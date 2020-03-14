Apple Store mağazaları geçici olarak kapatıldı!

Coronavirus pandemisinin etkisini yitirmesiyle Çin’deki mağazalarını yeniden açan Apple, buna paralel olarak farklı bir karara daha imza attı. Salgının yönünü Avrupa’ya doğru çevirmesi, Çin dışındaki bütün Apple Store mağazalarının bir süre kapalı kalmasına neden olacak!

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Çin dışındaki bütün Apple Store mağazalarına Coronavirus darbesi!

Avrupa’daki yayılma hızı giderek artan Coronavirus, çoğu ülkede olağanüstü hal durumuna kadar giden bir sürecin yaşanmasına neden oluyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin’de hayat yavaş yavaş normale dönerken, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde durum tam tersine kötüleşiyor. Bu durumdan dolayı İtalya’daki mağazalarını geçtiğimiz günlerde kapatan Apple, şimdi de Çin dışındaki Apple Store mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tim Cook, çalışanlarının sağlığını korumak ve fiziksel temasın önüne geçmek için bu kararı aldıklarını belirtti. Öte yandan Apple’ın internet sitesine bakıldığında Türkiye’deki Zorlu Center ve Akasya AVM mağazalarının da kapatıldığı görülüyor. Dolayısıyla karar Türkiye’deki Apple Store mağazalarını da kapsıyor.

Dünya genelindeki Apple mağazalarının yeniden açılacağı tarih ise 27 Mart olarak belirtiliyor. Bununla beraber online mağaza tarafında sipariş alım sürecinin aynı şekilde devam edeceği ve kullanıcıların internet kanalına yönlendirildiği ifade ediliyor. Son olarak durumdan olumsuz olarak etkilenen Apple çalışanlarının maaş dahil bütün haklarını aynı şekilde almaya devam edeceğini belirtelim.