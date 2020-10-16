Apple
Apple, 17 Kasım’da yeni Mac modellerini tanıtabilir
Eylül ayında yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıtan şirket, ekim ayında iPhone 12 ve HomePod mini’yi tanıtmıştı. Apple Silicon işlemcili ilk Mac modelleri ise henüz tanıtılmış değil. Şirket, yeni Mac modellerinin 2020 yılı içerisinde tanıtılacağını daha önce açıklasa da; henüz resmi bir lansman tarihi paylaşılmadı.
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Yeni Mac modellerinde Apple Silicon işlemciler kullanılacak
Twitter’da paylaştığı sızıntılarla tanınan Jon Prosser, Intel işlemci yerine Apple Silicon işlemci kullanacak olan ilk Mac modellerinin 17 Kasım’da gerçekleştirilecek olan özel bir etkinlikle tanıtılacağını iddia etti. Prosser, şirketin etkinlik duyurusunu 10 Kasım’da halka açıklayacağını da ekledi. Şirket, eylül ayında gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ ve ekim ayında gerçekleştirdiği ‘Hi, Speed’ etkinliklerinde de benzer bir yaklaşımı benimsemişti. Benzer bir iddia Bloomberg tarafından da öne sürülmüş, şirketin yeni Mac modellerini kasım ayı içerisinde piyasaya sürmeyi planladığı açıklanmıştı.
You should see this confirmed with an announcement on Tuesday, November 10th.
— Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020
WWDC 2020’de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) açıklama yapan şirket; iPad, iPhone ve diğer cihazlarında Intel işlemciler yerine Apple Silicon işlemcilere geçiş yapacaklarını duyurmuştu.
Şirketin kasım ayında gerçekleştireceği iddia edilen etkinlikte Mac dışında başka bir ürün tanıtıp tanıtmayacağı henüz belli değil. Prosser, kasım ayındaki etkinlikte uzun zamandır beklenen takip cihazı AirTag’lerin de tanıtılacağını iddia etti. Şirketin kablosuz kulaklık modellerinden AirPods Studio’nun ise Mart 2021’de tanıtılması bekleniyor.
Şirket, COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi (online) etkinlikler düzenlediğinden, yeni ürünlerini ayrı ayrı tanıtma politikasını daha mantıklı buluyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, kayan OLED ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor!
Apple, istendiğinde daha büyük bir ekran alanı oluşturmak için aygıttan çekilip çıkarılabilen iPhone ekranlarını araştırıyor.
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Apple yeni bir patent daha aldı!
Apple, daha önce sarılabilen ve gerektiğinde açılabilen ekranlar üzerinde araştırma yapmıştı. Şimdi yeni ortaya çıkan bir patent başvurusu, esnek bir ekranın nasıl yerleştirilebileceğini gösteriyor, böylece ekran cihazdan çıkarılabilir ve görüntüleme alanı artırılabilir.
Açıklamada “Kayar Genişletilebilir Ekranlara Sahip Elektronik Cihazlar”, ekranın ne kadarının gösterilebileceği konusunu ele almayı amaçlayan bir Apple patent uygulamasıdır. “Dikkat edilmezse, bir ekran bir kullanıcıyı ilgilendiren bilgileri görüntülemek için yeterli ekran alanı sunmayabilir” diyor.
“Aynı zamanda, elektronik cihazların boyutunu daha büyük ekranların sığacağı kadar büyütmek zor olabilir. Çünkü bu, cihazları çok hantal hale getirebilir” diye devam ediyor.
Apple’ın önerdiği çözüm, ekranı bir muhafaza içinde bulundurmak ve ardından muhafaza ile ekranın birbirine göre kaymasını sağlamak. Apple, bunun “organik ışık yayan diyot ekran gibi esnek bir ekran” için nasıl geçerli olabileceğine özellikle değiniyor.
Açıklamaları ve çizimleri, bir muhafazanın içine ve dışına kayan daha sert bir ekran olasılığına da uymaktadır. Yine de çoğu çizim, “esnek çift ekranın arka kısmının muhafazanın iç kısmında nasıl saklanabileceğini” gösteren silindir tarzı bir mekanizmayı tasvir etmektedir.
Patent başvurusu, kayan bir ekranda devre etrafındaki farklı olasılıkların ve hangi sensörlerin kullanılabileceğinin ayrıntılarına giriyor. Örneğin, gerinim ölçerler, kapasitif kuvvet sensörleri ve dirençli kuvvet sensörleri gibi ayrıntılara da yer verilmiş.
Patent başvurusunda, “Kompakt boyut istendiğinde, cihaz kompakt olacak şekilde ayarlanabilir. Cihaz ve ekran bükülme ekseni etrafında içe veya dışa doğru katlanabilir, kayan veya kaydırılan ekran yapıları geri çekilebilir, böylece cihaz boyutu en aza indirilir. Sonra büyük bir ekran boyutu istendiğinde, cihaz ve ekran açılabilir veya ekran bir veya daha fazla yönde yanal olarak genişletilebilir” ibaresi de yer alıyor.
Bu patent başvurusu, üç mucide; Michael B. Wittenberg, Owen D. Hale ve Tatsuya Sano’ya ait. Apple’ın bu alanda yaptığı önceki araştırmalar da sarılabilen ekran patentlerini içeriyordu .
Aksesuar
AirPods Studio ve AirTags Kasım ayında tanıtılabilir!
Söylentiler Apple’ın AirPods Studio kulaklıklarının üretimini ertelediğini ve Aralık ayına kadar gönderilmeye hazır olmayacağını bildirirken, uzun süredir sızıntıları dolaşan AirTags Kasım ayında piyasaya sürülebilir.
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AirPods Studio ne zaman tanıtılacak?
Yeni bilgiler, Çarşamba günü her iki ürün için güncellemeleri tweetleyen güvenilir sızıntı kaynağı Jon Prosser’den geliyor. Hem Apple’ın sitesinde oluşturduğu değişiklikler hem de söylentilere göre, Apple’ın kulak üstü kulaklıklarını 13 Ekim’deki gerçekleşen etkinlikte tanıtması bekleniyordu.
First:
Major hiccup in AirPods Studio production 😬
A few key features have now been cut.
Seems they still need to work some things out before we have final units.
Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH
— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020
Bununla birlikte, sızdırılan bilgilere göre, AirPods Studio üretim tarafında büyük bir kesinti yaşadı ve Apple, birkaç temel özelliği kesti. İşlevselliğin yazılımda geri dönüp dönmeyeceği belli değil, ancak Apple’ın ürünün çıkışına doğru donanım özelliklerini kaldırması pek olası gözükmüyor. Sızıntı yapan kişi, nihai birimlerin sevkiyata başlaması için şirketin hala bazı ayrıntıları çözmesi gerektiğini de ekledi.
Prosser, çıkış tarihine kadar her şey yolunda giderse Apple’ın Kasım ayında AirPods Studio’yu tanıtıp Aralık ayında gönderilere başlayacağını söyledi. Aynı zamanda bunun en iyi senaryo olduğunu ve kulak üstü kulaklıkların gelecek bahara kadar ertelenebileceğini ekledi.
AirTags için iOS 14.3 bekleniyor
Diğer yandan AirTags’in tamamlandığı ve piyasaya sürülmeye hazır olduğu bildiriliyor. Prosser, Bluetooth ve Ultra Geniş Bant izlemeyi etkinleştiren yazılım özelliklerini içerecek olan iOS 14.3 ile birlikte piyasaya sürülmeyi beklediğini düşünüyor.
Apple şu anda iOS 14.2 beta test döngüsünde. Prosser, iOS 14.3’ün Kasım ayında çıkacağını söyledi ve bu da yazılımın dahili olarak test edildiğini gösteriyor.
Second:
With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.
Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month..
So… pic.twitter.com/Dl0DpMrH9Y
— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020
AirPods Studio’nun birinci sınıf ses kalitesi, gürültü önleme teknolojisi ve Apple’ın U1 çipine sahip Apple markalı bir kulak üstü kulaklık olduğu söyleniyor. Diğer yandan AirTag’ler, öğelere eklenebilecek ve kullanıcıların Bul uygulamasında konum izlemesini sağlamak için Bluetooth ve Ultra Geniş Bant izleme yeteneğine sahip olacak.
Sızıntı kaynağı Prosser, Apple’ın gelecek planlarını tahmin etme konusunda birçok doğru veya yanlış bilgi geçmişine sahip, ancak geçmişte birçok doğru tahminde bulunduğunu da unutmamak gerek.
Apple
iPhone 12 serisi ile yapılan 5G hız testi sonuçları paylaşıldı
iPhone 12 serisi ile birlikte gelen en önemli özelliklerden biri de hiç kuşkusuz 5G desteğinin olması. Ön siparişlerin başlamasına kısa bir zaman kalmışken, iPhone 12 serisi ile yapılan 5G hız testi sonuçları paylaşıldı. ABD’de gerçekleştirilen testler, yeni serinin ne tür hızlar sunacağı ile ilgili ipuçları sunuyor.
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mmWave 5G desteği yalnızca ABD’de satılan modellerde bulunacak
Yeni seri, iki tür 5G bağlantısını destekliyor: mmWave 5G ve low-band sub-6 GHz 5G. mmWave 5G teknolojisi yalnızca ABD’de satılan modellerde bulunacak. mmWave 5G teknolojisi, çok yüksek hızlar sunabilen fakat daha küçük bir alanı kapsayabilen bir 5G teknolojisi. Sub-6 GHz 5G ise çok yüksek hızlar vadetmeyen fakat daha geniş bir alanı kapsayabilen bir 5G teknolojisi.
Benzer bir durum, halihazırda kullanmakta olduğumuz 4.5G teknolojisinde de mevcut. Türkiye’deki 4.5G yayınları bant 1 (2100 MHz), bant 3 (1800 MHz), bant 7 (2600 MHz), bant 8 (900 MHz) ve bant 20 (800 MHz) üzerinden yapılıyor. 800 MHz’lik bir LTE yayını geniş bir kapsama alanı sunarken, hız tarafında çok yüksek değerlere ulaşamıyor. 2600 MHz’lik bir LTE yayını ise çok yüksek hızlar sunmasına karşın, kapsama alanı daha küçük bir bölge ile sınırlı kalıyor.
mmWave 5G teknolojisi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kullanılacak. Sub-6 GHz 5G teknolojisi ise daha çok kırsal alanlarda 5G kapsamasının sağlanabilmesi için tercih edilecek.
iPhone 12 serisi ile 5G hız testleri yapıldı
iPhone 12 serisi ile yapılan 5G testlerinde AT&T, Verizon ve T-Mobile operatörleri kullanıldı. Hız testi uygulaması olarak ise SpeedSmart’ın kullanıldığını belirtelim.
AT&T’nin sub-6 GHz 5G teknolojisi ile yapılmış hız testi sonuçları;
Verizon’ın mmWave 5G teknolojisi ile yapılmış hız testi sonuçları;
T-Mobile’ın mmWave 5G ve mid-band 5G teknolojileri üzerinden yapılmış hız testi sonuçları;
Hız testi sonuçlarından görüldüğü üzere, iPhone 12 serisi ile 2 Gbps’e varan indirme (download) ve yaklaşık 100 Mbps’e varan yükleme (upload) hızlarına ulaşılmış durumda. mmWave 5G ve mid-band 5G teknolojilerinin başarılı sonuçlar verdiği görülürken; sub-6 GHz 5G teknolojisinin, kullanmakta olduğumuz 4.5G’den pek de farkı olmadığı görülüyor.
Kullanıcı sayısı arttığında, 2 Gbps gibi hızlar görmenin mümkün olup olmayacağını ise zaman gösterecek.