil iPad’ler de vardı. Bu sene yeni bir iPhone tanıtımı beklenmese de iPad tarafında yapılan yenilikler. Macbook ve iMaclere gelen yeni özellikler ve yeni işlemcisinden güç alacak yeni modellerin tanıtılması bekleniyor. Apple ürün sızdırmama konusunda en iyi markalardan birisi diyebiliriz. Çünkü neredeyse hiçbir ürününün tanıtımı yapılmadan özellikleri kesinleşti diyemiyoruz. Ancak Apple’a yakın olan kaynaklardan (applehub, appledsign) birkaçı duyum da olsa bilgiler, render fotoğraflar ya da özellik listesi gibi sızdırmaları yapabiliyorlar. Bizde bu duyumlara dayanarak yarın tanıtılacak olan ürünlerin birkaçına göz atalım istedik.
Apple Silicon iMac
Apple’ın elindeki en güçlü kozlardan birisi iMac’ler. Çünkü bu all in one bilgisayarlar birçok sektörde kullanılmakta ve tercih edilmekte. Yeni nesil iMacler’de en çok dikkat çeken nokta ise farklı renk seçenekleri oluyor. Baharın gelişine uygun olarak birçok farklı renk tonunu Apple iMac’te görebiliriz. Bunun yanında 23 inçlik bir ekranda bizlerle birlikte olacak. Ayrıca Apple’ın son zamanlarda kendinden sıkça söz ettirdiği M1 işlemcisinin güncellenmiş ve güçlenmiş hali M1X ile de gelebilir. Ek olarak tasarım kısmında da iPad ve iPhone 12 ailesi gibi köşeli hatları olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.
Yeni nesil Apple iPad Pro
2018 yılıdaki iPad Pro ve geçen seneki iPad Air köşeli tasarımları ve tuşsuz tam ekran formlarıyla dikkat çekmişti. 2020 model iPad Pro’da görece eski diyebileceğimiz A12Z işlemcisi varken iPad Air’de A14 Bionic işlemcisi vardı. Hatta A14 Bionic işlemcisini ilk kullanan cihaz iPad Air olmuştu. Bu sene işlemci kısmında Apple, iPhone ve iPad Air de kullandığı A14 Bionic işlemcisinin güncellenmiş ve güçlendirilmiş hali olan A14X ile karşımıza çıkması bekleniyor. Bunun yanında artık iPad’lerde IPS LCD yerine Mini-LED yer alması olası. ProMotion 120Hz ekran özelliği de devam edecek. ARka taraftaki çift kamera ve Lidar sensöründe bir takım yeniliklerle beraber yerini korumasu bekleniyor. Ek olarak Gümüş ve Kurşun Gri renklerinin yanında iPhone 12 ailesinde olan farklı renkleri de görebiliriz.
Apple AirTags
Apple daha önce görmediğimiz bir ürünle karşımıza çıkabilir. iPhone 12 ailesiyle birlikte gelen MagSafe özelliği ile çalışan ürünlerine yenisini ekleyebilir gibi gözüküyor. Bildiğiniz gibi MagSafe özelliği iPhone’ların arkasına mıknatıslar vasıtasıyla yapışıp çalışan ürünleri kapsıyor. Bunların en iyi örnekleri MagSafe cüzdan ve MagSafe kılıfları. Bunlara ek olarak tanıtılması en olası olanda Apple AirTags. AirTags sayesinde daha doğru konum verisi sağlanabilir. GPS takibi sayesinde konum doğruluğu arttırılacak. Farklı renklerde de olması beklenen AirTags MagSafe kılıfın üzerinden çalışabileceği konuşulanlar arasında.
Yeni Apple iPhone Kılıfları
Apple ek olarak iPhone ailesi için yeni aksesuarlarını tanıtabilir. Bunlardan bazıları deri kılıfları, etkinliğin olacağını gösteren logodaki renklerden oluşan renkli kılıflar olabilir. Ek olarak MagSafe özelliğine sahip şarjlı kılıfta gelmesi olası.
Bunların dışında Apple yeni iOS sürümü olacak olan iOS 15 hakkında da bilgi verebilir. Pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle lansmanlarını katılımcılar ile yapamayan Apple son 3 lansmanını da Youtube ve apple.com üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile gerçekleştiriyor. Biz de her zamanki gibi HWP Youtube kanalımızdan Apple canlı yayınında olacağız ve sizlerle yeni ürünleri ve Apple’ı konuşacağız. Sizce Apple bu senenin ilk yarısında yapacağı lansman ile neleri tanıtacak?
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