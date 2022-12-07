Apple’ın birkaç yıl içinde sürücüsüz bir otomobil piyasaya sürmek istediği yıllardır varsayılıyor, ancak kaynaklara göre tasarım daha önce amaçlanandan daha az iddialı olacak.

Bloomberg, planlar hakkında bilgi sahibi olduğu iddia edilen kaynaklara göre, projenin önemli ölçüde değiştirildiğini ve artık daha az kapsamlı bir tasarımın planlandığını yazıyor. Bu sadece bir direksiyon simidi ve pedalların mevcut olacağı anlamına gelmiyor, aynı zamanda tam otonom yeteneklerin sadece otoyollarda destekleneceği anlamına geliyor. Bir Apple sözcüsü Bloomberg tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Apple’da Titan olarak bilinen proje, Apple yöneticilerinin orijinal ve iddialı vizyonun mevcut teknoloji ile uygulanabilir olmadığını fark etmeleri nedeniyle son aylarda durma noktasına geldi. Kaynaklara göre, çıkış tarihi de bir yıl geriye çekildi; otomobilin şu anda 2026’da çıkması planlanıyor. Tüketiciler için bir araç olacak ve dolayısıyla taksi hizmetlerine yönelik bir araç olmayacaktır.

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Apple’ın daha önceki vizyonu 5. seviye otonomiye sahip bir otomobil geliştirmekti. Bu en yüksek seviyedir ve aslında henüz otomobil üreticilerinin ulaşabileceği bir seviyede değildir.

Sadece iki yıl önce Reuters, Apple’ın sürücüsüz aracını 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığını ve aracın çevresini haritalamak ve nesnelere olan mesafeleri ölçmek için lidar kullanacağını bildirmişti. Bu tarayıcılar, Apple’ın 2020’de iPad Pro ve iPhone 12 Pro’ya entegre ettiği tof sensörlerden türetilecek.

Lidar’a ek olarak, birçok otomobil üreticisinin sürücüsüz araç geliştirmeleri için benimsediği bir kombinasyon olan kameralar ve radar da olacaktır; sadece Tesla tek sensör olarak kameralara bahis oynamaktadır. Tüm bu verileri işlemek için Denali kod adlı bir araç içi bilgisayar sistemi kullanılacak. Performansı, en yüksek konumdaki dört Mac işlemcisine eşdeğer olacaktır. Sürücüsüz otomobil için bu çipin neredeyse üretime hazır olduğu söyleniyor, ancak otonomi seviyesi de azaltılmış gibi göründüğü için daha az gelişmiş bir versiyonun kullanılması mümkün.