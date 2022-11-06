Apple, premium yayın platformu Apple TV+’a iki aylık ücretsiz abonelik sunuyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ile işbirliği yaptı. Gomez’in yeni belgeselinin adı ‘My Mind and Me’. Apple, iki aylık ücretsiz üyelik sunarak yayını tanıtmayı amaçlıyor. Şarkıcı ayrıca Apple TV+’ın ücretsiz deneme sürümünü Twitter’daki takipçilerine özel bir hediye olarak paylaştı.

Apple, Plus üyeliği için yalnızca yedi günlük ücretsiz deneme süresi sunuyor. Deneme süresi sona erdiğinde, abonelik aylık olarak ücretlendiriliyor. Ayrıca, Apple ürünlerinin yeni kullanıcıları da 3 aylık ücretsiz TV+ aboneliğine sahip oluyor. Platform, Ted Lasso, The Morning Show, Servant, Shantaram ve daha fazlası dahil olmak üzere markanın özel şovlarına da ev sahipliği yapıyor.

Selena Gomez attığı bir tweet’te, ilgilenenlerin iki aylık Apple TV+ aboneliğini ücretsiz olarak alabilecekleri Apple web sitesinin bağlantısını paylaştı. Bu web sitesi doğrudan da ziyaret edilebilir durumda. URL, ‘yeni ve nitelikli geri dönen müşterilere’ bir kullanım kodu veriyor. Kullanıcıların ‘2 Ay Ücretsiz Kabul Et’ butonuna tıklamaları ve ardından Apple ID’lerini girmeleri yeterli oluyor. Kodun yalnızca 2 Aralık tarihine kadar geçerli olduğunu belirtelim. Ayrıca devam eden üyeliğin 2 aylık süre bittikten sonra otomatik olarak devam ettiğini söylemekte fayda var.

Selena Gomez’in ‘Mind and Me’ adlı belgesel filmi, hayatının son altı yılını anlatıyor. Bir ünlünün yaşamına ve akıl sağlığı sorunları, Justin Beiber ile başarısız ilişkisi ve böbrek nakli de dahil olmak üzere üstesinden geldiği çeşitli zorluklara bir bakış sunuyor.

Apple TV+ ve Apple Music’e Zam Geldi !

Gelen zamla ile Apple TV+’a erişim aylık 6,99 dolar oldu. Geçen ay dev firmanın televizyon aboneliği aylık 4,99 dolardan başlıyordu. Apple TV+, son aylarda fiyatlarını artıran diğer yayın servislerine karşı eski fiyatı ile rekabet edemedi. Aynı zamanda hizmet rakip firmalara göre daha küçük bir içerik kütüphanesine sahip. Şu anda Disney aylık 7,99 dolardan satılırken Netflix aylık 9.99 dolardan başlıyor. Sadece dev şirket değil, Netflix şirketi de 6.99 dolarlık reklam destekli bir güncelleme yapmak istiyor.

Apple sadece TV+ için zam yapmadı. Depolama alanı ve Arcade oyun hizmetin sunan Apple One için giriş seviyesi maliyetini 14,95 dolardan 16,95 dolara yükseltti. Apple Music’in aylık bireysel abonelik fiyatı ise önce 9,99 dolar iken şimdi 10,99 dolar oldu. Diğer şirketler için de uluslararası pazarlarda ve özel paketlerde benzer fiyat artışları görülmesi muhtemel. Zamlar aynı zamanda Apple’ın hızla büyüyen ve Haziran çeyreğinde 16.9 milyar dolarlık satış gerçekleştiren hizmetler için bir kırılma noktası olabilir. Kullanıcıların hala nasıl bir tepki vereceği merak konusu

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