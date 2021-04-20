Apple tamamen yenilenen iMac’i tanıttı!

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Apple merakla beklenen lansmanında tamamen yenilenmiş olan iMac’i tanıttı. Baharın gelişine ithafen canlı renkler, M1 çipi ve 4,5K Retina ekranıyla lansmanın en dikkat çekici ürünlerinden biri olmayı başardı.

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M1 ile Etkinleştirilen Tamamen Yeni Tasarım

Dünyanın en ikonik bilgisayarlarından olan iMac tamamen yeniden tasarlandı. Her açıdan dikkat çekici, daha ince ve daha kompakt bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. M1’in güç verimliliği ile etkinleştirilen mantık kartı ve termikler, önceki nesillere kıyasla önemli ölçüde konsolide edilmiş ve boyutları küçültülmüş, bu da iMac’in yan profilinindeki yapının ortadan kalkmasına olanak tanımış. Kompakt tasarım, iMac’in hacmini yüzde 50 azaltarak daha az yer kaplamasına ve daha fazla yere kolayca sığmasına olanak tanıyor.

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Yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş renkleri ile yeni iMac tasarımı, diğer bilgisayarlardan farklı olarak her alanı kişiselleştiryor. iMac, ön kısımda kullanıcıların içeriklerine odaklanmalarına olanak tanıyan daha yumuşak renklere ve daha ince kenarlara sahipken, arka taraf koyu, doygun renklerle öne çıkıyor. Tasarımı tamamlamak için iMac, manyetik olarak bağlanan yeni bir güç konektörü ve güzel bir şekilde örülmüş 2 metre uzunluğunda renk uyumlu bir kabloyla birlikte geliyor.

24 İnç 4.5K Retina Ekran



Yeni iMac, daha dar kenarlıklara ve 11,3 milyon piksele sahip geniş bir 24 inç 4.5K Retina ekrana sahip. P3 geniş renk gamı ve bir milyardan fazla renk ve ayrıca 500 nit parlaklıkla görüntüler canlı ve daha parlak. Bu yeni ekran, daha doğal bir izleme deneyimi için ortam değiştikçe renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan True Tone teknolojisine de sahip. Ek olarak, yeni iMac’teki 4.5K Retina ekran, daha fazla konfor ve okunabilirlik için endüstri lideri yansıma önleyici kaplamaya sahip.

M1’in Performansı iMac’e Geliyor

M1 ve macOS Big Sur’un gücü ve performansıyla yeni iMac, uyku modundan anında uyanıyor, günlük görevler daha hızlı ve daha akıcı hale geliyor ve uygulamaları hızla başlatıyor. Safari’de, kullanıcılar aynı anda daha da hızlı göz atabilir ve yüzlerce sekmeyi çalıştırabilir ve Fotoğraflar’da, kullanıcılar görüntülerinde düzenlemeler yapabilir. Apple Arcade ile, büyük iMac ekranındayken özel oyunların keyfini çıkarabilirler ve kullanıcılar, iş akışlarını bozmadan doğrudan iMac’lerinde çeşitli iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırabilirler. macOS ayrıca, kullanıcıların iMac, iPhone ve diğer Apple aygıtlarında sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan güçlü iCloud ve devamlılık özellikleri sunuyor. Yeni iMac, macOS Big Sur deneyimini de iyi bir seviyeye taşıyor. Zarif tasarımı, Mac’e yeni bir güç ve güzellik düzeyi getiriyor ve kullanıcıların 24 inç 4.5K Retina ekranı deneyimlemelerine olanak tanıyor. macOS Big Sur, kullanıcılara daha fazla kontrol sağlıyor ve Safari, Mesajlar ve Haritalar gibi önemli uygulamalarda geliştirmelerle beraber geliyor. Apple’a göre standart iMac’ten farklı olarak:

Yüzde 85’e kadar daha hızlı CPU performansı,

Affinity Photo ve Photoshop gibi belirli uygulamalar için 2 kata kadar daha hızlı GPU performansı ve en hızlı 21,5 inç iMac’teki en güçlü ayrık grafiklerden yüzde 50’ye kadar daha hızlı,

Final Cut Pro’da beş adede kadar 4K görüntü akışını veya bir 8K görüntü akışını 5 kare düşürmeden düzenleme yeteneği ve

M1’de 16 çekirdekli Neural Engine’den yararlanan uygulamalarda 3 kata kadar daha hızlı makine öğrenimi sunuyor.

Bir Mac’te Şimdiye Kadarki En İyi Kamera, Mikrofon ve Hoparlörler

iMac, düşük ışıkta yüksek kaliteli video ve harika performans sunan şimdiye kadarki en iyi Mac olan 1080p FaceTime HD kameraya sahip. iMac ayrıca M1 çipindeki ve Neural Engine’deki görüntü sinyali işlemcisinden yararlanarak kamera görüntü kalitesini daha iyi gürültü azaltma, daha fazla dinamik aralık ve geliştirilmiş otomatik pozlama ve beyaz dengesi ile geliştiriyor. Kamerayı tamamlamak için yeni iMac, daha net aramalar ve ses kayıtları için stüdyo kalitesinde üç mikrofona sahip. Mikrofonlar, sistemin geri kalanından gelen geri bildirimi azaltacak şekilde konumlandırılırken, arka plan gürültüsünü görmezden gelmelerine ve kullanıcının sesine odaklanmalarına olanak tanıyor. Sonuç olarak, konuşmalar daha doğal ve kayıtlar daha net oluyor.

Yeni iMac ayrıca bir Mac’te şimdiye kadarki en iyi ses sistemine sahip. İstenmeyen titreşimleri azaltırken bas tepkisi için yan yana yerleştirilmiş iki çift güç woofer’a sahip. Her çift, yüksek performanslı bir tweeter ile dengelenmiş. Böylece, artiküler bas, orta ve yüksek tonlarla bir ses sahnesi üreten altı hoparlörlü bir ses sistemi ortaya çıkıyor. Tüm bu hoparlör yenilikleri, gelişmiş algoritmalarla birleştiğinde, iMac’in Dolby Atmos ile video oynatırken uzamsal sesi desteklemesini sağlıyor. 4,5K Retina ekranıyla birlikte iMac, her alanı bir içerik tüketim yerine dönüştürebiliyor.

Touch ID, Renk Uyumlu Aksesuarlarla Birlikte iMac’e Geliyor

Kullanıcılar iMac ile renk uyumlu alüminyum kasalara sahip üç Magic Keyboard modelinden birini seçebiliyor. Ve ilk kez, Touch ID iMac’e geliyor. Magic Keyboard kablosuz klavye, M1’de Secure Enclave ile doğrudan iletişim kuran özel bir güvenlik bileşeni kullanıyor ve kullanıcıların parmak izi verilerini uçtan uca korumak için şifreli bir kanal oluşturuyor. İster Mac’lerinin kilidini açıyor ister Apple Pay ile satın alıyor, hızlı, kolay ve güvenli bir deneyimin suuyor. Ek olarak, Touch ID, Hızlı Kullanıcı Değiştirme’ye de yarıyor. Böylece kullanıcılar sadece bir parmak dokunuşuyla farklı bir kullanıcı profiline geçebiliyorlar. Ayrıca Touch ID ve Sayısal Tuş Takımlı Magic Keyboard’un yanı sıra renk uyumlu Magic Mouse ve s Magic Trackpad’i de seçebiliyorlar.